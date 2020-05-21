ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко

Прогноз по падению ВВП в 2020 году остается прежним, 4,8%. По поводу прогноза курса гривни и инфляции у минэкономики есть расхождения с Национальным банком Украины.

Об этом сообщил журналистам в Киеве министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К настоящему времени мы не обновляем макропрогноз. Сейчас мы полагаем, что наши расчеты имеют право сбыться. Самое главное - объем ВВП и занятость. В целом пока что мы видим, что по ВВП двигаемся в нашем фарватере", – сказал он.

Петрашко напомнил, что макропрогноз традиционно уточняют дважды в год.

"Пока что мы не считаем, что макропрогноз будет другим. Так, мы думаем, что будут некоторые нюансы – расхождения по инфляции и курсу гривни. И это не мелкие, а важные темы, которые мы мониторим", – отметил министр.

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Он пояснил, что курс гривни в последнее время заметно укрепился и сейчас находится достаточно далеко от определенного в госбюджете ориентира – 26,7 грн/$1 против 29,5 грн/$1.

В отношении инфляции Петрашко еще раз подчеркнул, что определенные в правительственном прогнозе 11,6%, по его мнению, не несут угрозу макроэкономической стабильности, однако позволят рассчитывать на более быстрое восстановление экономики. По его словам, Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%.

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Глава Минэкономики отметил: если будет очевидна ошибка с прогнозом инфляции или курса, то необходимо будет принимать компенсаторные меры для бюджета.