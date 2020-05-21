Новая вспышка COVID-19 на Ривненщине: в доме-интернате для престарелых зафиксировано 12 случаев заболевания
В Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов диагностировали коронавирусную инфекцией в 12 человек - 6 работников и 6 подопечных. В связи с этим председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль поручил провести служебное расследование относительно вспышки инфекции в учреждении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская ОГА.
"Создаем комиссию под руководством управления здравоохранения. Привлекайте департамент соцзащиты и других специалистов. Важно определить источник инфекции для четкого алгоритма действий и не допустить дальнейшего распространения болезни. Ведь две трети подопечных находятся в группе риска", - отметил Виталий Коваль во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС.
По словам директора департамента социальной защиты населения ОГА Алексея Шамака, восемь из обнаруженных человек находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции. Все больные из одного корпуса и они
уже изолирован. Сейчас в интернате работают две мобильные бригады медиков, обследуют контактных лиц. Для локализации вспышки проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Чтобы предотвратить распространение вируса, председатель ОГА Виталий Коваль поручил организовать в заведении вахтовый метод работы.
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