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Новости Задержания "налоговиков Клименко"
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САП будет обращаться в суд с просьбой о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко

САП будет обращаться в суд с просьбой о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко

Специализированная антикоррупционная прокуратура изучает решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, отменившего заочный арест бывшего министра доходов и сборов времен беглого президент Виктора Януковича - Александра Клименко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Сейчас мы изучаем решение суда апелляционной инстанции, готовим документы, и в ближайшее время будет решен вопрос о повторном обращении по избранию указанному лицу меры пресечения", - рассказали в САП.

Ранее Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко

Напомним, в августе 2019 года следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.

По данным тогдашней Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении Клименко завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества через служебное положение, служебном подлоге.

Военная прокуратура в ноябре 2017 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене.

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Автор: 

Клименко (365) САП (2059)


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вже їм окремий суд - аж вищий антикорупційний! - зробили, а все щось не так.
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21.05.2020 13:44 Ответить
Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно😂😂😂😂
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21.05.2020 13:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7sSdEkoxIbk

Кому он нужен на суде? Ещё ляпнет что нибудь. Ведь обналичивали все...
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21.05.2020 15:19 Ответить
 
 