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Женщина, заказавшая убийство любовницы своего мужа, предстанет перед судом: ей грозит от 15 лет до пожизненного срока

Следователи Национальной полиции направили в суд обвинительный акт в отношении заказчицы убийства женщины.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

За вознаграждение в 10 000 долларов США женщина хотела "избавиться" от любовницы своего мужа. Чтобы разоблачить злоумышленницу, правоохранители инсценировали убийство жертвы.

Заказчицу задержали сразу же после передачи "исполнителю" второй части суммы - 6000 долларов США.

Женщина, заказавшая убийство любовницы своего мужа, предстанет перед судом: ей грозит от 15 лет до пожизненного срока 01

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Подозреваемой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по заказу), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

заказное убийство (163) Нацполиция (16427) суд (25077)


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Топ комментарии
+6
Просто наемников и убийц нужно заказывать с ОРДЛО. Они и денег раза в три меньше за дело берут и их даже если поймают то отпустят.
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21.05.2020 14:31
+4
Таких то в нас посадять.А терористів,або бандитів випускають.
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21.05.2020 14:36
+4
Хранительница батареи центрального отопления.

У современных городских баб слишком мало работы и слишком много свободного времени, в голову дурь лезет.
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21.05.2020 14:38
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Любовница мужа на неё не один раз нападала.
У неё не было другого выхода.
Это была самооборона.
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21.05.2020 14:24 Ответить
Великолепная шутка. Суд оценит этот аргумент 15-ю годами.
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21.05.2020 14:36 Ответить
Ну, и где справедливость?
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21.05.2020 14:38 Ответить
15 лет за организацию наемного убийства - справедливо. Но если подумать головой и не городить чушь о самообороне, то можно скосить срок, а если повезет - получить оправдательный.
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21.05.2020 14:41 Ответить
А если она была активисткой и волонтёркой?
А любовница была ватой?
Мужа тоже нужно было заказывать за "зраду".
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21.05.2020 14:45 Ответить
Их политические взгляды не имеют значения.
Никого не надо было заказывать.
В случае если у твоего мужа есть любовница единственный достойный вариант поведения - подать на развод и раздел имущества.
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21.05.2020 14:51 Ответить
Однозначно!
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21.05.2020 15:10 Ответить
Роковая любовь
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21.05.2020 14:29 Ответить
Хранительница семейных ценностей,ее награждать нужно,а не казнить.
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21.05.2020 14:30 Ответить
Наемное убийство - семейная ценность?
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21.05.2020 14:37 Ответить
Хранительница батареи центрального отопления.

У современных городских баб слишком мало работы и слишком много свободного времени, в голову дурь лезет.
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21.05.2020 14:38 Ответить
Дурь с головы и не вылазит, че её туда лезть. Работы тяжелой мало, с жыру бесятся сучки. Они ж прынцесы. Им бы негрилу, который без случая дурь из башки выбивает, но откуда они здесь. Только Онотолии остались.
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21.05.2020 15:14 Ответить
Просто наемников и убийц нужно заказывать с ОРДЛО. Они и денег раза в три меньше за дело берут и их даже если поймают то отпустят.
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21.05.2020 14:31 Ответить
Пожизненное сучке!
Мужику уже и вильнуть хвостом нельзя!!!
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21.05.2020 14:33 Ответить
ну ніфіга собі..
Взяти БЕЗ ДОЗВОЛУ у чоловіка гроші на кілера ,щоб вбити його коханку...
ЦЕ крадіжка. там терміни менші...
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21.05.2020 14:36 Ответить
Ты уверен что орган который у мужика между ногами - это хвост?
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21.05.2020 14:38 Ответить
Ну, похож... Главное, шобы не висел, как у волка)))
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21.05.2020 15:29 Ответить
Таких то в нас посадять.А терористів,або бандитів випускають.
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21.05.2020 14:36 Ответить
Всех нужно наказывать а террористам пожизненное! Вот тогда и не будет размышлений кого судить а кого нет
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21.05.2020 15:11 Ответить
Я уже выше такое написал, так и 2 минут не прошло как мой коментарий вытерли. Спрашивается кто скрывает правду и с какой целью?
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21.05.2020 15:12 Ответить
Ну она ж не Бабченко заказала... По этому на "цирк" не спрыгнешь и ФСБ тебе адвоката не предоставит и ватные помойки не раструбят лохам...
Придётся сесть.
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21.05.2020 14:36 Ответить
Трёшник от силы дадут.. камри и квартиру продаст, пойдёт в однушку жить в хрущёвке, а бабло тому кому надо раздаст... "15 лет" это так, чтобы быстрее нал собрала.
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21.05.2020 14:45 Ответить
Сложно сказать, что там произошло , но за предательство карают сурово. Если это не просто мужик , ну .... бывает.
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21.05.2020 14:48 Ответить
но за предательство карают сурово.\\\\\\\\\\\

это значит если в церквушке чет промямлить = "предательство"?
а развестись просто - рылигия не позволяет

чет запахло московией, где "проверив" девушку, могли ее вполне сжечь даже, типо "неверная" под венец пошла, а это не совсем скрепно
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21.05.2020 14:55 Ответить
А вот заказчику убийства Стерненко, меру Одессы Труханову, обладателю двойного гражданства, ничегошеньки не будет.
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21.05.2020 14:56 Ответить
В данной ситуации заказ был совершен, то есть, она дала взнос, ей показали фото убитой, она выплатила вторую часть, это уже завершенное убийство хоть и без жертвы, но норма статьи как убийство. У Стерненко покушение на убийство, и да, Труханову ничего не будет.
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21.05.2020 15:02 Ответить
Смягчающие обстоятельства, гормональный сбой, распустившаяся желчь, плохое воспитание, отсутствие благородства. В общем она сама несчастная жертва.
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21.05.2020 15:19 Ответить
Можно подумать, что любовница силком на веревке таскала ее мужа к себе.
Глупая женщина сама себя наказала.
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21.05.2020 15:52 Ответить
это не хорошо конечно.....но у нас терростам меньше дают срок, а то и вовсе отпускают или меняют...
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21.05.2020 15:58 Ответить
Тут всё зависит кто судья будет: женщина или мужчина.
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21.05.2020 16:04 Ответить
Кожара убил и вышел под залог 2 млн. А в этом случае что не так?
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21.05.2020 16:17 Ответить
їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Буде років 7-8.
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21.05.2020 16:56 Ответить
Странно, за убийство при нападении на государство, сепаратизм дают в 3 раза меньше или вообще отпускают, а это бытовое и пожизненно. Дурдом
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21.05.2020 17:02 Ответить
А почему так мало коментов? Где кипящие страсти? Где обиженные и обманутые друзья любовницы? А ситуация один в один с Бабченко. Вот только после того случая страсти до сих пор не стихают при упоминании его фамилии.
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21.05.2020 22:08 Ответить
 
 