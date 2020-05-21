Женщина, заказавшая убийство любовницы своего мужа, предстанет перед судом: ей грозит от 15 лет до пожизненного срока
Следователи Национальной полиции направили в суд обвинительный акт в отношении заказчицы убийства женщины.
Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
За вознаграждение в 10 000 долларов США женщина хотела "избавиться" от любовницы своего мужа. Чтобы разоблачить злоумышленницу, правоохранители инсценировали убийство жертвы.
Заказчицу задержали сразу же после передачи "исполнителю" второй части суммы - 6000 долларов США.
Подозреваемой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по заказу), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины.
Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
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У неё не было другого выхода.
Это была самооборона.
А любовница была ватой?
Мужа тоже нужно было заказывать за "зраду".
Никого не надо было заказывать.
В случае если у твоего мужа есть любовница единственный достойный вариант поведения - подать на развод и раздел имущества.
У современных городских баб слишком мало работы и слишком много свободного времени, в голову дурь лезет.
Мужику уже и вильнуть хвостом нельзя!!!
Взяти БЕЗ ДОЗВОЛУ у чоловіка гроші на кілера ,щоб вбити його коханку...
ЦЕ крадіжка. там терміни менші...
Придётся сесть.
это значит если в церквушке чет промямлить = "предательство"?
а развестись просто - рылигия не позволяет
чет запахло московией, где "проверив" девушку, могли ее вполне сжечь даже, типо "неверная" под венец пошла, а это не совсем скрепно
Глупая женщина сама себя наказала.