Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине. ФОТОрепортаж

В интернете опубликовали фото с места обстрела грузовика Вооруженных сил на Луганщине, в результате которого один воин погиб, один - получил ранения, четверо - боевые травмы.

Фотографии в своем телеграмм-канале обнародовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"В этой покареженной машине сегодня на Луганщине погиб наш воин. Еще пятеро ранены. Мощный взрыв произошел в четыре утра. По одной из версий, террористы установили на пути машины противотанковую ТМ-62м. Впрочем, на месте взрыва есть воронки и осколки от 120-мм мины. Может, обстрел? Однако, неподалеку от этой взорванной машины вчера погиб на мине командир батальона "Луганск-1". И вчера же главарь "ЛНР" Пасечник объявил свой ультиматум Украине. Разумеется, на полномасштабное наступление у оккупантов сейчас нет сил. Но вместо этого они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп", - пишет журналист.

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Ранее пресс-центр ОС сообщил, что 21 мая на Луганщине в результате попадания мины 120-го калибра в грузовой автомобиль погиб украинский воин. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы.