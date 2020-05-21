Украинского политзаключенного Дудку, удерживаемого РФ, перевели из медчасти в колонию, несмотря на его нестабильное состояние, - Денисова

Незаконно удерживаемого Россией украинского политзаключенного Владимира Дудку снова перевели в исправительную колонию из медицинской части, несмотря на его нестабильное состояние здоровья. С апреля украинский политзаключенный находился в критическом состоянии.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, украинский политзаключенный продолжает жаловаться на сильные головные боли, повышенное давление, боль в желудке и сыпь по всему телу. При этом в колонии отсутствуют какие-либо препараты для его лечения.

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"Владимир Дудка находится в группе риска к заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19, а следовательно его перевод в бараки подвергает опасности жизнь гражданина Украины", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для сообщения Дудке и его родственникам установленного диагноза, а также способствовать надлежащему медико-санитарному обеспечению политзаключенного.

"Также требую предоставить качественную врачебную помощь украинскому политзаключенному, согласно положениям Минимальных стандартных правил обращения с узниками, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН, и Федеральным законом РФ", - добавила она.

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Напомним, в начале апреля украинский омбудсмен сообщила, что украинский политзаключенный Дудка находится в критическом состоянии. Дудка жаловался на повышенное артериальное давление, что может привести к инсульту или гипертоническому кризу.



