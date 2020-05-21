Высший совет правосудия уволил двух судей, отпустивших из-под стражи в зале суда одного из лидеров харьковских сепаратистов Апухтина

Высший совет правосудия уволил двух судей Харьковского апелляционного суда в связи с подачей ими заявлений об отставке.

Этот факт Укринформу подтвердили в отделе этого ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"19 мая Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке судей Харьковского апелляционного суда Петра Гришина и Владимира Протасова", - сообщили в отделе.

Эти судьи уволены на общих основаниях.

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20 декабря 2017 года члены коллегии судей Апелляционного суда Харьковской области Петр Гришин и Владимир Протасов в ходе рассмотрения дела координатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина частично удовлетворили ходатайство защиты и оправдали его по ч.3 ст.109 (призывы к насильственному свержению действующей власти), но инкриминировали ему организацию массовых беспорядков (ч.1 ст. 294), что связано с погромом милицейского автобуса у здания Харьковской ОГА в апреле 2014 года, и уменьшили ему срок наказания до пяти лет лишения свободы - по закону "год за два", постановили считать его полностью отбывшим наказание и освободили из-под стражи в зале суда.

Тогда прокуратура доказала в суде, что Апухтин неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, был одним из инициаторов проведения в Харькове "референдума" по вопросам федерализации - создания так называемой Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова, который планировался в мае 2014 года, однако не состоялся. Апухтин также призвал к созданию "Харьковской народной республики" и так называемой "Конституции ХНР".

В декабря 2017 года 69-летний Апухтин был включен в список на обмен украинских военнопленных, и этот обмен состоялся.

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Тогда же адвокат Апухтина Евгений Надоля подал кассационную жалобу в Верховный Суд Украины с целью полного оправдания Апухтина.

Сейчас, по словам адвоката Апухтина Дмитрия Тихоненкова, неизвестно, где находится фигурант. Но дело Апухтина закрыто и он, по желанию, сможет вернуться в Украину, добавил адвокат.