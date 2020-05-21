САП будет обращаться в суд с просьбой о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко

Специализированная антикоррупционная прокуратура изучает решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, отменившего заочный арест бывшего министра доходов и сборов времен беглого президент Виктора Януковича - Александра Клименко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Сейчас мы изучаем решение суда апелляционной инстанции, готовим документы, и в ближайшее время будет решен вопрос о повторном обращении по избранию указанному лицу меры пресечения", - рассказали в САП.

Ранее Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко

Напомним, в августе 2019 года следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.

По данным тогдашней Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении Клименко завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества через служебное положение, служебном подлоге.

Военная прокуратура в ноябре 2017 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП объявила еще одно подозрение экс-нардепу Березкину