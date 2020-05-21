VoxUkraine: Порошенко в первый год президентства был лучшим реформатором, чем Зеленский

Петр Порошенко в начале своего президентства более эффективно поработал над реформами в стране по сравнению с Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, к такому выводу пришли эксперты независимой аналитической платформы VoxUkraine. Они проанализировали реформы, которые инициировали и поддерживали пятый и шестой президенты Украины в первый год своего срока.

Эксперты отмечают, что оба президента столкнулись с кризисами.

"В 2020 году мировая пандемия коронавируса и карантин привели к медицинскому и экономическому кризису. В 2014-2015 годах кризис в Украине был локальным, но не менее серьезным: в 2014 году началось вторжение РФ, боевые действия на востоке Украины. Потеря территорий и промышленности, сосредоточенной на них, рост военных расходов, привели к падению ВВП и высокой инфляции. Экономический кризис заставил новоизбранный парламент VIII созыва принять много реформаторских законов - начало 2015 было временем наивысших значений Индекса реформ. После введения "турборежима" осенью 2019 индекс также несколько вырос", - констатируют аналитики.

В исследовании отмечается, что были проанализированы периоды, когда каждый из президентов получил "новый" парламент и Кабмин.

"В Верховной Раде IX созыва пропрезидентская партия "Слуга народа" получила 254 мандата. Этого достаточно, чтобы самостоятельно без поддержки других политических сил принимать законы. В 2014 году Блок Петра Порошенко получил 132 мандата, поэтому для формирования парламентского большинства он создал коалицию с партиями "Народный фронт", "Самопомич", Радикальной партией Олега Ляшко и "Батькивщиной" - в коалицию вошло 302 народных депутата. Со временем коалиция начала распадаться, как и "монобольшинство", - отмечают исследователи.

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По подсчетам экспертов, Петр Порошенко за год успел приобщиться к 97 реформам (в частности он инициировал 8 законов и выдал 3 реформаторских указа), а Владимир Зеленский - к 84 реформам (инициировал 11 реформаторских законов).

"Однако важно не только количество реформ, но и их значимость. Поэтому мы сравнили прогресс по направлениям Индекса мониторинга реформ, который обеспечили эти реформы. Прогресс в направлении рассчитанный по сумме баллов реформ, к которым присоединился президент", - говорится в статье.

По всем направлениям - управление, государственные финансы, монетарная система, бизнес-среда, энергетика - больший прогресс произошел во время срока Порошенко, резюмируют эксперты VoxUkraine.

Они также отмечают, что для реформ прежде всего нужна политическая воля, тогда ни война, ни коронавирус не станут помехой развития государства.

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