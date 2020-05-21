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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате обстрела наемниками РФ из гранатометов позиций ОС вблизи Авдеевки, - пресс-центр

Украинский воин ранен в результате обстрела наемниками РФ из гранатометов позиций ОС вблизи Авдеевки, - пресс-центр

Российские наемники обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Авдеевка, в результате чего один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирований Российской Федерации открыли огонь из гранатометов различных систем по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

В ответ на действия российских наемников украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Украинский воин ранен в результате обстрела наемниками РФ из гранатометов позиций ОС вблизи Авдеевки, - пресс-центр 01

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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з гранатометів позицій ОС поблизу Авдіївки, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6443
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21.05.2020 17:57 Ответить
Одужання нашому вояку. Бережи вас Господь, рідненькі
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21.05.2020 18:27 Ответить
 
 