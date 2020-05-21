Один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения и боевые травмы на Донбассе. С начала суток - три вражеских обстрела, - Минобороны
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Сегодня, 21 мая, на Луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы. Пострадавшие воины были доставлены в лечебное учреждение, они получают надлежащую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.
Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными.
Сообщается, что для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются.
Как позже сообщили в пресс-службе Минобороны, по состоянию на 12:30 сегодняшнего дня зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела оборонительных позиций ВСУ.
Так, на луганском направлении ночью оккупанты выпустили 3 мины 120-мм калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.
На донецком направлении с наступлением нового дня противник открыл огонь из стрелкового оружия неподалеку от Богдановки. А утром из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия враг обстрелял позиции ОС в районе Старогнатовки.
"К большому сожалению, в результате коварных, преступных действий российско-оккупационных войск в течение текущих суток погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам Героя. Светлая память!" - говорится в сообщении
Также в ведомстве добавили, что двое украинских воинов были ранены, еще четверо получили боевые травмы. Все они в настоящее время эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
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Никто такого не слышал?
П.С. Это - фантазии простого гражданина Украины.....
Трагедия произошла 20 мая, примерно в 21:00 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Выполняя боевую задачу командующего Объединенными силами по патрулированию населенных пунктов на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, а именно от поселка Кряковка, заканчивая Станицей Луганской, комбат и его бойцы осуществляли патрулирование
Попав на https://censor.net/news/3196951/komandir_batalona_lugansk1_sergeyi_gubanov_pogib_v_rayione_trehizbenki_esche_troe_boyitsov_poluchili. Источник: https://censor.net/n3197055
https://twitter.com/tZEinform/status/1263322713659256833?s=20 На передовой - хаос . Группа в\с батальона патрульной службы полиции особого назначения в районе н\п Трехизбенка выехала на собственное минное поле. В результате один погиб, трое ранено. Их просто не проинформировали об изменении конфигурации минных полей.
https://twitter.com/DMykhailiuk/status/1263348343780098048?s=20 Авакян написал , что подорвали враги. Погиб комбат Луганск-1.
Клоун никогда не будет Президентом, он останется клоуном!
Україною має керувати Гетьман !!!!
Геть ЗЕлену Шмарклю !!!!
Убей всех русских оккупантов!
Как минимум, одна колонна бронетранспортеров БТР-80 армии Донецкой Народной Республики замечена на автозаправке вблизи линии разграничения. По ряду сообщений, с предприятий были отпущены жители города Горловка, который находится непосредственно на линии разграничения. Напряженная обстановка также сложилась севернее Луганска.
Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о гибели командира добровольческого батальона «Луганск-1», сформированного из офицеров министерства внутренних дел Украины. «Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1, полковник полиции Сергей Губанов (Седой)… Оккупанты взорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас. Война никуда не делась», - написал Аваков в своем микроблогге Twitter.
Янелоху ніколи займатися підтримкою і розбудовою армії. Він дає пресуху мертвечуку, шмарію, ганд.ну