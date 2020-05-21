Супрун заявила о подготовке против нее информатаки: Предлагаю СМИ сообщить имена заказчиков

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун утверждает, что против нее готовят информационную атаку.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мне в очередной раз сообщили о том, что меня готовится информационная атака. Конечно, это не первый раз.

Неоднократно даже перед интервью журналисты мне говорили, что к ним обращались с предложением писать ложь обо мне за деньги, но сказать кто или сколько - всегда отказывались", - написала она.

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Супрун считает, что время с этим бороться и называть вещи своими именами.

Она обратилась ко всем, кто работает в медиа, с просьбой присылать информацию о людях, которые готовят заказную информационную кампанию против кого-то на мейл: [email protected]

Бывшая руководительница МОЗ добавила, что гарантирует анонимность.