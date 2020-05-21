Один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения и боевые травмы на Донбассе. С начала суток - три вражеских обстрела, - Минобороны

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Сегодня, 21 мая, на Луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы. Пострадавшие воины были доставлены в лечебное учреждение, они получают надлежащую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

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Сообщается, что для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются.

Как позже сообщили в пресс-службе Минобороны, по состоянию на 12:30 сегодняшнего дня зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела оборонительных позиций ВСУ.

Так, на луганском направлении ночью оккупанты выпустили 3 мины 120-мм калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

На донецком направлении с наступлением нового дня противник открыл огонь из стрелкового оружия неподалеку от Богдановки. А утром из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия враг обстрелял позиции ОС в районе Старогнатовки.

"К большому сожалению, в результате коварных, преступных действий российско-оккупационных войск в течение текущих суток погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам Героя. Светлая память!" - говорится в сообщении

Также в ведомстве добавили, что двое украинских воинов были ранены, еще четверо получили боевые травмы. Все они в настоящее время эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.