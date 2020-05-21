Установленные для работы детсадов требования трудно выполнить, но мы не хотим, чтобы наши дети болели, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов признает, что установленные для работы детсадов противоэпидемические требования довольно трудно выполнить, но подчеркивает их необходимость для снижения риска распространения COVID-2019.
Об этом он сказал во время брифинга в Черновцах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Когда мы говорим о противоэпидемических нормах, мерах, которые нужно соблюдать в том числе и в детских садах, то мы, прежде всего, говорим, чтобы человек не заболел", - заявил Степанов.
По словам министра, "мы понимаем, что иногда их довольно трудно выполнить, эти меры, но мы говорим, что при соблюдении этих мер риск заболеваемости очень-очень сильно снижается. Их надо соблюдать, ведь мы не хотим, чтобы наши дети болели".
Степанов отметил, что заболевший ребенок затем может инфицировать человека из группы риска, например, свою бабушку: "Есть воспитатель, который должен следить за теми ограничениями, которые выполняет ребенок. Конечно, достаточно трудно трех- или четырехлетнему ребенку сказать: ты должен выполнить первое, второе, третье и четвертое. И затем рассчитывать на его сознание, что он выполнит. Для этого есть воспитатели, которые должны за этим следить".
В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что "этот вопрос очень бурно обсуждался с министрами... Мы решили так - есть базовые правила, которые издал Минздрав, после этого Минздрав с одной стороны и местные власти с другой принимают решение о готовности садика работать".
"Вам же не нужно, чтобы ребенок, который переносит (коронавирус - УНИАН) практически бессимптомно, перенес вирус пожилому человеку - бабушке или дедушке. Мы ищем баланс, он будет найден, нужно дать время", - сказал Аваков.
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С 25-ого мы на работе, с 1.06 - выйдут дети. Полный бред + для их здоровья это в разы опаснее...
Ну и вишенка на "торте" заявили, что масок для нас нет, приходить со своими "кто желает".
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чушь
А от коли сімья (або одинока мама) не може оставити свою дитину на кого попало, то може краще не вийожуватися і відкрити (а ще краще не закривати) дошкільні заклади. Попередити про відповідальність батьків і старих і хай самі вирішують - піддавати себе загрозі чи ні. Бо кому загроза, а кому той вірус непомітно пройшов. Лише випадково антитіла виявили.
Ваше суждение конечно имеет право на жизнь, по крайней мере есть логика (в отличие от тупых нападок Дидовика). Одно но - почему-то большинство стран в первую очередь ввели карантин именно в шкалах и детсадах. А где-то, по-моему во Франции садики не планируют открывать даже сейчас (хотя кафе и рестораны открыли).
Про децкий сад уже вторая новость
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21.05.2020 17:53