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ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко

ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко

Прогноз по падению ВВП в 2020 году остается прежним, 4,8%. По поводу прогноза курса гривни и инфляции у минэкономики есть расхождения с Национальным банком Украины.

Об этом сообщил журналистам в Киеве министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К настоящему времени мы не обновляем макропрогноз. Сейчас мы полагаем, что наши расчеты имеют право сбыться. Самое главное - объем ВВП и занятость. В целом пока что мы видим, что по ВВП двигаемся в нашем фарватере", – сказал он.

Петрашко напомнил, что макропрогноз традиционно уточняют дважды в год.

"Пока что мы не считаем, что макропрогноз будет другим. Так, мы думаем, что будут некоторые нюансы – расхождения по инфляции и курсу гривни. И это не мелкие, а важные темы, которые мы мониторим", – отметил министр.

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Он пояснил, что курс гривни в последнее время заметно укрепился и сейчас находится достаточно далеко от определенного в госбюджете ориентира – 26,7 грн/$1 против 29,5 грн/$1.

В отношении инфляции Петрашко еще раз подчеркнул, что определенные в правительственном прогнозе 11,6%, по его мнению, не несут угрозу макроэкономической стабильности, однако позволят рассчитывать на более быстрое восстановление экономики. По его словам, Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%.

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Глава Минэкономики отметил: если будет очевидна ошибка с прогнозом инфляции или курса, то необходимо будет принимать компенсаторные меры для бюджета.

Автор: 

ВВП (643) гривня (1851) Петрашко Игорь (84) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
То ли министр врет как обычно бреше вся эта шобла с сцыкуном во главе.
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21.05.2020 17:10
+11
ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 7974
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21.05.2020 17:16
+10
По інерції ви сунетесь, носом землю риючи.
І не вірус в цьому винен, а зелена шантрапа з 95-го кварталу!
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21.05.2020 17:08
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Правила форума Совет форумчан
Из этой мутной речи понятно , что надо готовиться к худшему . А когда начнут пускать "кормильцев" за пенсией ....
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21.05.2020 17:07 Ответить
так эра бедности закончилась.. клоун принес эру нищеты и безнадеги для зебилов.теперь зебилы будут ржать - когда увидят очередной видосик вислюк о том что "это всё Порох виноват!"

ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 1276
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21.05.2020 17:14 Ответить
Пенсионный фонд недосчитался 20% запланированных поступлений
Поступления Пенсионного фонда от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше плана, при этом в мае отставание от плана достигло 20%
В общем, зебилы думают отменять пенсии.. та и зачем они, эра бедности - всёё))
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21.05.2020 17:16 Ответить
Тем кто голосовал за Бубочку, может в самом деле не нужны ?
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21.05.2020 17:18 Ответить
Ех, Пети и Южаниной нету. Они етот вопрос вмиг решили бы за счет *евробляхеров*. А если не хватит то цену за свет и газ еще в 10 раз подымут.
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21.05.2020 17:22 Ответить
теперь тебе, зебил, твой любимый вислюк оманский "налоговый террор" подарил, подписав соответствующий закон
так что жди роста цен на коммуналку и доходы..
а ты что думал - за "по-ржать" - платить не придется?
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21.05.2020 21:24 Ответить
Ты в какой стране живешь, и не готов к худшему? Или ты из тех что живут одним днем
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21.05.2020 17:21 Ответить
На ощадовские карточки "кормильцам" пенсии исправно переводятся. Каждый месяц из бюджета деньги уходят. Какая разница когда их снимут с карты, если для бюджета их уже нет?
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21.05.2020 17:25 Ответить
По інерції ви сунетесь, носом землю риючи.
І не вірус в цьому винен, а зелена шантрапа з 95-го кварталу!
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21.05.2020 17:08 Ответить
ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 7974
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21.05.2020 17:16 Ответить
В Бундесе прогнозируют падение на 7-8%. ...то ли в Германии экономика слабая, то ли в Украине мощная?
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21.05.2020 17:09 Ответить
То ли министр врет как обычно бреше вся эта шобла с сцыкуном во главе.
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21.05.2020 17:10 Ответить
ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 5215
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21.05.2020 17:14 Ответить
Слева - лохторат Зели; справа - ЗаЖоПник.
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21.05.2020 17:17 Ответить
По оценка МВФ падение ВВП в Украине будет больше 7,7%
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21.05.2020 17:17 Ответить
Аби щоки Зе не впали.
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21.05.2020 17:13 Ответить
На жаль ВВП впаде відсотків на 20-30..😒
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21.05.2020 17:15 Ответить
Шош такое; при "барыге" Порохе было 4% роста,а при народном любимце Бубочке - падение на ту же цыфру (или даже больше; реально будет где-то 10%-20%)>
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21.05.2020 17:16 Ответить
Возьми рошенку с полки, хорошо лизнул
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21.05.2020 17:18 Ответить
Бедные кацапы, как им тяжело терпеть, зная, что рошенки одни из лучших конфет, и быть вынужденным слушаться товарища майора.
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21.05.2020 23:52 Ответить
И ты возьми с полки шоколадку рошен
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22.05.2020 08:48 Ответить
"Ріст" ВВП при баризі видно лише тоді, коли закрити очі на обвал 2014-2015, а у порівнянні з 2013 роком ВВП упав приблизно на 30%.
ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 3728
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21.05.2020 17:20 Ответить
Te 30% - это железяки для российского ВПК. Ни о чём вообще.
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21.05.2020 17:22 Ответить
Если сейчас повторится 2014 год, то тебе не придется считать процентное падение ВВП, его будут считать в другой стране.
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21.05.2020 17:25 Ответить
Ты ЗЕдротом родился или брал уроки? 145-156-197-238-298-355. Где тут обвал быдло???
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21.05.2020 17:28 Ответить
А всі зебіли настільки альтернативно одарені?
Інаугурація Порошенка була 7.06.2014. прямо в середині зони падіння.і вже через пів року це падіння було зупинено й через рік пішов ріст.
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21.05.2020 19:07 Ответить
У кого при Берыге росло? У Ахметова, Косюка и Фирташа?
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21.05.2020 17:23 Ответить
ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 6842
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21.05.2020 17:30 Ответить
Да, росло, тупень. Это общеизвесній факт.
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21.05.2020 17:53 Ответить
Где деньги Зин? Зебєня на карман барижить?
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22.05.2020 07:53 Ответить
ВВП упадет на 10-12%, курс и инфляция зависят от того, когда Вы выключите печатный станок.
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21.05.2020 17:20 Ответить
Включает станок НБУ - последний рубеж в стране не взятый ЗЕ командой. А так бы уже давно.
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21.05.2020 17:31 Ответить
Вам наверное известно, что Смолий был категорически против, но его ЗЕкоманда "пресанула".
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21.05.2020 17:40 Ответить
Где деньги Зин? Бюджет порожній!
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22.05.2020 07:54 Ответить
Пойдут по греческому ( яныка) пути.
Наберут долгов под.завязку. А потом хоть трава не расти.
Зато курс будет стабильный и сами будут в шоколаде и делать никуя не надо)
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21.05.2020 17:27 Ответить
ну это при условии, что им в долг дадут
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21.05.2020 19:18 Ответить
ВВП впаде на 4,8%, є питання щодо курсу та інфляції, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 9447
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21.05.2020 17:40 Ответить
как минимум на 10 %
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21.05.2020 17:52 Ответить
Ну статистов во власти как обычно дох-ра. Хотелось бы послушать тех, кто собирается что-то предпринимать по поводу всей этой натворенной х-рни.
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21.05.2020 19:13 Ответить
Тобто, навіть послухати нікого...
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22.05.2020 07:55 Ответить
ВВП впаде на 4,8%, є питання щодо курсу та інфляції, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 3829
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01.06.2020 13:06 Ответить
 
 