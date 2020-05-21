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Новости Коронавирус и карантин
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В пенитенциарных учреждениях Украины было выявлено 20 случаев COVID-19, 5 человек уже выздоровели

В пенитенциарных учреждениях Украины было выявлено 20 случаев COVID-19, 5 человек уже выздоровели

Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы за сутки обнаружен один новый случай заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам исполнения криминальных наказаний.

По состоянию на 21 мая в целом методом ПЦР протестированы в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Украины 501 человек, из них коронавирусная болезнь выявлена у 20 человек.

Заболели двое медицинских работников Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы, двое заключенных, один осужденный и 15 сотрудников ГУИС.

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5 человек уже выздоровели, летальных случаев нет.

В пенитенциарных учреждениях Украины было выявлено 20 случаев COVID-19, 5 человек уже выздоровели 01

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карантин (16729) тюрьма (823) пенитенциарная служба (205) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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21.05.2020 17:13 Ответить
На фото-МIНIСТР ЮСТИЦII

В пенитенциарных учреждениях Украины было выявлено 20 случаев COVID-19, 5 человек уже выздоровели - Цензор.НЕТ 9891
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21.05.2020 17:16 Ответить
 
 