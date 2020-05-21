ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко
Прогноз по падению ВВП в 2020 году остается прежним, 4,8%. По поводу прогноза курса гривни и инфляции у минэкономики есть расхождения с Национальным банком Украины.
Об этом сообщил журналистам в Киеве министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К настоящему времени мы не обновляем макропрогноз. Сейчас мы полагаем, что наши расчеты имеют право сбыться. Самое главное - объем ВВП и занятость. В целом пока что мы видим, что по ВВП двигаемся в нашем фарватере", – сказал он.
Петрашко напомнил, что макропрогноз традиционно уточняют дважды в год.
"Пока что мы не считаем, что макропрогноз будет другим. Так, мы думаем, что будут некоторые нюансы – расхождения по инфляции и курсу гривни. И это не мелкие, а важные темы, которые мы мониторим", – отметил министр.
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Он пояснил, что курс гривни в последнее время заметно укрепился и сейчас находится достаточно далеко от определенного в госбюджете ориентира – 26,7 грн/$1 против 29,5 грн/$1.
В отношении инфляции Петрашко еще раз подчеркнул, что определенные в правительственном прогнозе 11,6%, по его мнению, не несут угрозу макроэкономической стабильности, однако позволят рассчитывать на более быстрое восстановление экономики. По его словам, Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%.
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Глава Минэкономики отметил: если будет очевидна ошибка с прогнозом инфляции или курса, то необходимо будет принимать компенсаторные меры для бюджета.
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Поступления Пенсионного фонда от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше плана, при этом в мае отставание от плана достигло 20%
В общем, зебилы думают отменять пенсии.. та и зачем они, эра бедности - всёё))
так что жди роста цен на коммуналку и доходы..
а ты что думал - за "по-ржать" - платить не придется?
І не вірус в цьому винен, а зелена шантрапа з 95-го кварталу!
Інаугурація Порошенка була 7.06.2014. прямо в середині зони падіння.і вже через пів року це падіння було зупинено й через рік пішов ріст.
Наберут долгов под.завязку. А потом хоть трава не расти.
Зато курс будет стабильный и сами будут в шоколаде и делать никуя не надо)