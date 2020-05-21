Начальница столичного отделения госбанка украла со счетов клиентов более 1 млн грн

Прокуратура Киева сообщила начальнице центрального отделения государственного банка о подозрении в завладении средствами 19 клиентов в сумме более 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемая, а также другие сотрудники отделения, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе.

В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов клиентов банка.

После этого деньги передавали начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

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Ее действия правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других сотрудников банка, которые были вовлечены в хищение средств.

Сейчас также проверяется информация о возможном завладении начальницей отделения банка еще 9 млн гривен средств клиентов.

О каком именно банке идет речь, правоохранители не уточняют.