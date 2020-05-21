"Укрзализныця" установит новые эскалаторы в вестибюле ж/д вокзала в Киеве за 10 млн грн

АО "Укрзализныця" планирует в ближайшее время подписать лизинговое соглашение на поставку и установку эскалаторов отечественного производства для вестибюля Центрального железнодорожного вокзала Киева за 10 млн грн.

Об этом заявил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Много лет мы слышим жалобы на постоянный выход из строя эскалатора на столичном вокзале, но пришло время положить этому конец. Мы имели долгий процесс поиска лучшего варианта решения приоритетного для нас вопрос - обеспечение максимальной доступности помещений вокзала для пассажиров, но решение найдено и вскоре будет воплощенное", - сказал Юрик.

Он отметил, что при отборе специальная лизинговая комиссия "Укрзализныци" руководствовалась рядом критериев. Среди них - цена, обслуживание, дизайн и энергоэффективность.

Отмечается, что лучший проект и выгодные условия предложил отечественный производитель - Крюковский вагоностроительный завод.

"Сейчас на вокзале работают эскалаторы, рассчитанные для торговых центров. На вокзале обращение людей значительно больше, поэтому КВСЗ будут обустроены так называемые "тяжелые" эскалаторы. Они значительно более износостойкие и могут выдерживать большие нагрузки. Стоимость составит около 10 млн грн", - рассказали в УЗ.

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