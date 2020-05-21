Увольнение медиков и закрытие больниц мы не можем позволить, механизмы финансирования медицины будут изменены, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивает недопустимость закрытия больниц и увольнения медицинских работников, поэтому произойдет корректировка механизмов финансирования медицины.
Об этом он заявил на брифинге в Черновцах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Если говорим о тех якобы больницах, которые виртуально должны были побольше получить или уже начали получать, мы хотим спасти медицину в том виде, в котором она существует, еще недоразрушенную. Мы не можем себе позволить закрытие больниц и увольнение медработников. Именно поэтому мы говорим о корректировке механизмов финансирования нашей медицины, того, что было введено с 1 апреля", - отметил глава Минздрава.
Министр считает, что те механизмы и расчеты стоимости медицинских услуг, которые были определены в тарифах, "сделаны прямо с неба", "под ними нет никаких оснований".
"Только в связи с этим мы их пересчитываем, чтобы финансирование из государственного бюджета было на уровне 2019 года. Кроме того, у нас финансирование увеличено в абсолютных цифрах по сравнению с прошлым годом на 5 с копейками миллиардов. Должны увеличивать приоритетные тарифы", - подчеркнул Степанов.
По словам Степанова, "приоритетами у нас являются экстренная медицинская помощь, чтобы сделать ее качественной, приоритетами являются (лечение. - Ред.) инфаркта, инсульта. Они (тарифы. - Ред.) должны быть рассчитаны так, что любой врач должен согласно этому тарифу вылечить человека", - резюмировал министр.
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