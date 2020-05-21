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Новости Коронавирус и карантин
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Установленные для работы детсадов требования трудно выполнить, но мы не хотим, чтобы наши дети болели, - Степанов

Установленные для работы детсадов требования трудно выполнить, но мы не хотим, чтобы наши дети болели, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов признает, что установленные для работы детсадов противоэпидемические требования довольно трудно выполнить, но подчеркивает их необходимость для снижения риска распространения COVID-2019.

Об этом он сказал во время брифинга в Черновцах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Когда мы говорим о противоэпидемических нормах, мерах, которые нужно соблюдать в том числе и в детских садах, то мы, прежде всего, говорим, чтобы человек не заболел", - заявил Степанов.

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По словам министра, "мы понимаем, что иногда их довольно трудно выполнить, эти меры, но мы говорим, что при соблюдении этих мер риск заболеваемости очень-очень сильно снижается. Их надо соблюдать, ведь мы не хотим, чтобы наши дети болели".

Степанов отметил, что заболевший ребенок затем может инфицировать человека из группы риска, например, свою бабушку: "Есть воспитатель, который должен следить за теми ограничениями, которые выполняет ребенок. Конечно, достаточно трудно трех- или четырехлетнему ребенку сказать: ты должен выполнить первое, второе, третье и четвертое. И затем рассчитывать на его сознание, что он выполнит. Для этого есть воспитатели, которые должны за этим следить".

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что "этот вопрос очень бурно обсуждался с министрами... Мы решили так - есть базовые правила, которые издал Минздрав, после этого Минздрав с одной стороны и местные власти с другой принимают решение о готовности садика работать".

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"Вам же не нужно, чтобы ребенок, который переносит (коронавирус - УНИАН) практически бессимптомно, перенес вирус пожилому человеку - бабушке или дедушке. Мы ищем баланс, он будет найден, нужно дать время", - сказал Аваков.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) детсад (428) карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
кто-нить может перевести, что он сказал или хотел сказать?
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21.05.2020 16:03
+3
министр бредогенератор
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21.05.2020 16:15
+3
Год тошнит от этого бреда умственно-отсталых дебилов у власти. Как и метро , во всех странах садики работают
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21.05.2020 16:21
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кто-нить может перевести, что он сказал или хотел сказать?
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21.05.2020 16:03 Ответить
"мы обосрались. наши меры в принципе дурацкие, но признать этого мы не можем. вы уж как нибудь подотрите то, что мы нагадили..."
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21.05.2020 20:22 Ответить
оставьте пупсов в покое!!! им даже маски не положеньі в Германии, до 6 лет. их и так совковьіе воспиталки пресуют, а тут еще карантинньіе условия. готовность заразится должна бьітьт у родителей в сознании. защищать себя обязан только воспитатель. себя от заражения.
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21.05.2020 16:09 Ответить
Работаю в ДНЗ в Киеве для "особых детей" (аутизм, синдром Дауна тд - короче умственная отсталость у каждого). Как их заставишь соблюдать нормы гигиены, дистанцию?!
С 25-ого мы на работе, с 1.06 - выйдут дети. Полный бред + для их здоровья это в разы опаснее...
Ну и вишенка на "торте" заявили, что масок для нас нет, приходить со своими "кто желает".
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21.05.2020 16:14 Ответить
министр бредогенератор
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21.05.2020 16:15 Ответить
Год тошнит от этого бреда умственно-отсталых дебилов у власти. Как и метро , во всех странах садики работают
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21.05.2020 16:21 Ответить
Обращусь к критикам - поставьте себя на место Степанова, Ляшко и проч. наших санитаров. По должности они отвечают за недопущение распространения весьма неприятного (скажем так) вирусного заболевания, основным оружием борьбы с которым при отсутствии вакцины признано применение карантина у населения. С другой стороны на них давят со всех сторон "давай выпускай на работу, открывай садики. школы и т.п. И что им делать? Вот они и крутятся - отменить карантин и открыть садики в прежнем режиме боятся (потому что если что случиться вжарят именно их, и здесь на Цензоре тоже). Поэтому придумывают разные паллиативы (в основном перекладывая ответственность на других). Так делают не только они и не только у нас. Это все нужно пережить, а не строчить здесь с умным видом свои возмущения.
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21.05.2020 16:28 Ответить
Ага, то есть они оказывается совершенно не причем. На них значит давят а уйти в отставку в знак протеста против давления они не могут, что-то держит на должностях. Когда значит вводили всеобщую намордниконизацию и поголовные тесты здоровым, то все значит окей было, совесть не жала за горло.
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21.05.2020 16:50 Ответить
Неужели ты думаешь, что будь на месте Зеленского любой другой (Петя, Юля, Кучма и т.п.) наш Минздрав не вводил бы карантин? Так ты ошибаешься, ибо все они хорошо знают состояние наших больниц и лабораторий, поэтому шведский и даже белорусский вариант это не для нас. Маемо що маемо.
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21.05.2020 19:18 Ответить
Эта гнилая отмазка. Просто тупая и гнилая.
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21.05.2020 19:53 Ответить
Это вы с тупым энтузиазмом улюлюкаете по любому поводу, чтобы не делали зеленые, и конечно насчет карантина. Весь мир (кроме Лукашенко и шведов) его ввели, но мы должны брать пример именно со шведов, которые куда богаче и развитее нас (в т.ч. в медицине) и поэтому могут себе позволить такие экстравагантные эксперименты (у них кстати процент смертности более чем в два раза выше чем у нас и еще не известно чем этот эксперимент закончится впоследствии)
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21.05.2020 20:27 Ответить
эксперимент, как раз проводят дурантинщики. шведы используют метод, который был основным на протяжении всей истории человечества: ждут пока само рассосётся. не?
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21.05.2020 20:31 Ответить
Экстравагантный эксперимент - это якобы карантин в ответ на вирусную инфекцию. в чем смысл карантина? Зачем он? Такие простые вопросы остаются без ответа.
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21.05.2020 20:42 Ответить
поэтому шведский и даже белорусский вариант это не для нас

--
чушь
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21.05.2020 20:25 Ответить
Міністр переживає за чужих бабушок. Їх власні діти не переживають, а міністр ось який сердобольний. А зеленому міністру невтямки, що коли бабушка проживає в сімьї з онуками, то батьки можуть і не водить дитину в садок. Бо нащо тоді така баба і потрібна?
А от коли сімья (або одинока мама) не може оставити свою дитину на кого попало, то може краще не вийожуватися і відкрити (а ще краще не закривати) дошкільні заклади. Попередити про відповідальність батьків і старих і хай самі вирішують - піддавати себе загрозі чи ні. Бо кому загроза, а кому той вірус непомітно пройшов. Лише випадково антитіла виявили.
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21.05.2020 18:47 Ответить
Кстати бабушки бывают разные (по собственному опыту), есть такие что не желают сидеть с внуком.
Ваше суждение конечно имеет право на жизнь, по крайней мере есть логика (в отличие от тупых нападок Дидовика). Одно но - почему-то большинство стран в первую очередь ввели карантин именно в шкалах и детсадах. А где-то, по-моему во Франции садики не планируют открывать даже сейчас (хотя кафе и рестораны открыли).
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21.05.2020 19:14 Ответить
в большинстве стран психитарическая эпидемия паники. перепуганные муфлоны вроде тебя собираются в многомиллионные отары и давят на правительства. преодолеть это давление могут очень немногие. большинство прогибается. прогибы рождают идиотские решения с массой внутренних противоречий.
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21.05.2020 20:28 Ответить
Сам ты самовлюбленный муфлон. ПНХ
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21.05.2020 20:36 Ответить
Эй, Цензор, ты за что деньги платишь?
Про децкий сад уже вторая новость
https://censor.net/news/3197152/*************************************************************************************************://censor.net/news/3197152/********************************************************************************************
1194https://censor.net/news/3197152/********************************************************************************************#comments

21.05.2020 17:53
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21.05.2020 20:53 Ответить
 
 