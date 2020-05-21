Госбюджет может быть пересмотрен, сложно сказать, что нас ждет к сентябрю, - Марченко

В Министерстве финансов не исключают возможности пересмотра Государственного бюджета Украины на 2020 год.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность пересмотра госбюджета, Марченко ответил: "Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет к сентябрю, в четвертом квартале - сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований. Мы и так достаточно жесткий бюджет откорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит".

По словам Марченко, сейчас мы, как и другие страны мира, выходим из коронакризиса, из карантина, идут ослабление карантиных мер. Но есть риск того, что может быть повторение вспышки.

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