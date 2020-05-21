Установленные для работы детсадов требования трудно выполнить, но мы не хотим, чтобы наши дети болели, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов признает, что установленные для работы детсадов противоэпидемические требования довольно трудно выполнить, но подчеркивает их необходимость для снижения риска распространения COVID-2019.

Об этом он сказал во время брифинга в Черновцах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Когда мы говорим о противоэпидемических нормах, мерах, которые нужно соблюдать в том числе и в детских садах, то мы, прежде всего, говорим, чтобы человек не заболел", - заявил Степанов.

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По словам министра, "мы понимаем, что иногда их довольно трудно выполнить, эти меры, но мы говорим, что при соблюдении этих мер риск заболеваемости очень-очень сильно снижается. Их надо соблюдать, ведь мы не хотим, чтобы наши дети болели".

Степанов отметил, что заболевший ребенок затем может инфицировать человека из группы риска, например, свою бабушку: "Есть воспитатель, который должен следить за теми ограничениями, которые выполняет ребенок. Конечно, достаточно трудно трех- или четырехлетнему ребенку сказать: ты должен выполнить первое, второе, третье и четвертое. И затем рассчитывать на его сознание, что он выполнит. Для этого есть воспитатели, которые должны за этим следить".

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что "этот вопрос очень бурно обсуждался с министрами... Мы решили так - есть базовые правила, которые издал Минздрав, после этого Минздрав с одной стороны и местные власти с другой принимают решение о готовности садика работать".

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"Вам же не нужно, чтобы ребенок, который переносит (коронавирус - УНИАН) практически бессимптомно, перенес вирус пожилому человеку - бабушке или дедушке. Мы ищем баланс, он будет найден, нужно дать время", - сказал Аваков.