Фирсов хочет выступить в Раде с отчетом о работе в ГЭИ: Причин увольнения до сих пор не сообщили. ДОКУМЕНТ

Экс-председатель "Госэкоинспекции" Егор Фирсов просит спикера парламента Дмитрия Разумкова дать ему возможность отчитаться о работе в инспекции.

Об этом Фирсов сообщил в своем канале в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Все мои попытки получить объяснения (о причинах увольнения. - Ред.) от главы правительства так ни к чему и не привели. Поэтому, я хотел бы отчитаться в парламенте о том, что сделал за время работы в должности. И очертить рамки реформы экоконтроля - этот законопроект сейчас готовят к первому чтению. Заложен фундамент изменений и даже текущие результаты - это то, чем мы гордимся. Крайне важно зафиксировать достижение на этом этапе, чтобы с новым руководством не состоялся откат назад", - написал Фирсов.

Он уточнил, что обратился к Дмитрию Разумкову официальным письмом с просьбой предоставить ему такую ​​возможность.

"Более 40 депутатов являются авторами и инициаторами постановления о моем отчете в парламенте. Думаю, это было бы правильно. Мне есть что сказать", - добавил экс-председатель "Госэкоинспекции".