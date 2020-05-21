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Новости
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"Укрзализныця" установит новые эскалаторы в вестибюле ж/д вокзала в Киеве за 10 млн грн

АО "Укрзализныця" планирует в ближайшее время подписать лизинговое соглашение на поставку и установку эскалаторов отечественного производства для вестибюля Центрального железнодорожного вокзала Киева за 10 млн грн.

Об этом заявил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Много лет мы слышим жалобы на постоянный выход из строя эскалатора на столичном вокзале, но пришло время положить этому конец. Мы имели долгий процесс поиска лучшего варианта решения приоритетного для нас вопрос - обеспечение максимальной доступности помещений вокзала для пассажиров, но решение найдено и вскоре будет воплощенное", - сказал Юрик.

Он отметил, что при отборе специальная лизинговая комиссия "Укрзализныци" руководствовалась рядом критериев. Среди них - цена, обслуживание, дизайн и энергоэффективность.

Отмечается, что лучший проект и выгодные условия предложил отечественный производитель - Крюковский вагоностроительный завод.

"Сейчас на вокзале работают эскалаторы, рассчитанные для торговых центров. На вокзале обращение людей значительно больше, поэтому КВСЗ будут обустроены так называемые "тяжелые" эскалаторы. Они значительно более износостойкие и могут выдерживать большие нагрузки. Стоимость составит около 10 млн грн", - рассказали в УЗ.

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Автор: 

вокзал (266) Киев (25481) Укрзализныця (2744)


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Топ комментарии
+1
Не так. Установили эскалаторы за 5 лямов, но ещё 5 лямов списали.
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21.05.2020 17:18
+1
А полки в вагонах уже не падают?
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21.05.2020 17:20
+1
- Кто больше удовлетворен: мужчина, у которого шестеро детей или тот у кого шесть миллионов долларов?
- Тот, у которого шестеро детей!
- Почему?
- У которого шесть миллионов - хочет еще!
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21.05.2020 17:22
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21.05.2020 17:11 Ответить
Ну да, во время карантина, когда никого не было - ничего не устанавливали.
А когда поезда запускают, период отпусков начался - надо срочно эскалатор установить.
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21.05.2020 17:36 Ответить
Чим би дитя не тішилось...
А гадюшник в районе пригородного вокзала слабо разгрести?
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21.05.2020 17:14 Ответить
Не так. Установили эскалаторы за 5 лямов, но ещё 5 лямов списали.
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21.05.2020 17:18 Ответить
А полки в вагонах уже не падают?
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21.05.2020 17:20 Ответить
- Кто больше удовлетворен: мужчина, у которого шестеро детей или тот у кого шесть миллионов долларов?
- Тот, у которого шестеро детей!
- Почему?
- У которого шесть миллионов - хочет еще!
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21.05.2020 17:22 Ответить
За чей счет праздник? Это предпродажная подготовка вокзала?
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21.05.2020 17:23 Ответить
А старый что во время карантина нагрузки не выдержал?
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21.05.2020 18:57 Ответить
Я думаю что цену на проезд на эскалаторе не поднимут)))
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21.05.2020 19:40 Ответить
 
 