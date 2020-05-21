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Новости Правосудие
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Высший совет правосудия уволил двух судей, отпустивших из-под стражи в зале суда одного из лидеров харьковских сепаратистов Апухтина

Высший совет правосудия уволил двух судей, отпустивших из-под стражи в зале суда одного из лидеров харьковских сепаратистов Апухтина

Высший совет правосудия уволил двух судей Харьковского апелляционного суда в связи с подачей ими заявлений об отставке.

Этот факт Укринформу подтвердили в отделе этого ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"19 мая Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке судей Харьковского апелляционного суда Петра Гришина и Владимира Протасова", - сообщили в отделе.

Эти судьи уволены на общих основаниях.

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20 декабря 2017 года члены коллегии судей Апелляционного суда Харьковской области Петр Гришин и Владимир Протасов в ходе рассмотрения дела координатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина частично удовлетворили ходатайство защиты и оправдали его по ч.3 ст.109 (призывы к насильственному свержению действующей власти), но инкриминировали ему организацию массовых беспорядков (ч.1 ст. 294), что связано с погромом милицейского автобуса у здания Харьковской ОГА в апреле 2014 года, и уменьшили ему срок наказания до пяти лет лишения свободы - по закону "год за два", постановили считать его полностью отбывшим наказание и освободили из-под стражи в зале суда.

Тогда прокуратура доказала в суде, что Апухтин неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, был одним из инициаторов проведения в Харькове "референдума" по вопросам федерализации - создания так называемой Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова, который планировался в мае 2014 года, однако не состоялся. Апухтин также призвал к созданию "Харьковской народной республики" и так называемой "Конституции ХНР".

В декабря 2017 года 69-летний Апухтин был включен в список на обмен украинских военнопленных, и этот обмен состоялся.

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Тогда же адвокат Апухтина Евгений Надоля подал кассационную жалобу в Верховный Суд Украины с целью полного оправдания Апухтина.

Сейчас, по словам адвоката Апухтина Дмитрия Тихоненкова, неизвестно, где находится фигурант. Но дело Апухтина закрыто и он, по желанию, сможет вернуться в Украину, добавил адвокат.

Автор: 

сепаратизм (11311) суд (25077) судья (2644) Харьков (7450) юстиция (758) Высший совет правосудия (568) увольнение судей (67) Апухтин Юрий (2)


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Топ комментарии
+7
Нет веры в правосудие Украины!! За хабар позже эти уволенные восстановятся с компенсацией!! ... да и откатов накопилось поди немеряно, на остаток жизни хватит им и потомкам... ПОЗОР и презрение судебной системе Украины!!!
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21.05.2020 15:03
+6
С персональной пенсией в придачу
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21.05.2020 14:43
+5
Не страшно, за півроку поновляться за судовим рішенням і отримають зарплату за час "простоя" і компенсацію з бюджету.
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21.05.2020 14:47
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Апухтин - хороший писатель был
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21.05.2020 14:43 Ответить
Надо же писатель Апухтин 1840 года рождения,а Юрий ,наверно ,его потомок
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21.05.2020 15:09 Ответить
в роду не без урода
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21.05.2020 15:12 Ответить
- Утром вас отвезут в уголовный суд,
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать, - спросил Швейк? (с)
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21.05.2020 15:22 Ответить
это не Апухтин.

Апухтин вот :

- Граф велел уже назначить на это место чиновника канцелярии, Сергеева...
- Какого это Сергеева? - воскликнула графиня. - Уж не того ли, который в прошлом году был замешан в это грязное дело? Он украл какую-то шубу, или что-то в этом роде...
- Вы ошибаетесь, графиня; Сергеев ничего не украл, а напротив того: у него украли шубу.
- Ну, это совершенно всё равно, он ли украл или у него украли... Главное то, что он был замешан в гадком деле...

Именно так Коломойский с гебнявыми провели предвыборную кампанию против Порошенко

и продолжают клеветать сейчас.
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21.05.2020 15:26 Ответить
Мой пра-пра-дедушка. Только он поэт был.
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21.05.2020 15:24 Ответить
Тарас Шевченко был художником
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21.05.2020 15:28 Ответить
...и солдатом. А Апухтин был поэтом. Точно вам говорю.
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21.05.2020 15:31 Ответить
ну хрен с ним, пусть будет не писатель, а поэт.

а Амосов пусть будет не медиком, а кардиологом,
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21.05.2020 15:53 Ответить
Кибернетиком.
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21.05.2020 17:34 Ответить
С персональной пенсией в придачу
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21.05.2020 14:43 Ответить
Не страшно, за півроку поновляться за судовим рішенням і отримають зарплату за час "простоя" і компенсацію з бюджету.
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21.05.2020 14:47 Ответить
Ну да, при пэте их бы просто расстреляли, но не успели
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21.05.2020 14:54 Ответить
Ото при зэле зебилы зажили...
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21.05.2020 14:57 Ответить
В Украине разве возобновили смертную казнь ? 🙄🙄🙄
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21.05.2020 15:07 Ответить
І як ти тільки вижила за Петі? Розкажи цю страшну блокадну історію нащадкам!
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21.05.2020 17:02 Ответить
По собственному желанию написали об отставке! На этом основании их и уволили. На себя что ли в суд подавать будут?
Бред в другом. Почему государство позволяет преступнику покупать судей, их решения и безнаказанно отпускать уже преступную группировку!?
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21.05.2020 15:19 Ответить
Нету у нас государства. Нету!
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21.05.2020 15:26 Ответить
А было?
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21.05.2020 15:44 Ответить
Думаете всем достаются уже готовые государства? Этот процесс вечен и не нужно ныть. Надо и самим работать что бы и государство было и чтобы оно было для всех людей, а не только для слуг народа.
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21.05.2020 15:54 Ответить
Нет веры в правосудие Украины!! За хабар позже эти уволенные восстановятся с компенсацией!! ... да и откатов накопилось поди немеряно, на остаток жизни хватит им и потомкам... ПОЗОР и презрение судебной системе Украины!!!
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21.05.2020 15:03 Ответить
Не вижу ничего плохого в увольнении для этих судей, ведь денег за освобождение урода им должно хватить до конца их никчемной жизни...
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21.05.2020 15:06 Ответить
Приходится радоваться только увольнению... Про посадки мы уже не мечтаем...
Очередная весна уже кончается...
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21.05.2020 16:03 Ответить
Так вони всі "Апухлі".
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21.05.2020 15:08 Ответить
Уволили не за преступную халатность или некомпетентность, или собственно преступление. А в связи с подачей заявления по собственному желанию. Надо понимать, это для судей такое наказание за измену?
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21.05.2020 15:11 Ответить
С пожизненной нехилой пенсией.
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21.05.2020 15:25 Ответить
Высший совет правосудия уволил... И всё?... А на нары гнид?!
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21.05.2020 15:12 Ответить
Плохо что уволили в связи с отставкой -сохраняются все привелегии а если учесть,что с большей долей вероятности их еще и заинтересовали в этом деле то безбедная жизнь вместо нар им обеспечена
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21.05.2020 15:13 Ответить
Впечатление, что живем в каком то зазеркалье.
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21.05.2020 15:13 Ответить
Здесь на лицо есть состав преступления, есть подозреваемые. Почему их просто отпустили. Необходимо открывать уголовное дело и судить. Такое впечатление, что Высший совет правосудия теперь еще их покрывает, уводит от наказания.
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21.05.2020 15:24 Ответить
Рука руку моет.
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21.05.2020 16:28 Ответить
А "судьям" то что, они свои деньги от России получили, теперь будут жить припеваючи.
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21.05.2020 16:43 Ответить
В общем, их отправили на пенсию. Почетную пенсию. Получать будут 26 т. грн. И вспоминать, как "своих" отпускали к Путину!
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21.05.2020 16:45 Ответить
"...Петр Гришин и Владимир Протасов в ходе рассмотрения дела координатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина..."

Грішін, Протасов, Апухтін, одні щирі українці і ні одного москаля.
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21.05.2020 16:52 Ответить
правильно.
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21.05.2020 17:44 Ответить
 
 