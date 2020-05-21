Супрун заявила о подготовке против нее информатаки: Предлагаю СМИ сообщить имена заказчиков
Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун утверждает, что против нее готовят информационную атаку.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера мне в очередной раз сообщили о том, что меня готовится информационная атака. Конечно, это не первый раз.
Неоднократно даже перед интервью журналисты мне говорили, что к ним обращались с предложением писать ложь обо мне за деньги, но сказать кто или сколько - всегда отказывались", - написала она.
Супрун считает, что время с этим бороться и называть вещи своими именами.
Она обратилась ко всем, кто работает в медиа, с просьбой присылать информацию о людях, которые готовят заказную информационную кампанию против кого-то на мейл: [email protected]
Бывшая руководительница МОЗ добавила, что гарантирует анонимность.
Пожалуйста, подождите...
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и не преклонный возраст, а всего 42.
а в остальном всё именно так.
Говорят, если хочешь узнать кто это сделал, выясни кому это выгодно (с)
опзж і Зе..
Юлєчка і Гриценко..
Нацики,"Свобода' і навіть Вакарчук..
Всі ті хто не дав Пєті дерибанити країну черговий термін..
Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?
вигідно трьом Бе - Бахтєєвой, Богатирьовой, Богомолєц (тій, що Бєрєзовская)
Это - совет.
Снова ты сглупил.
Не надо было в школе из учебника по русскому самокрутки за гаражами крутить.
До, во время и уже целый год после выборов ЗЕбанарии занимались исключительно враньем и набиванием карманов. Так что делают, что умеют - врут и бросают говно на вентилятор, чтобы не так заметно было.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/?__cft__[0]=AZWVzpSsuL0UMBWVElXBuyyfWRaY9UoJyO7ybRSYCQ_kFEl3NZe5UIR7kxMGM34sWnGHFihAKo-avWJ28wJR_cK9zyd6ry28_GhIsV6WaeHDoC4ExpM1Ps7-******************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Уляна Супрун
Вчора псевдожурналіст Гордон опублікував своє інтерв'ю з Гіркіним.
Цим він вкотре довів, що не є журналістом чи медіа, а просто заробляє на транслюванні клікабельного "будь-чого".
Але він і його контент лише черговий приклад значно більшої проблеми.
Цей випадок яскраво демонструє ситуацію стосовно того, який медіаконтент продукується в Україні, з якою метою, і чому українцям доводиться його споживати.
Уявіть систему труб з російським газом, що проходить територією України.
Роками РФ разом з Путіним використовувала цю систему як інструмент для просування своїх інтересів, наративів, посилення контролю та втілення своїх геополітичних амбіцій.
Вона включає мережу телеканалів, сайтів, блогів, які працюють в Україні чи на українську аудиторію. Але при цьому контролюються (прямо, опосередковано або частково) олігархами, російськими спецслужбами або недобросовісними людьми, які готові поширювати будь-що за гроші.
Ці ресурси безперешкодно транслюють свої меседжі та постачають різний контент на широкі аудиторії. Чому?
Коротка відповідь - бо в Україні бракує інвестицій у власний культурний контент.
А якщо не підтримувати власну культуру - нас годуватимуть чужою.
Почитайте більш розлогий коментар про контекст цього питання на сайтіhttps://www.facebook.com/ArcUA.org/?__cft__[0]=AZWVzpSsuL0UMBWVElXBuyyfWRaY9UoJyO7ybRSYCQ_kFEl3NZe5UIR7kxMGM34sWnGHFihAKo-avWJ28wJR_cK9zyd6ry28_GhIsV6WaeHDoC4ExpM1Ps7-******************************************************&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ArcUA.org/?__cft__[0]=AZWVzpSsuL0UMBWVElXBuyyfWRaY9UoJyO7ybRSYCQ_kFEl3NZe5UIR7kxMGM34sWnGHFihAKo-avWJ28wJR_cK9zyd6ry28_GhIsV6WaeHDoC4ExpM1Ps7-******************************************************&__tn__=kK-R ArcUA.org
- в Г-на........"
https://scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/97511497_2654417351509482_5144565097628172288_o.png?_nc_cat=101&_nc_sid=730e14&_nc_oc=AQl1DBZLlHJriSWNtfYyIIBPEoqA5h_lB_S5aVgKWgrdGv0FpE0r03JMw_EX_ftC8g0&_nc_ht=scontent.flwo4-1.fna&oh=73e234156f372f9bd6012a2634eaa88c&oe=5*******
Не сможешь.
Тет таких.
А твоя деза вот сейчас уже есть.
та ти ВЖЕ сказав, шо кацапи їй доплатять.
до Супрун 2015 рік.
смертність на 1000 мешканців - 14,9 чоловік
при Супрун 2018 рік:
смертність на 1000 мешканців - 14,8 чоловік.
Де ти, маніпулятор прокацапський, побачив депопуляцію, шоб звинувачувати в ній саме Супрун ?
в 2005 році смертність на 1000 мешканців була 16,6 чоловік.
Отже, шо ми маємо в реальності :
- кацапи жодним чином не симпатизують Супрун
- Супрун жодним чином не збільшила смертність
- тенденція йде до продовження життя
- звинуватити Супрун ні в чому, тому ти вигадуєш шо попало неіснуюче в реальності і до цього шо попало прив'язуєш Супрун.
Ну шо це, якшо не кацапська маніпуляція ?
достатньо показати, шо ти брешеш і маніпулюєш на догоду кремлю
Пока...
Боже упаси.
чтобы показать своё к ней безразличие ?
Я её успокаиваю.
Упаси, Господи.
- Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?
- Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…
- Значит, дверь он ломал?
- Зачем ломал?
- Ну Вы же сами сказали.
- Слушай, я https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA русский язык не хорошо знаю… Он пошёл туалет, а Валико постучил дверь и сказал - что тоже… хочет… Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…
- Свидетель Хачикян, ну, а люстру подсудимый разбил?
- Дааа! Разбил… зачем буду отрицать?! Когда мы пошли домой, он её случайно стулом зацепил…
- Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
- Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
- А вот подсудимый утверждает, что он не был знаком с Папишвили…
- Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл туалет, Валико меня спросил: «Ктоооо он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!»
А кто-то со мной спорил, что кацапский язык это то же самое, что и русский...
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2655153854769165?__tn__=%2CO*F 14 год ·
18 травня Андрій Єрмак запросив мене на зустріч в https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__tn__=kK*F Офіс Президента України
. Через повагу до інституції президента України я пішла. Зустріч відбулася наступного дня о 17 годині.
На ній також були Олександр Ольшанський (заступник голови виконавчого комітету Національної ради реформ) та Стас Грещишин (виконавчий директор https://www.facebook.com/ArcUA.org/?__tn__=kK*F ArcUA.org ).
У мене виникло питання, чи голова виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі взагалі знав про цю зустріч, бо його там не було.
Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто президента також), аби я долучилася до Національної ради реформ.
Моє питання про те, в якій ролі мене бачать (у складі самої ради реформ, чи у виконавчому комітеті, чи у складі робочої групи) було переадресовано до Олександра Ольшанського, який не міг чесно відповісти нічого конкретного, адже дізнався про тему зустрічі безпосередньо під час розмови.
На запитання про плани щодо реформ, та на яких сферах вони будуть зосереджені - відповіді не було.
На запитання про структуру, функціонал, повноваження виконавчого комітету та плану щодо побудови роботи - відповіді не було.
На запитання, чи будуть робочі групи виконавчого комітету формувати політику та пропонувати реформи, Єрмак не відповів, а знову спрямував питання на Ольшанського. Він також не зміг відповісти, хоча в Указі президента, який був підписаний Зеленським, зазначено, що виконавчий комітет буде це робити.
На запитання про загрозу дублювання функціоналу уряду та міністерств й майже гарантованих конфліктів - відповіді не було.
Десь на 10-й хвилині зустрічі Андрію Єрмаку треба було прийняти "важливий" дзвінок, після якого він вже не повернувся. При цьому сама зустріч почалася із запізненням на пів години.
Після цього мала цікаву розмову з Олександром Ольшанським про нові успішні практики у протидії COVID-19, які вони впровадили на Новій Пошті.
Що виходить у підсумку?
У мене зі Стасом склалося враження, що голова Офісу президента організував цю зустріч скоріше через чиєсь доручення і "для галочки". Фактично в реальності не було ніякої пропозиції доєднатися до Нацради реформ. Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла.
Лідерство полягає у тому, щоб максимально вкладатися у досягнення мети, та створювати умови і середовище для вашої команди, які сприяють цьому. У футболі чи будь-якому іншому командному виді спорту це означає, що тренер та керівництво працюють на перемогу. Гравці, які грають виключно заради зарплати чи успішної кар'єри, зрештою, не стають чемпіонами. Щоб стати чемпіоном, ти не можеш готуватись просто для того, аби ставити галочки про виконані завдання чи плани реформ. Ти готуєшся і важко працюєш, аби бути готовим подолати будь-які випробування, які життя поставить перед тобою. Кожного дня ти працюєш, щоб перемагати. Схоже, таким тлумаченням лідерства не користується команда президента.
Сьогодні президент на пресконференції вкотре наговорив безліч дурні й брехні про медичну реформу та фантастики про нібито ефективну протидію COVID-19 урядом України. Це суперечить фактам і здоровому глузду. Зокрема, слова президента під час пресконференції суперечать тому, що мені озвучували Єрмак та Ольшанський на початку зустрічі про підтримку змін.
Такий спосіб роботи і комунікації - це шлях до поразки не лише Володимира Зеленського, Андрія Єрмака та їхньої політичної сили. Це шлях до поразки всієї країни.
как кто, баб смерть))))
как может быть министр моз И.О. много лет да еще и американка?
- Да, нах никому не нужен..
Дубінський звинувачував Супрун у відмиванні коштів під виглядом реформ
https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - https://zaxid.net/blogger/blogger_u28385/ Володимир Пиріг, 8 листопада
....
Як відомо, у травні цього року Дубінський, будучи журналістом телеканалу «1+1», звинуватив Уляну Супрун у тому, що «під виглядом реформ» вона займається розкраданням і відмиванням бюджетних коштів. Він називав її «Доктором Смертю» і «крадійкою».
https://zaxid.net/news/
а че так можно творить что хочу и не за что не отвечать? ))))
классно чувиха устроилась, до сих пор семейная медицина выхаркивает ее дерьмо))))