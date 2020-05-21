Гиркин признался в интервью Гордону в том, в чем его обвиняют по делу МН17, - представитель Bellingcat Грозев

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью Дмитрию Гордону признался в том, в чем против него выдвинуто обвинение в рамках дела о крушении малазийского "Боинга" МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для расследования МН17 очень важно, что он (Стрелков. — Ред.) не отрицал подлинности перехватов (переговоров. – Ред.), в которых принимал участие. Практически он в открытом эфире признался: да, за несколько недель до самого сбивания он просил у Кремля через т.н. главу Крыма, чтобы ему доставили ПВО вместе с экипажем", — сказал Грозев.

"То есть, он реально признался в том, в чем его конкретно в Голландии обвиняют. А обвиняют его не в том, что он нажал на кнопку, а в том, что он заказал и создал условия для сбивания. И это впервые открытым тестом было сказано", — добавил представитель Bellingcat.

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Расследователь считает, что информация, которую Гиркин озвучил в интервью, может быть использована в судебном процессе против террориста. Он подчеркнул, что часть заявлений, касающихся поддержки боевиков российской стороной, в этом интервью прозвучала публично впервые и будет очень полезной для следствия.

"В этих разговорах… достаточно материалов, которые могут оказаться очень полезными в суде. Я не знаком с подготовкой, не знаю, как были сделаны приготовления к этому разговору. Но для меня как расследователя и юриста очевидно: часть вопросов была подготовлена именно с целью, чтобы Гиркин поймался на определенных вещах. Это были хорошо спланированные не только журналистские вопросы ", — сказал Грозев.

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Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

В знак протеста против интервью с террористом несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Ранее Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, бывшим оккупационным прокурором Крыма Натальей Поклонской.