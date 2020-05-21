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Новости Убийство Шеремета
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Убийство Шеремета: Антоненко сменили подозрение - теперь он не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, - Маслов

Убийство Шеремета: Антоненко сменили подозрение - теперь он не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, - Маслов

Военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко (Riffmaster), подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета сменили подозрение.

Об этом в Facebook написал юрист Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица действующие по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив)", - говорится в сообщении.

"Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Субару и при неизвестных обстоятельствах хранили неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинение", - добавил Маслов.

По словам адвоката, похоже, что завтра состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко: он останется под стражей до 1 июня, - адвокат Маслов

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте: Убийство Шеремета: апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом

Убийство Шеремета: Антоненко сменили подозрение - теперь он не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, - Маслов 01

Автор: 

Шеремет Павел (564) Маслов Леонид (60) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+18
Сам проти себе акції протесту готував? 🤔 😂
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21.05.2020 17:42
+14
Может марсиане?
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21.05.2020 17:40
+13
Информации о новом фигуранте расследования НЕТ.
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21.05.2020 17:37
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Короче: Авакову потрібно вивчити історію васильківських "терористів". І що сталось з тими, хто їх посадив.
Да-да, і овощ змився...
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21.05.2020 20:49 Ответить
ЗЕ и Аваков объявили о раскрытии дела об убийстве Шеремета. Т.е., публично признали подозреваемых виновными без решения суда. В этом действии есть состав двух преступлений: оговор и давление на суд и следствие. Теперь следователи изо всех сил будут доказывать вину людей, не знавших ничего о Шеремете до его убийства, а судьи будут раз за разом продлевать срок содержания в следственном изоляторе. А в этом изоляторе должны сидеть Зеленский и Аваков.
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21.05.2020 21:55 Ответить
151-я налицо,без приговора-то..
а в 18-м разделе там вообще половина статей по хлопцам сумует..
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21.05.2020 22:48 Ответить
Раньше не было доказательств, но были мотивы, теперь мотивов не стало, но зато появились организаторы. Точно ясно что эти неустановленные личности из Простоквашино, но не ясно еще кто это : или кот Матроскин, или почтальон Печкин. У дяди Федора - алиби.
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21.05.2020 22:03 Ответить
Я так понимаю, что личные мотивы должны подразумевать личные отношения???
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21.05.2020 22:50 Ответить
по указанию Байдена?
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22.05.2020 07:29 Ответить
А також пан Антоненко та панночки Дугарь і Кузьменко, за попередньою змовою, в цілях дестабілізації психічного стану Клоуна (в певних кругах відомий також як Євнух Оманський, Нелох обісцяний та Бубочка недоторканний) та створення резонансної події вночі, таємно вийняли в нього мозок і наклали туди токсичної речовини, відомої в політичних кругах, як "лайно малороське зелене".
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22.05.2020 08:47 Ответить
178-я кликуха - евнух оманский. физиологический.
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22.05.2020 08:54 Ответить
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