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Новости
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Увольнение медиков и закрытие больниц мы не можем позволить, механизмы финансирования медицины будут изменены, - Степанов

Увольнение медиков и закрытие больниц мы не можем позволить, механизмы финансирования медицины будут изменены, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивает недопустимость закрытия больниц и увольнения медицинских работников, поэтому произойдет корректировка механизмов финансирования медицины.

Об этом он заявил на брифинге в Черновцах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Если говорим о тех якобы больницах, которые виртуально должны были побольше получить или уже начали получать, мы хотим спасти медицину в том виде, в котором она существует, еще недоразрушенную. Мы не можем себе позволить закрытие больниц и увольнение медработников. Именно поэтому мы говорим о корректировке механизмов финансирования нашей медицины, того, что было введено с 1 апреля", - отметил глава Минздрава.

Министр считает, что те механизмы и расчеты стоимости медицинских услуг, которые были определены в тарифах, "сделаны прямо с неба", "под ними нет никаких оснований".

"Только в связи с этим мы их пересчитываем, чтобы финансирование из государственного бюджета было на уровне 2019 года. Кроме того, у нас финансирование увеличено в абсолютных цифрах по сравнению с прошлым годом на 5 с копейками миллиардов. Должны увеличивать приоритетные тарифы", - подчеркнул Степанов.

По словам Степанова, "приоритетами у нас являются экстренная медицинская помощь, чтобы сделать ее качественной, приоритетами являются (лечение. - Ред.) инфаркта, инсульта. Они (тарифы. - Ред.) должны быть рассчитаны так, что любой врач должен согласно этому тарифу вылечить человека", - резюмировал министр.

Также читайте: Черновицкие медики начали получать доплаты за апрель, - Степанов

Автор: 

медицина (2518) Минздрав (4899) врачи (1513) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+1
Це зрада і скасування потужних і рішучих реформ. Поверніть Порошенка і Супрун взад.
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21.05.2020 16:24
+1
Наконец то дошло что Супрун добила медицину.только ей все равно за это ничего не будет.
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21.05.2020 16:45
+1
Звільнення медиків і закриття лікарень ми не можемо дозволити, механізми фінансування медицини будуть змінені, - Степанов - Цензор.НЕТ 4703
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21.05.2020 16:55
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Це зрада і скасування потужних і рішучих реформ. Поверніть Порошенка і Супрун взад.
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21.05.2020 16:24 Ответить
Звільнення медиків і закриття лікарень ми не можемо дозволити, механізми фінансування медицини будуть змінені, - Степанов - Цензор.НЕТ 4703
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21.05.2020 16:55 Ответить
- Этот достойный пастырь Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках (с)
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21.05.2020 16:28 Ответить
Які закриття лікарень, коли це на пряму заборонено Конституцією України!!!

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
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21.05.2020 16:40 Ответить
Супрун і вся соросівська пи..добратія просто припинила у держбюджеті на 2020 фінансування інфекц. і психлікарень і взагалі зробила всім 'оторванние годи'..Звільнення медиків і закриття лікарень ми не можемо дозволити, механізми фінансування медицини будуть змінені, - Степанов - Цензор.НЕТ 6495
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21.05.2020 17:01 Ответить
Супрун у 2020му році? З дуба рухнув, прицуцок!
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21.05.2020 17:04 Ответить
Зовсім чокнувся.Подивись на календар,хто в нас зараз президент і міністри.
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21.05.2020 19:12 Ответить
Наконец то дошло что Супрун добила медицину.только ей все равно за это ничего не будет.
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21.05.2020 16:45 Ответить
А почему опять не упоминается министром больные психическими заболеваниями, как молодые, так и старики, беззащитные и не нужные родственникам и ближним. Кто о них подумает? А как же права человека? Доходит до смешного - проверяющие "права человека" делают замечания о том, что у больных нет "новых трусов", а как же они борются с отсутствием финансирования их пребывания в стационаре и лечении?
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21.05.2020 19:02 Ответить
Типичная для зе-мразей манипуляция.
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21.05.2020 19:46 Ответить
 
 