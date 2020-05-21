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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения и боевые травмы на Донбассе. С начала суток - три вражеских обстрела, - Минобороны

Один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения и боевые травмы на Донбассе. С начала суток - три вражеских обстрела, - Минобороны

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Сегодня, 21 мая, на Луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы. Пострадавшие воины были доставлены в лечебное учреждение, они получают надлежащую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе 20 и 21 мая. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб

Сообщается, что для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются.

Как позже сообщили в пресс-службе Минобороны, по состоянию на 12:30 сегодняшнего дня зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела оборонительных позиций ВСУ.

Так, на луганском направлении ночью оккупанты выпустили 3 мины 120-мм калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

На донецком направлении с наступлением нового дня противник открыл огонь из стрелкового оружия неподалеку от Богдановки. А утром из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия враг обстрелял позиции ОС в районе Старогнатовки.

"К большому сожалению, в результате коварных, преступных действий российско-оккупационных войск в течение текущих суток погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. 

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам Героя. Светлая память!" - говорится в сообщении

Также в ведомстве добавили, что двое украинских воинов были ранены, еще четверо получили боевые травмы. Все они в настоящее время эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения и боевые травмы на Донбассе. С начала суток - три вражеских обстрела, - Минобороны 01

Донбасс (26955) потери (4371) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+38
А тим часом зелене лайно подивився в очи путіну..в побачив там мир..
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21.05.2020 13:18
+33
Що там Зебубка казав з приводу війни вчора?А нічого, в його мізках війна десь там.
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21.05.2020 13:19
+20
Шмаркле пох. Малоросс ЗЕбил, этого старается не замечать
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21.05.2020 13:20
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А тим часом зелене лайно подивився в очи путіну..в побачив там мир..
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21.05.2020 13:18 Ответить
Остановите уже этого Пороха, хватит наживаться на войне!!!
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21.05.2020 13:30 Ответить
Що там Зебубка казав з приводу війни вчора?А нічого, в його мізках війна десь там.
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21.05.2020 13:19 Ответить
Воно сказало не стріляти першим.
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21.05.2020 14:12 Ответить
Шмаркле пох. Малоросс ЗЕбил, этого старается не замечать
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21.05.2020 13:20 Ответить
Интересно есть данные за год президента "нужно только перестать стрелять" и "совершить отвод войск" по убитым и раненным . Или все это последствия продолжения действий "партии войны"
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21.05.2020 13:22 Ответить
Это позор какой то.Почти 7 лет терпеть от недоразвитых дикарей.Либеральность похоронит этот мир.Доказано Украинским домбасом.
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21.05.2020 13:24 Ответить
А что сделали с Грозным в 94м в на расии?
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21.05.2020 14:10 Ответить
Закончилось тем шо Чечня была взята, а чего я хочу это мёртвых сепаров и рваную русню.
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21.05.2020 14:16 Ответить
Лихие защитники лихо горят и делятся на части комулятивной струёй и обострение с россией в нынешних реалиях или любых других это признак выздоровления организма Украины.
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21.05.2020 17:36 Ответить
Нарушили перемирие, очередное нарушение прекращения огня, вах, вах, вах. Мириться не хотят...
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21.05.2020 13:28 Ответить
ПреЗедент обратился к мировому сообществу, МИД отправил ноту протеста МИД РФ, министр обороны лично возглавил операцию "Возмездие", парламент срочно принял Закон о запрете всех пророссийских каналов.......
Никто такого не слышал?
П.С. Это - фантазии простого гражданина Украины.....
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21.05.2020 13:38 Ответить
Какой народ такая и власть. Если бы например Ердоган так же сквозь пальцы смотрел как расстреливают его солдат то турки бы его на куски порвали. А для нашего народа главное чтобы карантин сняли и в Польшу на зароботки пустили
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21.05.2020 14:06 Ответить
сложно попасть в грузовик на ходу...
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21.05.2020 13:39 Ответить
Если точнее, то невозможно!
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21.05.2020 13:56 Ответить
Возможно грузовик стоял или рядом взорвалось. Если бы 120-ка прямым попаданием в грузовик влетела то выживших небыло бы. Если бы грузовик бронированный был то погибших и тяжелых небыло бы. Вся ответственность на военном руководстве которое продолжает посылать своих подчиненных на гражданских автомобилях и автобусах на передовую.
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21.05.2020 14:10 Ответить
По вчерашнему проишествию

Трагедия произошла 20 мая, примерно в 21:00 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Выполняя боевую задачу командующего Объединенными силами по патрулированию населенных пунктов на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, а именно от поселка Кряковка, заканчивая Станицей Луганской, комбат и его бойцы осуществляли патрулирование
Попав на https://censor.net/news/3196951/komandir_batalona_lugansk1_sergeyi_gubanov_pogib_v_rayione_trehizbenki_esche_troe_boyitsov_poluchili. Источник: https://censor.net/n3197055
https://twitter.com/tZEinform/status/1263322713659256833?s=20 На передовой - хаос . Группа в\с батальона патрульной службы полиции особого назначения в районе н\п Трехизбенка выехала на собственное минное поле. В результате один погиб, трое ранено. Их просто не проинформировали об изменении конфигурации минных полей.
https://twitter.com/DMykhailiuk/status/1263348343780098048?s=20 Авакян написал , что подорвали враги. Погиб комбат Луганск-1.
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21.05.2020 14:50 Ответить
Это ложь. На бубе еще одна смерть офицера.
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21.05.2020 20:56 Ответить
Ще один воїн-українець ніколи не вдягне вишиванки, мої співчуття родині та й всій Україні .
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21.05.2020 13:43 Ответить
а че ж сепары ниче не отвели да ещё стреляют, лайно зеленое...
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21.05.2020 13:45 Ответить
Захід помагає тим хто чинить спротив та активно обороняється, але коли гімнокомандувач перетворює своїх солдатів на жертовних овечок махає рукою.
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21.05.2020 14:21 Ответить
Зеленский должен звонить всем западным лидерам для введения новых санкций, чтобы остановить наступление России!
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21.05.2020 13:50 Ответить
онжаба
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21.05.2020 14:32 Ответить
Каждый день погибшие и куча раненных, зато наша власть продолжает говорить о какой то реинтеграции ОРДЛО и ездить с окупантами на переговоры вместо того чтобы дать нормальную ответку окупантам.
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21.05.2020 13:52 Ответить
Співчуття родині полеглого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії та путін-*****!!!! спалити треба рогатих усім можливим озброєнням,відправити клятих кацапів до пекла!!!!
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21.05.2020 13:52 Ответить
Клоун вчера на прессконференции сказал, что будет творить всё. что хочет до тех пор, пока быдломасса будет его поддерживать. Нужен мор, пандемия, эпидемия для Зе-лохов, они - неменьшие враги Украины, чем путинская нечисть....
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21.05.2020 13:57 Ответить
У нас что армия мазохистов и смертников? Почему кацапы каждую неделю расстреливают наши грузовики а наши солдаты продолжают на них ездить да еще по 5-10 человек в кузове? Где наши броневики которые нам каждый день показывают в роликах показывая какая наша армия сильная наперебой хваля Парашенка и Зелупу? Пока что я увидел что только наши мусора на новой бронетехнике воюют с украинским народом и злостными неплательщиками *зеленых тарифов*.
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21.05.2020 14:04 Ответить
у нас НАЦИЯ ИДИОТОВ, которая вибрала преЗиком Клоуна
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21.05.2020 14:17 Ответить
А "их" там нет, это шахтеры с трактористами мины в военторге купили и теперь из рогатки на наши позиции забрасывают.
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21.05.2020 14:07 Ответить
Ну что ЗЕбобики, прекратили стрелять? Отвели войска?

Клоун никогда не будет Президентом, он останется клоуном!
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21.05.2020 14:07 Ответить
Шмарклю Геть !!!!!!!!!!!!!

Україною має керувати Гетьман !!!!
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21.05.2020 14:09 Ответить
Надеюсь ты имел ввиду украинец ?
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21.05.2020 14:13 Ответить
"гетьмана"- еврея уже имеем
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21.05.2020 14:19 Ответить
Слава Героям !!!
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21.05.2020 14:16 Ответить
Геніальна воєнна стратегія Зе - не стріляти першим. Зустрічає наш боєць ворога, не стріляє першим та чекає коли москаль вистрілить - москаль пострілом вбиває бійця та йде собі дальше.
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21.05.2020 14:11 Ответить
"Просто перестали стрелять"...
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21.05.2020 14:13 Ответить
а сепары продолжают убивать - ну что же мы можем сделать ?

Геть ЗЕлену Шмарклю !!!!
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21.05.2020 14:21 Ответить
Царство небесне. Карми рашистським свиням
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21.05.2020 14:14 Ответить
"Пастрєлівают"... "Нада разобрацца кто стрєлял пєрвий"...
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21.05.2020 14:30 Ответить
Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8273
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21.05.2020 14:33 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5630

Убей всех русских оккупантов!
Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3236
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21.05.2020 14:46 Ответить
с российского ресурса

Как минимум, одна колонна бронетранспортеров БТР-80 армии Донецкой Народной Республики замечена на автозаправке вблизи линии разграничения. По ряду сообщений, с предприятий были отпущены жители города Горловка, который находится непосредственно на линии разграничения. Напряженная обстановка также сложилась севернее Луганска.
Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о гибели командира добровольческого батальона «Луганск-1», сформированного из офицеров министерства внутренних дел Украины. «Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1, полковник полиции Сергей Губанов (Седой)… Оккупанты взорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас. Война никуда не делась», - написал Аваков в своем микроблогге Twitter.
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21.05.2020 14:48 Ответить
Спочивай з миром, Герою. Одужання пораненим бійцям. Бережи вас Господь, рідненькі.
Янелоху ніколи займатися підтримкою і розбудовою армії. Він дає пресуху мертвечуку, шмарію, ганд.ну
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21.05.2020 17:30 Ответить
хай тричі буде прокляте зе-гівно і вся його фамілія.тьфу на на нього,яке рідкісне лайно.
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21.05.2020 17:52 Ответить
 
 