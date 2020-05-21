Убийство Шеремета: Антоненко сменили подозрение - теперь он не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, - Маслов

Военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко (Riffmaster), подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета сменили подозрение.

Об этом в Facebook написал юрист Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица действующие по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив)", - говорится в сообщении.

"Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Субару и при неизвестных обстоятельствах хранили неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинение", - добавил Маслов.

По словам адвоката, похоже, что завтра состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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