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Новости
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Начальница столичного отделения госбанка украла со счетов клиентов более 1 млн грн

Начальница столичного отделения госбанка украла со счетов клиентов более 1 млн грн

Прокуратура Киева сообщила начальнице центрального отделения государственного банка о подозрении в завладении средствами 19 клиентов в сумме более 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемая, а также другие сотрудники отделения, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе.

В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов клиентов банка.

После этого деньги передавали начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

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Ее действия правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других сотрудников банка, которые были вовлечены в хищение средств.

Сейчас также проверяется информация о возможном завладении начальницей отделения банка еще 9 млн гривен средств клиентов.

О каком именно банке идет речь, правоохранители не уточняют.

банки (1935) мошенничество (1216) прокуратура (5005)


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Грузите апельсины бочками, - Командор
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21.05.2020 17:07 Ответить
Пожурить, панять, простить.
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21.05.2020 17:10 Ответить
Это "школа" Привата.
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21.05.2020 17:18 Ответить
знаю одну с Ощада...
правда, та уже 5 лет как сидит..
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21.05.2020 17:31 Ответить
выйдет - свой банк откроет ?
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21.05.2020 17:58 Ответить
Ощад.
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21.05.2020 19:27 Ответить
Вот умничка, це"к1нець епохи б1дност1"😁😁😁
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21.05.2020 19:33 Ответить
это "приватбанк"?
он сейчас государственный и в нем много клиентов, с которыми можно так делать малозаметно
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21.05.2020 19:50 Ответить
 
 