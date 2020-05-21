Был в "расстрельном списке" террористов и прошел через плен: сослуживцы рассказали о погибшем комбате "Луганск-1" Сергее Губанове. ФОТОрепортаж

Шесть лет полковник полиции, командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов вместе со своими бойцами в постоянной боевой готовности выполнял сложные боевые задачи. 20 мая он погиб от вражеской мины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Трагедия произошла 20 мая, примерно в 21:00 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Выполняя боевую задачу командующего Объединенными силами по патрулированию населенных пунктов на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, а именно от поселка Кряковка, заканчивая Станицей Луганской, комбат и его бойцы осуществляли патрулирование с целью недопущения проникновения на подконтрольную Украине территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп, перекрытия контрабандных "путей" и обеспечения правопорядка.

Попав на вражеское взрывное устройство, он и трое бойцов батальона получили осколочные ранения. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, трое бойцов получили тяжелые ранения. За их жизнь борются врачи.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что Сергей Губанов вступил в ряды милиции в далеком 1995 году. Прошел путь от оперативника уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского городского управления. События 2014 г. застали его в должности начальника Ленинского районного отдела милиции г. Луганска.

"Во время бурных событий, когда на Луганщину ступила нога врага, Сергея вместе с еще несколькими офицерами милиции взяли в плен боевики и пытались выбить признание о том, где милиционеры прячут автоматическое и табельное оружие. Тогда, благодаря решимости личного состава милиции, удалось освободить из плена всех пленных офицеров. Но уже буквально через неделю у каждого из них дома были "засады" боевиков и была объявлена "охота" на его жизнь и еще 16 офицеров милиции. Все они были внесены боевиками в "расстрельный список 17", их фотографии были развешаны на всех блокпостах террористов с призывом - подлежат расстрелу.

И с этого момента начался боевой путь Офицера с большой буквы - Сергея Губанова. Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей, освобождение вместе с военнослужащими ВСУ, нацгвардейцами и добробатами захваченных боевиками территорий", - говорится в сообщении.

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В 2015 году Сергей был назначен командиром первого милицейского батальона "Луганск-1".

Также сообщается, что для побратимов Сергей был настоящим бойцом, надежным товарищем и всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. Батальон "Луганск-1" для Сергея был настоящей семьей, где для каждого бойца он был и отцом, и воспитателем, и психологом. К каждому имел особый подход, всегда находил слова поддержки, становися на защиту каждого из них. Учил оставаться живыми во время выполнения боевых задач.

"За заслуги перед Родиной полковник полиции Сергей Губанов неоднократно был отмечен министром внутренних дел и председателем Национальной полиции. Президентом Украины Сергей был награжден "Орденом Богдана Хмельницкого".

Личный состав Национальной полиции, каждый из нас выражает искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким. Светлая память о легендарном комбате навсегда останется в наших сердцах. Герои не умирают! Они навсегда в наших сердцах!" - добавили в пресс-службе Нацполиции.