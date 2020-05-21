VoxUkraine: Порошенко в первый год президентства был лучшим реформатором, чем Зеленский
Петр Порошенко в начале своего президентства более эффективно поработал над реформами в стране по сравнению с Владимиром Зеленским.
Как информирует Цензор.НЕТ, к такому выводу пришли эксперты независимой аналитической платформы VoxUkraine. Они проанализировали реформы, которые инициировали и поддерживали пятый и шестой президенты Украины в первый год своего срока.
Эксперты отмечают, что оба президента столкнулись с кризисами.
"В 2020 году мировая пандемия коронавируса и карантин привели к медицинскому и экономическому кризису. В 2014-2015 годах кризис в Украине был локальным, но не менее серьезным: в 2014 году началось вторжение РФ, боевые действия на востоке Украины. Потеря территорий и промышленности, сосредоточенной на них, рост военных расходов, привели к падению ВВП и высокой инфляции. Экономический кризис заставил новоизбранный парламент VIII созыва принять много реформаторских законов - начало 2015 было временем наивысших значений Индекса реформ. После введения "турборежима" осенью 2019 индекс также несколько вырос", - констатируют аналитики.
В исследовании отмечается, что были проанализированы периоды, когда каждый из президентов получил "новый" парламент и Кабмин.
"В Верховной Раде IX созыва пропрезидентская партия "Слуга народа" получила 254 мандата. Этого достаточно, чтобы самостоятельно без поддержки других политических сил принимать законы. В 2014 году Блок Петра Порошенко получил 132 мандата, поэтому для формирования парламентского большинства он создал коалицию с партиями "Народный фронт", "Самопомич", Радикальной партией Олега Ляшко и "Батькивщиной" - в коалицию вошло 302 народных депутата. Со временем коалиция начала распадаться, как и "монобольшинство", - отмечают исследователи.
По подсчетам экспертов, Петр Порошенко за год успел приобщиться к 97 реформам (в частности он инициировал 8 законов и выдал 3 реформаторских указа), а Владимир Зеленский - к 84 реформам (инициировал 11 реформаторских законов).
"Однако важно не только количество реформ, но и их значимость. Поэтому мы сравнили прогресс по направлениям Индекса мониторинга реформ, который обеспечили эти реформы. Прогресс в направлении рассчитанный по сумме баллов реформ, к которым присоединился президент", - говорится в статье.
По всем направлениям - управление, государственные финансы, монетарная система, бизнес-среда, энергетика - больший прогресс произошел во время срока Порошенко, резюмируют эксперты VoxUkraine.
Они также отмечают, что для реформ прежде всего нужна политическая воля, тогда ни война, ни коронавирус не станут помехой развития государства.
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Кто такой Зеленский?
Он что, гривну в три раза обвалил?
Или депутатскую неприкосновенность снял сразу?
Или кума Генеральным прокурором назначил, а сынка в Верховную Раду пропихнул?
Или супер-медреформу затеял, уничтожил санитарно-эпидемиологическую службу, в результате чего сегодня с коронавирусом такие проблемы возникли?
Или начал пленных освобождать?
Или влез в американские выборы?
Или настоял на легализации добычи янтаря?
Или нормандский формат перезапустил?
То ли дело Петр Алексеевич!
Вместе фена несите вогнэгаснык
Передивилася репортаж та інтерв'ю з Зє ще раз, бо ворога треба знати досконало
1. Зє готовий на будь-яку маніпуляцію, аби це вплинуло на суспільну думку. Будь-які етичні рамки йому невідомі, лишень би це було з користю для нього. Що історія про бажання захворіти на коронавірус, чи його хуцпа про відносини з західними лідерами - з однієї серії. Він навіть не розуміє, наскільки це цинічно.
2. Заклики зєлохтората "Ставайте з ним поряд та допомогайте!" нейтралізовані назавжди. Оно один вже наполегливо пропонував. Та й окрім ПП, чимало прикладів, коли якась професійна спільнота пропонувала кандидата на посаду зі свого середовища, але для зєкоманди ця фігура виявлялася незручною.
3. Зеленський дуже злопам'ятний на те, що зачепило його за живе. В загальному ж сенсі в нього пам'ять досить слабка, як, наприклад, в мене. Проте я це за своєю пам'яттю знаю та перестраховуюсь, перевіряю та уточнюю дані, ставлю собі мнемогічні якорі, а він на свою покладається.
4. Ще одна риса, яка мені знайома. Він легко вибачається, хоча за цим не стоїть справжнього каяття. Вага вибачення дійсно різна в різних людей. Вибачення ПП за фразу "Ато має тривати тижні" вартує дуже дорого, бо це наслідок тривалого внутрішнього протиріччя. Бо не його вина була в діях Росії. І він мав цілий стос виправдань. Проте він вирішив визнати це своїм прорахунком і вибачитися, і це не було легким вчинком.
Для Зє його типу вибачення за фразу про актрису німецького кіно не було варте нічого. Він не відчуває своєї провини. Це таке ж дешеве і пусте шоу, як стати на коліна на сцені. Це для ПП було символом. Для Зє за цим нічого не стояло, це просто епізод в шоу.
5. В Зє немає гідності. В нього є роздута гординя, що є причиною його надзвичайної заздрістності, а гідність та самоповага йому невідомі, через це ним дивовижно легко маніпулювати. Тому його так сильно чіпляють порохоботи, які б'ють прямісінько в його дуту гординю.
6. Він говорить про свою людяність, але це самоомана. Скільки разів цей "людяний" відвідав поранених в госпіталі за цей час? Скільки власних коштів він пожертвував на потреби слабких та незахищених? Що ним чи його дружиною зроблено для дітей-сиріт чи в сферв інклюзивної освіти? Знаєте, коли в останнє президент Зеленський зустрічався з родичами полонених? Рік тому.
То про яку людяність йде мова? Гріш ціна такій людяності. Крім обіцянок нічого немає.
7. Отут чисто мої відчуття, бо я не можу цього наразі достатньо обґрунтувати.
Зеленський скнара. Це той вид жадібності, коли людина шукає будь-які можливості користуватися чимось на халяву або за чужий рахунок. Така жадібність іноді властива людям з дуже бідних родин, які жили дуже скрутно все життя. Але Зеленський не з бідної родини. Скажімо, і не з багатої, але точно не з бідної. Можливо, це професійна деформація "аніматора по виклику", або щось, виховане в родині, але зараз він, мільйонер, користується халявою будь-де, навіть там, де він би навіть не помітив витрат.
8. І останнє. Він вважає себе дуже «прозорливим» у людях, думає, що в нього є чуття на людей. Це теж такий вияв гордині. Покладаючись на своє "чуття", він швидко наближує до себе людину, а розчарувавшись, безжально викидає її на сміття,, а ще й може помститися за своє розчарування.
Для прикладу, в ПП інше ставлення до людей. Він дуже довго придивляється до людини, спостерігає за її діями у різних обставинах, а перевіряє - роботою, тобто, дає певну ділянку роботи и дивиться на підходи до її виконання. Не стільки на результат, скільки на підходи. Якщо ж людина увійшла в ближнє коло і до неї виникає довіра, ПП її високо цвнить, і має статися щось дійсно надзвичайне, щоб цю довіру зруйнувати. Навіть якщо людина, яка має довіру ПП, вчиняє недружелюбні дії, ПП буде намагатися зрозуміти причини, а не просто рубане шашкою. Між "відігратися/помститися" чи "убезпечити себе від дій людини" ПП вибере друге.
Анна Оскоміна