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Новости Бюджет-2020
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Госбюджет может быть пересмотрен, сложно сказать, что нас ждет к сентябрю, - Марченко

Госбюджет может быть пересмотрен, сложно сказать, что нас ждет к сентябрю, - Марченко

В Министерстве финансов не исключают возможности пересмотра Государственного бюджета Украины на 2020 год.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность пересмотра госбюджета, Марченко ответил: "Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет к сентябрю, в четвертом квартале - сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований. Мы и так достаточно жесткий бюджет откорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит".

По словам Марченко, сейчас мы, как и другие страны мира, выходим из коронакризиса, из карантина, идут ослабление карантиных мер. Но есть риск того, что может быть повторение вспышки.

Также читайте: Ожидаем подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд до конца мая, - Марченко

Автор: 

госбюджет (1186) Минфин (1555) Марченко Сергей (298)


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Госбюджет может быть пересмотрен, сложно сказать, что нас ждет к сентябрю, - Марченко - Цензор.НЕТ 5308
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21.05.2020 14:44 Ответить
может быть пересмотрен, сложно сказать, что нас ждет/ философствует министр , не зная сколько ещё уворует кодлан Коломойского.
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21.05.2020 14:59 Ответить
К сентябрю нас ждёт полный пердиманокль с бюджетом!
Интересно, а канал "1+1" в сентябре расскажет сколько будет стоить набор к борщику?
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21.05.2020 15:15 Ответить
Зебилы, вы это сделали разом!
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21.05.2020 15:15 Ответить
Пливем за течією, куди принесе, на що занесе і як закрутить, ніхто не знає. Коробель без вітрил з капітаном в трюмі.
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21.05.2020 17:03 Ответить
Хоч щодня переглядайте результатом буде задниця.
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21.05.2020 18:13 Ответить
 
 