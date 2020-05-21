В Секретариате СНБО обсудили с представителями авиационной отрасли проблемы развития и претензии к "Укроборонпрому"

Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоялось совещание по развитию авиационной отрасли Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В совещании приняли участие представители крупнейших предприятий отрасли, в частности, президент ГП Antonov Company, директор ГП "Ивченко-Прогресс", президент АО Мотор Сич, директор Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, председатель правления АО "ФЭД", директор ГП "Конотопский авиаремонтный завод Авиакон ", сотрудники Аппарата СНБО Украины.

"По мнению представителей авиационной отрасли, Госконцерн "Укроборонпром" показал недостаточную эффективность в управлении государственными авиационными предприятиями, а поспешная корпоратизация отдельных предприятий без учета принципов государственной военно-промышленной политики может привести к негативным последствиям. Важным в этом контексте является обеспечение предприятий государственным заказом, сохранение трудовых коллективов и привлечения инвестиций в новейшие отечественные разработки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпредприятие Антонов обратилось к Зеленскому: руководство "Укроборонпрома" уничтожает оборонный комплекс страны

Секретарь СНБО Украины подчеркнул актуальность введения должности вице-премьер-министра - министра по вопросам оборонно-промышленной политики. Данилов также отметил необходимость разработки долгосрочной государственной авиационной программы и обеспечении отечественных предприятий государственными заказами.