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Новости Агрессия России против Украины
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Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине. ФОТОрепортаж

В интернете опубликовали фото с места обстрела грузовика Вооруженных сил на Луганщине, в результате которого один воин погиб, один - получил ранения, четверо - боевые травмы.

Фотографии в своем телеграмм-канале обнародовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"В этой покареженной машине сегодня на Луганщине погиб наш воин. Еще пятеро ранены. Мощный взрыв произошел в четыре утра. По одной из версий, террористы установили на пути машины противотанковую ТМ-62м. Впрочем, на месте взрыва есть воронки и осколки от 120-мм мины. Может, обстрел? Однако, неподалеку от этой взорванной машины вчера погиб на мине командир батальона "Луганск-1". И вчера же главарь "ЛНР" Пасечник объявил свой ультиматум Украине. Разумеется, на полномасштабное наступление у оккупантов сейчас нет сил. Но вместо этого они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп", - пишет журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще шестеро получили ранения и боевые травмы на Донбассе. С начала суток - три вражеских обстрела, - Минобороны

Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине 01
Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине 02
Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине 03
Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине 04
Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине 05

Ранее пресс-центр ОС  сообщил, что 21 мая на Луганщине в результате попадания мины 120-го калибра в грузовой автомобиль погиб украинский воин. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы.

Автор: 

обстрел (26928) военнослужащие (6102) потери (4371) наемники рф (2070) ВСУ (6547) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+60
Сколько еще нужно убить наших солдат чтобы уже запретили ездить по линии фронта на гражданских грузовиках с солдатами в кузове? Почему мусора по Киеву ездят на броневиках а солдаты на фронте ездят в деревянных грузовиках?
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21.05.2020 16:20
+55
Садите в каждую машину с бойцами Сивохо или Ермака и патрулируйте. Пускай почуствуют реальное перемирие.
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21.05.2020 16:28
+45
Я не військова людина,але впевнена: за кожного пораненого нашого бійця,а тим паче загиблого треба відкривати такий шквальний вогонь,щоб неба не було видно,позносити нахер все,що в прицилі ,все,що шевелеться і не шевелеться. І так на півгодинки...годину......ще рипнулись_- знову шквал з усього ,що є на озброєнні в ВСУ,а вже потім запитати: так що там мінські домовленості? Вічна пам"ять Героям України! Пораненим найшвидшого одужання ! Але ж скільки можна? Втрачати українців і жувати "зелені" соплі?
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21.05.2020 16:30
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https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/21/kolonka/denis-popovich/bezopasnost/vesennee-obostrenie-chemu-privedet-mobilizaciya-boevikov-ordlo Весеннее обострение: к чему приведет «мобилизация» боевиков ОРДЛО
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21.05.2020 16:12 Ответить
если московиты решили сдавать дамбас, то это мясо просто погонят под ножи ВСУ, т.к. в самой расее этот шлак триста лет не нужен...., и даже опасен...., а так, глядишь, еще и истерику может раздуть удастся....
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21.05.2020 17:54 Ответить
А что главнокомандующий скажет? Где уничтоженная в ответ техника врага? Или кацапская армия, которая на Донбассе для него уже не враги? А что скажет мерзкая жирная Сивоха? Это что украинцы уничтожают свою технику и убивают сами себя?
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22.05.2020 14:36 Ответить
а шо вам это ссыкло скажет? ничего....
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22.05.2020 15:43 Ответить
Тварі кацапсячі...
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21.05.2020 16:14 Ответить
Найдите Гордона, срочно нужен новый видос, с яныком или пуйлом!
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21.05.2020 16:18 Ответить
з янеком готуеться...

ЛЕЙТМОТИ́В:

панять и прастить ...
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21.05.2020 16:23 Ответить
Сколько еще нужно убить наших солдат чтобы уже запретили ездить по линии фронта на гражданских грузовиках с солдатами в кузове? Почему мусора по Киеву ездят на броневиках а солдаты на фронте ездят в деревянных грузовиках?
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21.05.2020 16:20 Ответить
Аваков и Зеленский считают по другому.
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21.05.2020 16:22 Ответить
продукты и боеприпасы в броневиках подвозить будешь ?
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21.05.2020 16:35 Ответить
Да в броневиках. Есть не раз на парадах нам демонстрировавшиеся 12-ти местные броневики и даже броневики с кузовом. На крайняк прицепы к броневикам цеплять. И чтобы в день и ночь над опасными участками висели беспилотники. Или предлагаешь каждый день взвод солдат терять и хоронить и как на Рашке у нас солдат море и бабы еще нарожают?
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21.05.2020 16:40 Ответить
В гибридной войне только на гражданских машинах, с водилой одетым в гражданку...
Либо все зачищать запрещенкой до безопасных расстояний...к сожалению противопехотные мины уничтожел перед ************ зеленый ублюдок
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21.05.2020 22:39 Ответить
Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 2028Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 6541
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22.05.2020 07:33 Ответить
Приятно читать комменты гражданского "знайки".
Если не знаете, что такое армия - молчите и не позорьтесь, не выставляйте себя посмешищем.

Можете еще про летающие танки написать.
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22.05.2020 09:42 Ответить
Потому что в голове говнокомандующего война уже закончилась. Ваш КЭП.
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21.05.2020 16:41 Ответить
Это командиры решают, кому закупать броневики, а кому тентованые грузовики ? Что дали, на том и ездят.
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21.05.2020 17:24 Ответить
Не спорь с говнокомандующий
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22.05.2020 07:20 Ответить
Как можно было так наплевательски относиться к ситуации и не принять мер, если только вчера был подрыв наших солдат? Если враг устанавливает в нашем тылу мины, которые скорее всего на дистанционном управлении или на датчиках движения, то линия фронта уже прорвана. Нужно вводить военное положение и зачищать наши тылы от сепаров. Ато ето все только начало.
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21.05.2020 16:26 Ответить
Гвнокомандуючому це не потрібно, йому головне Пороха посадити
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21.05.2020 18:15 Ответить
От тебе б головнокомандувачем призначити!!!
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21.05.2020 19:33 Ответить
Украина достойна и остро нуждается в на много лучших президентов чем зеленский с порохом.
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22.05.2020 08:22 Ответить
Садите в каждую машину с бойцами Сивохо или Ермака и патрулируйте. Пускай почуствуют реальное перемирие.
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21.05.2020 16:28 Ответить
Ну ты как маленький, они же инвалиды с детства, и справки есть...
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21.05.2020 16:33 Ответить
Там и без справки видно
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22.05.2020 07:55 Ответить
Выездные заседания Верховной Рады.
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21.05.2020 22:31 Ответить
Я не військова людина,але впевнена: за кожного пораненого нашого бійця,а тим паче загиблого треба відкривати такий шквальний вогонь,щоб неба не було видно,позносити нахер все,що в прицилі ,все,що шевелеться і не шевелеться. І так на півгодинки...годину......ще рипнулись_- знову шквал з усього ,що є на озброєнні в ВСУ,а вже потім запитати: так що там мінські домовленості? Вічна пам"ять Героям України! Пораненим найшвидшого одужання ! Але ж скільки можна? Втрачати українців і жувати "зелені" соплі?
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21.05.2020 16:30 Ответить
На цьому фото видно, що машину знищено, а не так, як на відео К-2 "...знищили автомобіль окупантів," https://www.youtube.com/watch?v=1YD9820bl3c
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21.05.2020 16:34 Ответить
"Но вместо этого они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп Источник: https://censor.net/n3197111"- отстреливать надо собак!!
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21.05.2020 16:34 Ответить
А у нас як з диверсійними групами, ? Якщо слухатися проросійських командирів, то нас усіх скоро раком поставлять.
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21.05.2020 18:20 Ответить
Головне перестати стріляти. Так Вова?
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21.05.2020 16:34 Ответить
Всякое Государство имеет право защищать свою территориальную целостность, любыми способами. А это видео, просто видео, и вообще, их ведь там нет.
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21.05.2020 16:51 Ответить
Надеешься что тебя возьмут в 95 квартал? Продолжай...
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21.05.2020 16:54 Ответить
Цей. жидок хитрий, ще й срати проситься, але якщо чіпатиме й далі Порошенка -- обгадиться.
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21.05.2020 18:25 Ответить
Ти не можеш розділити мух і котлети? Вантажівка що перевозить особовий склад і бк до заборонених видів озброєння для тебе одне й теж? Які ж ви, кацапи, лицеміри.
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21.05.2020 18:45 Ответить
Так на видео показано, что только левые задние колеса пострадали.
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21.05.2020 21:48 Ответить
постреливать
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21.05.2020 16:58 Ответить
На цьому фото видно, що машину знищено, а не так, як на відео К-2 "...знищили автомобіль окупантів," https://www.youtube.com/watch?v=1YD9820bl3c
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21.05.2020 16:35 Ответить
поменять бы всю эту шоблу из квартала на одного Эрдогана
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21.05.2020 16:35 Ответить
А зебилов куда денешь?
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21.05.2020 16:55 Ответить
ростов на дне.
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21.05.2020 20:33 Ответить
Нет мы от мультиков путина не можем оторваться про пуперракеты с неокончаемой траекторией.
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21.05.2020 17:40 Ответить
У коня
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21.05.2020 22:43 Ответить
Это те что "Бумеранг", где взлетели, там и упали ?
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21.05.2020 18:00 Ответить
Россия - это терорист!!! Путинская Россия - это банда!!!
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21.05.2020 17:06 Ответить
кацапо-фашисты 21 века.они понимают только силу.только на перегной этих упырей
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21.05.2020 17:09 Ответить
Вряд ли от 120 мм. мины так раскурочит, да и не попадешь из миномета по движущейся цели. Ну и расстояние. Это на фугасе подорвались. Понаделал прензиндент дырок в обороне в связи с разводами, вот они боком и вылазят...
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21.05.2020 17:20 Ответить
Обоснуй сумніви, саме зі світанком усе і починаєтся...
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21.05.2020 22:06 Ответить
Відправте туди сивоху, він своєю тушою здетонує протитанкову міну
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21.05.2020 17:19 Ответить
Хоть какая-то польза будет от жирного имбицила.
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21.05.2020 19:46 Ответить
разовая не пойдет... там мин понатыкано мама не горюй..
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22.05.2020 11:06 Ответить
Рекомендую долбануть по местам скопления биомассы свино-собак 155мм артиллерией. Чтоб их головы и хвосты разметало на 500 метров.
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21.05.2020 17:31 Ответить
Вчора на тому місці підірвався і загинув командир батальйону, сьогодні - автомобіль з бійцями....,Що завтра буде на тому місці? У нас хтось керує там? хтось забезпечує безпеку пересування, охорону тилу.... Чи просто, тупо їздять по дорогах з надією на порядність бандюків.
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21.05.2020 17:31 Ответить
На передовой днём на грузовике Ну и командование И сами гибнут и бойцов губят
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21.05.2020 17:35 Ответить
Четверта ранку.
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21.05.2020 18:46 Ответить
1:5
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21.05.2020 17:44 Ответить
Неужели командиры уверовали в перемирие и слова Главнокомандующего дополнительную уверенность создали ? Не первый год война и вера в здравомыслие давно улетучилась . Ещё раз пример Израиля в помощь ...
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21.05.2020 18:09 Ответить
. . . если Буратино не может организовать отпор врагу - нах он нужон ?????
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21.05.2020 18:35 Ответить
Меня терзают смутные сомнения, вчера Губанов, сегодня снова, и все на одном участке. Может кто то не довел до всех подразделений схему изменений конфигурации постановки мин?
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21.05.2020 18:39 Ответить
Губанов (Седой) имел такой опыт, какого нет ни у одного генерала... И знал методу ловушек, как мало кто другой. Гадать - что там произошло - неправильное занятие. У нас нет фактов, мы не там.
Поджоги, вывоз леса, непонятная позиция руководства страны - то, что есть тут и мы можем влиять. Там - разберутся. Надо разбираться тут.
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21.05.2020 22:15 Ответить
Кто будет разбираться? Может Сивоха или маргионал Зеленский
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22.05.2020 07:24 Ответить
А версия по контрабасу, раздел сфер влияния?
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22.05.2020 11:07 Ответить
А шо мины на дороге наши ставят у себя?
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21.05.2020 22:45 Ответить
у нас зелене лайно, там просто *****. От і результат...
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21.05.2020 19:39 Ответить
Диверсионніе группы будут найдены. Но... Лучше их в плен не брать...
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21.05.2020 22:08 Ответить
Оно то так, но обменный фонд нужен!
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22.05.2020 11:07 Ответить
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии" https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyat
20.05.20 11:32https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyat
https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyatОприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 2930
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22.05.2020 07:36 Ответить
Вічн пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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22.05.2020 09:21 Ответить
ЗЕ, уходи.
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22.05.2020 09:43 Ответить
 
 