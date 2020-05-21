В Одессе сообщили о "заминировании" больниц, вокзалов, гипермаркетов и морского порта, - Нацполиция
Неизвестные сообщили правоохранителям, что якобы "заминировали" в Одессе ряд объектов, среди которых больницы и вокзалы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление Нацполиции области.
"Одесские правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов на территории города. Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14 часов в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт", - рассказали правоохранители.
Сейчас полиция проверяет указанное сообщение.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
закончиться когда-нибудь этот маразм с проверками или некуда бюджетное бабло больше тратить!?