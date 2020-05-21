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В Одессе сообщили о "заминировании" больниц, вокзалов, гипермаркетов и морского порта, - Нацполиция

В Одессе сообщили о

Неизвестные сообщили правоохранителям, что якобы "заминировали" в Одессе ряд объектов, среди которых больницы и вокзалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление Нацполиции области.

"Одесские правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов на территории города. Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14 часов в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт", - рассказали правоохранители.

Сейчас полиция проверяет указанное сообщение.

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Автор: 

минирование (1445) Одесса (7868) Нацполиция (16427)


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опять? давно уже не было...как же быдло задолбало. где смертная казнь!!
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21.05.2020 15:10 Ответить
неспроста отставной российский офицер за взятку пытался ввести из приднестровья 2 автобуса с отпускниками...в могилеве не удалось...а где-то по другому
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21.05.2020 15:18 Ответить
В Одесі повідомили про "замінування" лікарень, вокзалів, гіпермаркетів і морського порту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5015
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21.05.2020 16:10 Ответить
Кацапы балуються.
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21.05.2020 16:56 Ответить
А горсовет - не?
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21.05.2020 19:24 Ответить
интересно, если им позвонят и сообщат что всю планету заминировали - куда будут всех эвакуировать??
закончиться когда-нибудь этот маразм с проверками или некуда бюджетное бабло больше тратить!?
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21.05.2020 19:38 Ответить
 
 