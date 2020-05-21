Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине. ФОТОрепортаж
В интернете опубликовали фото с места обстрела грузовика Вооруженных сил на Луганщине, в результате которого один воин погиб, один - получил ранения, четверо - боевые травмы.
Фотографии в своем телеграмм-канале обнародовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"В этой покареженной машине сегодня на Луганщине погиб наш воин. Еще пятеро ранены. Мощный взрыв произошел в четыре утра. По одной из версий, террористы установили на пути машины противотанковую ТМ-62м. Впрочем, на месте взрыва есть воронки и осколки от 120-мм мины. Может, обстрел? Однако, неподалеку от этой взорванной машины вчера погиб на мине командир батальона "Луганск-1". И вчера же главарь "ЛНР" Пасечник объявил свой ультиматум Украине. Разумеется, на полномасштабное наступление у оккупантов сейчас нет сил. Но вместо этого они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп", - пишет журналист.
Ранее пресс-центр ОС сообщил, что 21 мая на Луганщине в результате попадания мины 120-го калибра в грузовой автомобиль погиб украинский воин. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы.
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Либо все зачищать запрещенкой до безопасных расстояний...к сожалению противопехотные мины уничтожел перед ************ зеленый ублюдок
Если не знаете, что такое армия - молчите и не позорьтесь, не выставляйте себя посмешищем.
Можете еще про летающие танки написать.
Поджоги, вывоз леса, непонятная позиция руководства страны - то, что есть тут и мы можем влиять. Там - разберутся. Надо разбираться тут.
20.05.20 11:32https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyat
https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyat