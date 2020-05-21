Женщина, заказавшая убийство любовницы своего мужа, предстанет перед судом: ей грозит от 15 лет до пожизненного срока

Следователи Национальной полиции направили в суд обвинительный акт в отношении заказчицы убийства женщины.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

За вознаграждение в 10 000 долларов США женщина хотела "избавиться" от любовницы своего мужа. Чтобы разоблачить злоумышленницу, правоохранители инсценировали убийство жертвы.

Заказчицу задержали сразу же после передачи "исполнителю" второй части суммы - 6000 долларов США.

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Подозреваемой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по заказу), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.