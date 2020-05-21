В Одессе сообщили о "заминировании" больниц, вокзалов, гипермаркетов и морского порта, - Нацполиция

Неизвестные сообщили правоохранителям, что якобы "заминировали" в Одессе ряд объектов, среди которых больницы и вокзалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление Нацполиции области.

"Одесские правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов на территории города. Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14 часов в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт", - рассказали правоохранители.

Сейчас полиция проверяет указанное сообщение.

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