Украинский воин ранен в результате обстрела наемниками РФ из гранатометов позиций ОС вблизи Авдеевки, - пресс-центр

Российские наемники обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Авдеевка, в результате чего один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирований Российской Федерации открыли огонь из гранатометов различных систем по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

В ответ на действия российских наемников украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.