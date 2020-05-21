РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13984 посетителя онлайн
Новости
6 188 93

Супрун заявила о подготовке против нее информатаки: Предлагаю СМИ сообщить имена заказчиков

Супрун заявила о подготовке против нее информатаки: Предлагаю СМИ сообщить имена заказчиков

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун утверждает, что против нее готовят информационную атаку.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мне в очередной раз сообщили о том, что меня готовится информационная атака. Конечно, это не первый раз.

Неоднократно даже перед интервью журналисты мне говорили, что к ним обращались с предложением писать ложь обо мне за деньги, но сказать кто или сколько - всегда отказывались", - написала она.

Читайте также: Ермак от имени Зеленского предлагал мне войти в Нацсовет реформ, а сегодня президент наговорил много вранья. Это путь к поражению всей страны, - Супрун

Супрун считает, что время с этим бороться и называть вещи своими именами.

Она обратилась ко всем, кто работает в медиа, с просьбой присылать информацию о людях, которые готовят заказную информационную кампанию против кого-то на мейл: [email protected]

Бывшая руководительница МОЗ добавила, что гарантирует анонимность.

Супрун заявила о подготовке против нее информатаки: Предлагаю СМИ сообщить имена заказчиков 01

клевета (166) Супрун Ульяна (639)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Зеленые гниды когда видят Супрун просто плюются ядом)
Говорят, если хочешь узнать кто это сделал, выясни кому это выгодно (с)
показать весь комментарий
21.05.2020 15:11
+34
Им необходимо поддерживать ненависть и к Порошенко, чтобы на смену зелени пришло ОПЗЖ, т.к. у них те же лозунги (и уЗеленский - референдум по ЕС и НАТО их тоже устраивает) и морковка на расстоянии светлого будущего...
показать весь комментарий
21.05.2020 15:16
+29
не Клавдия Ивановна, а просто Моника

и не преклонный возраст, а всего 42.

а в остальном всё именно так.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А не забагато честі для цієї "доктор смерть" - готувати проти неї якусь атаку?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:10 Ответить
откуда у вас честь ? ))))
показать весь комментарий
21.05.2020 15:18 Ответить
- Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда‑нибудь поумнеет. (с)
показать весь комментарий
21.05.2020 15:10 Ответить
не Клавдия Ивановна, а просто Моника

и не преклонный возраст, а всего 42.

а в остальном всё именно так.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:20 Ответить
Зеленые гниды когда видят Супрун просто плюются ядом)
Говорят, если хочешь узнать кто это сделал, выясни кому это выгодно (с)
показать весь комментарий
21.05.2020 15:11 Ответить
Им необходимо поддерживать ненависть и к Порошенко, чтобы на смену зелени пришло ОПЗЖ, т.к. у них те же лозунги (и уЗеленский - референдум по ЕС и НАТО их тоже устраивает) и морковка на расстоянии светлого будущего...
показать весь комментарий
21.05.2020 15:16 Ответить
основная борьба будет Шарий и ОПЗЖ. Зе-73% от шарика тоже ж торчат.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:30 Ответить
у порохофілів 'кругом врагі'

опзж і Зе..
Юлєчка і Гриценко..
Нацики,"Свобода' і навіть Вакарчук..

Всі ті хто не дав Пєті дерибанити країну черговий термін..
показать весь комментарий
21.05.2020 16:48 Ответить
Патриот всех, тобою перечисленных, ответь на простой вопрос:

Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?
показать весь комментарий
21.05.2020 17:28 Ответить
Супрун- найбільша помилка Порошенка. Ц е я тобі як ;порохобот; кажу.
показать весь комментарий
21.05.2020 17:58 Ответить
ога, і тому на неї оголошено персональний конкурс зі скупівлі компромату
показать весь комментарий
21.05.2020 18:12 Ответить
кому вигодно?
вигідно трьом Бе - Бахтєєвой, Богатирьовой, Богомолєц (тій, що Бєрєзовская)
показать весь комментарий
21.05.2020 18:10 Ответить
Что, будет вторая часть записей Порошенко - Супрун - Б а й де е н? В студию!
показать весь комментарий
21.05.2020 15:14 Ответить
Может, лучше не надо?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:32 Ответить
ты с этой просьбой обратись к авторам на Лубянку
показать весь комментарий
21.05.2020 15:54 Ответить
Это не просьба.
Это - совет.
Снова ты сглупил.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:58 Ответить
Это косвенная просьба, выраженная имплицитным способом.

Не надо было в школе из учебника по русскому самокрутки за гаражами крутить.
показать весь комментарий
21.05.2020 16:03 Ответить
когда в бюджете дыра в 300 млрд, когда экономика стремительно падает шестой месяц подряд, когда миллионы граждан потеряли работу за последние 60 дней, самое время занятся информ вбросами против Супрун. я правильно понимаю, что это Супрун разграбила бюджет и уничтожила экономику страны в турборежиме?!
показать весь комментарий
21.05.2020 15:16 Ответить
Надо было Зелемойского пресс-конференцию слушать, чтобы правильно понимать...
показать весь комментарий
21.05.2020 15:17 Ответить
А ЗЕ и Ко разве могут что-то еще?

До, во время и уже целый год после выборов ЗЕбанарии занимались исключительно враньем и набиванием карманов. Так что делают, что умеют - врут и бросают говно на вентилятор, чтобы не так заметно было.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:27 Ответить
Уля, а ти отримувала інструкції по "реформам" через Порошенка, чи напряму від Байдена?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:17 Ответить
Байден поставил своего главу администрации, который вместо Порошенко руководил страной
показать весь комментарий
21.05.2020 15:19 Ответить
Супрун заявила о подготовке против нее информатаки: Предлагаю СМИ сообщить имена заказчиков - Цензор.НЕТ 6001
показать весь комментарий
21.05.2020 15:20 Ответить
Зеб, это Коломойский с Порошенко дали инструкции, чтобы окончательно уничтожить украинцев, а Супрун успела подкупить первичное звено, но это её не спасёт, т.к. Зелемойский продолжает дело... не соображу - как можно что-то дебильней написать, чем твой пост?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:21 Ответить
Супрун знатно жарит бужанских, Г-ов, они ее ненавидят, как и их близнецы-братья рыги.

https://www.facebook.com/ulanasuprun/?__cft__[0]=AZWVzpSsuL0UMBWVElXBuyyfWRaY9UoJyO7ybRSYCQ_kFEl3NZe5UIR7kxMGM34sWnGHFihAKo-avWJ28wJR_cK9zyd6ry28_GhIsV6WaeHDoC4ExpM1Ps7-******************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Уляна Супрун

Вчора псевдожурналіст Гордон опублікував своє інтерв'ю з Гіркіним.

Цим він вкотре довів, що не є журналістом чи медіа, а просто заробляє на транслюванні клікабельного "будь-чого".
Але він і його контент лише черговий приклад значно більшої проблеми.

Цей випадок яскраво демонструє ситуацію стосовно того, який медіаконтент продукується в Україні, з якою метою, і чому українцям доводиться його споживати.

Уявіть систему труб з російським газом, що проходить територією України.

Роками РФ разом з Путіним використовувала цю систему як інструмент для просування своїх інтересів, наративів, посилення контролю та втілення своїх геополітичних амбіцій.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:21 Ответить
Така сама система існує в медіапросторі.

Вона включає мережу телеканалів, сайтів, блогів, які працюють в Україні чи на українську аудиторію. Але при цьому контролюються (прямо, опосередковано або частково) олігархами, російськими спецслужбами або недобросовісними людьми, які готові поширювати будь-що за гроші.

Ці ресурси безперешкодно транслюють свої меседжі та постачають різний контент на широкі аудиторії. Чому?
Коротка відповідь - бо в Україні бракує інвестицій у власний культурний контент.

А якщо не підтримувати власну культуру - нас годуватимуть чужою.
Почитайте більш розлогий коментар про контекст цього питання на сайтіhttps://www.facebook.com/ArcUA.org/?__cft__[0]=AZWVzpSsuL0UMBWVElXBuyyfWRaY9UoJyO7ybRSYCQ_kFEl3NZe5UIR7kxMGM34sWnGHFihAKo-avWJ28wJR_cK9zyd6ry28_GhIsV6WaeHDoC4ExpM1Ps7-******************************************************&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ArcUA.org/?__cft__[0]=AZWVzpSsuL0UMBWVElXBuyyfWRaY9UoJyO7ybRSYCQ_kFEl3NZe5UIR7kxMGM34sWnGHFihAKo-avWJ28wJR_cK9zyd6ry28_GhIsV6WaeHDoC4ExpM1Ps7-******************************************************&__tn__=kK-R ArcUA.org
показать весь комментарий
21.05.2020 15:21 Ответить
"- Фу, я вступив у щось!....

- в Г-на........"

https://scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/97511497_2654417351509482_5144565097628172288_o.png?_nc_cat=101&_nc_sid=730e14&_nc_oc=AQl1DBZLlHJriSWNtfYyIIBPEoqA5h_lB_S5aVgKWgrdGv0FpE0r03JMw_EX_ftC8g0&_nc_ht=scontent.flwo4-1.fna&oh=73e234156f372f9bd6012a2634eaa88c&oe=5*******
показать весь комментарий
21.05.2020 15:22 Ответить
смотришь на это неадекватное создание которое не понимает что информационная атака -пришедшая пандемия короновируса которая показала что это за рехформа по супрун
показать весь комментарий
21.05.2020 15:22 Ответить
вот скажи мне, дятел, каким образом реформа Супрун заставила Радуцкого продать все маски из госрезерва ?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:35 Ответить
Кацапи підтягнулися своє синє рило встромити?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:25 Ответить
кацап, - пнх!
показать весь комментарий
21.05.2020 15:43 Ответить
Вважаю, що каци ще й доплатять, аби її повернули..бо будь вона років з 10 на посаді, то їм і воювати би не довелося..бо не було б вже з ким..
показать весь комментарий
21.05.2020 16:25 Ответить
а сможешь показать хоть один лестный отзыв о Супрун в кацапских СМИ ?

Не сможешь.

Тет таких.

А твоя деза вот сейчас уже есть.
показать весь комментарий
21.05.2020 16:26 Ответить
Не читаю..не скажу..як і ви про розповсюдження мною кацапських фейків..і було би дивно, якщо вони її нахвалювали..але темпи депопуляції їм точно подобаються..
показать весь комментарий
21.05.2020 16:30 Ответить
Не читаю..не скажу..


та ти ВЖЕ сказав, шо кацапи їй доплатять.
показать весь комментарий
21.05.2020 16:40 Ответить
..але темпи депопуляції їм точно подобаються..

до Супрун 2015 рік.

смертність на 1000 мешканців - 14,9 чоловік

при Супрун 2018 рік:

смертність на 1000 мешканців - 14,8 чоловік.

Де ти, маніпулятор прокацапський, побачив депопуляцію, шоб звинувачувати в ній саме Супрун ?
показать весь комментарий
21.05.2020 16:53 Ответить
О-о-о..нове слосполучення..дійсно вона не була генератором процесу, але зробила дуже багато для його продовження..до речі, тенденції були вже у 60-х роках..бачу, що без особистих образ спілкування з вами не можливе, тому прошу більш до мене не звертатись..
показать весь комментарий
21.05.2020 17:20 Ответить
про які, нахрєн, тенденції ти мелеш ?

в 2005 році смертність на 1000 мешканців була 16,6 чоловік.

Отже, шо ми маємо в реальності :

- кацапи жодним чином не симпатизують Супрун
- Супрун жодним чином не збільшила смертність
- тенденція йде до продовження життя

- звинуватити Супрун ні в чому, тому ти вигадуєш шо попало неіснуюче в реальності і до цього шо попало прив'язуєш Супрун.

Ну шо це, якшо не кацапська маніпуляція ?
показать весь комментарий
21.05.2020 17:46 Ответить
Вивчить спочатку термін "тенденції"..попрацюйте з паперовою літературою, а потім кидайтесь у захист мадами та звинуваченнями на людей, що мають особисту думку..я усвідомлюю, що для значної частини населення особиста думка, це як інопланетна інвазія, але у вас вистачає розуму це розуміти..
показать весь комментарий
21.05.2020 17:56 Ответить
особиста думка, шо виникає на підставі відсутності фактів - це не особиста думка, а брехня
показать весь комментарий
21.05.2020 18:44 Ответить
Ну звістно..у концтабір мене..ату їх, ату..
показать весь комментарий
21.05.2020 21:59 Ответить
та не треба концтабору.

достатньо показати, шо ти брешеш і маніпулюєш на догоду кремлю
показать весь комментарий
21.05.2020 22:07 Ответить
🥴
показать весь комментарий
22.05.2020 08:16 Ответить
И кто же это у нас сейчас при власти и всю жизнь занимался фейкометством и шутовством?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:25 Ответить
Кто такая Супрун? Зачем на нее информатаки?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:25 Ответить
Ви за поребриком не чули про неї?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:26 Ответить
она ж уже не при власти, реально, зачем? а в реале есть зачем - готовится информбаза для вьіборов, чтобьі биомасса шла в нужном напрвлении.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:34 Ответить
А для чого її єрмак з нею зустріч проводив три дні тому?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:38 Ответить
було діло? не знаю про це. знов мінять може будуть. в цілому, прибрати людину, яка почала реформи - це маразм. ще ніколи не було в Україні так, щоб новий продовжив начате. у нових і доморощених мізків не вистачає і ще довго не вистаче.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:50 Ответить
Супрун заявила про підготовку проти неї інформатаки: Пропоную ЗМІ повідомити імена замовників - Цензор.НЕТ 5947
показать весь комментарий
21.05.2020 16:44 Ответить
і шо? це стадо. вони тут з плакатіками. а у тій же сша підуть мовчки до лікаря і будуть слідувать тамошнім правилам.
показать весь комментарий
21.05.2020 17:01 Ответить
И по узнаваемой дорожке - между Г и Г...
показать весь комментарий
21.05.2020 15:40 Ответить
Гражданка США.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:30 Ответить
А ти гражданін кацапстана. І що?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:32 Ответить
А может ей ещё с деньгами помочь или с трудоустройством? А то человек столько времени нигде не работает, всё за чужую страну переживает...
показать весь комментарий
21.05.2020 15:29 Ответить
Ти ж теж за чужу країну переживаєш.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:33 Ответить
Да кому ты нужна?
Пока...
показать весь комментарий
21.05.2020 15:29 Ответить
Раз ти сюди свої лапті вставив, значить, саме тобі потрібна.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:31 Ответить
Неееее....
Боже упаси.

показать весь комментарий
21.05.2020 15:34 Ответить
а твои действия говорят о другом.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:36 Ответить
а зачем же ты её обсуждаешь ?

чтобы показать своё к ней безразличие ?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:39 Ответить
Я её не обсуждаю.
Я её успокаиваю.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:41 Ответить
Значить, вона все-таки тобі потрібна.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:42 Ответить
Не...
Упаси, Господи.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:55 Ответить
І саме тому вже майже десяток твоїх коментів під цією темою?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:58 Ответить
Я ж не виноват, что до вас так долго доходит.
показать весь комментарий
21.05.2020 16:00 Ответить
- Этот… потерпевший… открыл дверь, а Валико джан… подсудимый… сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я туалет хочу…» А она… выскочился на улицу и кричала «милиция, милиция…». А я сказал: «Валик-джан, пошли домой»… и пошли…
- Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?
- Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…
- Значит, дверь он ломал?
- Зачем ломал?
- Ну Вы же сами сказали.
- Слушай, я https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA русский язык не хорошо знаю… Он пошёл туалет, а Валико постучил дверь и сказал - что тоже… хочет… Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…
- Свидетель Хачикян, ну, а люстру подсудимый разбил?
- Дааа! Разбил… зачем буду отрицать?! Когда мы пошли домой, он её случайно стулом зацепил…
- Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
- Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
- А вот подсудимый утверждает, что он не был знаком с Папишвили…
- Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл туалет, Валико меня спросил: «Ктоооо он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!»
показать весь комментарий
21.05.2020 15:44 Ответить
"Бывшая руководительница МОЗ добавила, что гарантирует анонимность." Ключевое слово - бывшая. Вопрос - Кто платит деньги, чтобы атаковать бывших, которые ничего не решают? Ну разве , что только Супрун может заплатить, чтобы о ней поговорили... Заявление ни о чём...Будут распространять ложь? А если напишут, что вы были лучшей?)
показать весь комментарий
21.05.2020 15:44 Ответить
Навіщо твій єрмак з нею три дні тому проводив зустріч?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:46 Ответить
Так Зелемойский сам себе платит из Кипрского офшора, чтобы атаковать "бывшего президента Порошенко"?
А кто-то со мной спорил, что кацапский язык это то же самое, что и русский...
показать весь комментарий
21.05.2020 15:46 Ответить
https://www.facebook.com/ulanasuprun/?__tn__=-UC*F Уляна Супрун
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2655153854769165?__tn__=%2CO*F 14 год ·

18 травня Андрій Єрмак запросив мене на зустріч в https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__tn__=kK*F Офіс Президента України
. Через повагу до інституції президента України я пішла. Зустріч відбулася наступного дня о 17 годині.

На ній також були Олександр Ольшанський (заступник голови виконавчого комітету Національної ради реформ) та Стас Грещишин (виконавчий директор https://www.facebook.com/ArcUA.org/?__tn__=kK*F ArcUA.org ).

У мене виникло питання, чи голова виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі взагалі знав про цю зустріч, бо його там не було.

Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто президента також), аби я долучилася до Національної ради реформ.

Моє питання про те, в якій ролі мене бачать (у складі самої ради реформ, чи у виконавчому комітеті, чи у складі робочої групи) було переадресовано до Олександра Ольшанського, який не міг чесно відповісти нічого конкретного, адже дізнався про тему зустрічі безпосередньо під час розмови.

На запитання про плани щодо реформ, та на яких сферах вони будуть зосереджені - відповіді не було.

На запитання про структуру, функціонал, повноваження виконавчого комітету та плану щодо побудови роботи - відповіді не було.

На запитання, чи будуть робочі групи виконавчого комітету формувати політику та пропонувати реформи, Єрмак не відповів, а знову спрямував питання на Ольшанського. Він також не зміг відповісти, хоча в Указі президента, який був підписаний Зеленським, зазначено, що виконавчий комітет буде це робити.

На запитання про загрозу дублювання функціоналу уряду та міністерств й майже гарантованих конфліктів - відповіді не було.

Десь на 10-й хвилині зустрічі Андрію Єрмаку треба було прийняти "важливий" дзвінок, після якого він вже не повернувся. При цьому сама зустріч почалася із запізненням на пів години.

Після цього мала цікаву розмову з Олександром Ольшанським про нові успішні практики у протидії COVID-19, які вони впровадили на Новій Пошті.

Що виходить у підсумку?

У мене зі Стасом склалося враження, що голова Офісу президента організував цю зустріч скоріше через чиєсь доручення і "для галочки". Фактично в реальності не було ніякої пропозиції доєднатися до Нацради реформ. Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла.

Лідерство полягає у тому, щоб максимально вкладатися у досягнення мети, та створювати умови і середовище для вашої команди, які сприяють цьому. У футболі чи будь-якому іншому командному виді спорту це означає, що тренер та керівництво працюють на перемогу. Гравці, які грають виключно заради зарплати чи успішної кар'єри, зрештою, не стають чемпіонами. Щоб стати чемпіоном, ти не можеш готуватись просто для того, аби ставити галочки про виконані завдання чи плани реформ. Ти готуєшся і важко працюєш, аби бути готовим подолати будь-які випробування, які життя поставить перед тобою. Кожного дня ти працюєш, щоб перемагати. Схоже, таким тлумаченням лідерства не користується команда президента.

Сьогодні президент на пресконференції вкотре наговорив безліч дурні й брехні про медичну реформу та фантастики про нібито ефективну протидію COVID-19 урядом України. Це суперечить фактам і здоровому глузду. Зокрема, слова президента під час пресконференції суперечать тому, що мені озвучували Єрмак та Ольшанський на початку зустрічі про підтримку змін.

Такий спосіб роботи і комунікації - це шлях до поразки не лише Володимира Зеленського, Андрія Єрмака та їхньої політичної сили. Це шлях до поразки всієї країни.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:55 Ответить
кто такая супрун ?
как кто, баб смерть))))
как может быть министр моз И.О. много лет да еще и американка?
показать весь комментарий
21.05.2020 15:49 Ответить
Ну, у вас, зебілів, є радуцький, - він останній рік є в.о. (неофіційно, для розпилу бабла) міністром охорони здоров'я, кажуть, з паспортом Ізраїлю.
показать весь комментарий
21.05.2020 16:01 Ответить
Супрун заявила про підготовку проти неї інформатаки: Пропоную ЗМІ повідомити імена замовників - Цензор.НЕТ 2987
показать весь комментарий
21.05.2020 16:42 Ответить
На кацапських помийках і не таке можна знайти...
показать весь комментарий
21.05.2020 17:21 Ответить
що саме цікаве - і знайдуть же касапи потрібний ракурс відосу для принизливої фотки...
показать весь комментарий
21.05.2020 19:53 Ответить
-А этот Неуловимый Джо и вправду такой неуловимый..?
- Да, нах никому не нужен..
показать весь комментарий
21.05.2020 16:02 Ответить
Ну, Бродский, Шуфрич будут глашатаями.
показать весь комментарий
21.05.2020 16:03 Ответить
Геть руки від Супрун!
показать весь комментарий
21.05.2020 16:11 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2020 16:38 Ответить
Суд відмовив Уляні Супрун у задоволенні позову до журналіста-депутата Олександра Дубінського
Дубінський звинувачував Супрун у відмиванні коштів під виглядом реформ
https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - https://zaxid.net/blogger/blogger_u28385/ Володимир Пиріг, 8 листопада

....

Як відомо, у травні цього року Дубінський, будучи журналістом телеканалу «1+1», звинуватив Уляну Супрун у тому, що «під виглядом реформ» вона займається розкраданням і відмиванням бюджетних коштів. Він називав її «Доктором Смертю» і «крадійкою».
https://zaxid.net/news/
показать весь комментарий
21.05.2020 16:53 Ответить
а що тут дивного? Суди нижчої ланки - беніні...
показать весь комментарий
21.05.2020 19:56 Ответить
Ось так і прийшли до влади ті, хто ВМІЄ вкидати у суспільство фейки, маніпуляції, має можливості і звичайно великі гроші.
показать весь комментарий
21.05.2020 17:48 Ответить
супрун это кто ?это та страшная баба смерть с американским паспортом , которая была И.О. МОЗ много лет? )))))
а че так можно творить что хочу и не за что не отвечать? ))))
классно чувиха устроилась, до сих пор семейная медицина выхаркивает ее дерьмо))))
показать весь комментарий
21.05.2020 17:59 Ответить
 
 