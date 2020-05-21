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Новости Оккупация Крыма
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Евросоюз планирует участвовать в организованной РФ конференции об оккупированном Крыме, чем может нарушить собственный протокол, - СМИ

Евросоюз планирует участвовать в организованной РФ конференции об оккупированном Крыме, чем может нарушить собственный протокол, - СМИ

Европейский Союз и несколько его членов планируют принять участие в организованной Российской Федерацией конференции по поводу ситуации в оккупированном Крыму. Этими действиями ЕС может нарушить собственные правила относительно контактов с так называемыми "властями" оккупированного Крыма.

Об этом сообщили два европейских дипломата в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломатов, которые не уполномочены говорить публично, участие в запланированной на 21 мая видеоконференции намерены принять около 19 из 27 представителей стран ЕС на различных уровнях, а также официальная делегация ЕС в ООН.

Отмечается, что решение проигнорировать организованную РФ конференцию сейчас объявили лишь три страны Балтии, Болгария, Нидерланды, Польша, Румыния и Финляндия.

Как пишет издание, некоторые чиновники выразили опасения, что присутствие европейских дипломатов на конференции может дискредитировать указания относительно непризнания аннексии Крыма и будет использовано для российской пропаганды, даже если представители ЕС будут высказываться против действий России.

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Крым (26365) оккупация (10119) россия (95372) Евросоюз (17063)


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Топ комментарии
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https://detector.media/infospace/article/177337/2020-05-21-11-pokazav-mapu-ukraini-bez-krimu-iogo-perevirit-natsrada/ «1+1» показав мапу України без Криму
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21.05.2020 17:55
+5
Евросоюз планирует участвовать в организованной РФ конференции об оккупированном Крыме, чем может нарушить собственный протокол, - СМИ - Цензор.НЕТ 3485
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21.05.2020 17:44
+5
Совсем охренели. Легитимизируют захват крыма рашкой. Надеюсь, у ЕС хватит людей с мозгами, которые повлияют на то, чтобы этого не случилось.
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21.05.2020 17:46
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Брехливі єврощурі.
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21.05.2020 17:38 Ответить
Евросоюз планирует участвовать в организованной РФ конференции об оккупированном Крыме, чем может нарушить собственный протокол, - СМИ - Цензор.НЕТ 3485
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21.05.2020 17:44 Ответить
Они деньги считают (на первом месте) , а короновирус отодвигает Украину от евроинтеграции .
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21.05.2020 17:49 Ответить
внешняя политика новоизбранного никакая)) если бы не татары то вообще был бы полный игнор вопроса по крыму)) конечно рашке еще и друзья с конвертами помогают в ес))
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21.05.2020 20:40 Ответить
Та ну.......на.
Ліпше раз побачити самому, аніж постійно слухати побрехеньки.
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21.05.2020 17:39 Ответить
Кто бы сомневался, они бы и Польшу повторили разделить.
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21.05.2020 17:40 Ответить
Надо брать пример с Турции , Грузии и Израиля . Уважаю эти гордые народы .
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21.05.2020 17:44 Ответить
Совсем охренели. Легитимизируют захват крыма рашкой. Надеюсь, у ЕС хватит людей с мозгами, которые повлияют на то, чтобы этого не случилось.
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21.05.2020 17:46 Ответить
Легализацию захвата Крыма рф легимитизировали вы и 73% год назад а ето всего лишь последствия
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21.05.2020 18:14 Ответить
А как это понимать, Евросоюз и несколько его членов?
Или полностью Евросоюз или несколько членов из Евросоюза!
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21.05.2020 17:53 Ответить
Сколько болтовни и никакого действия. Кто то же посоветовал сдать Крым? Кто то же пришел на этом к власти? А теперь ля -ля, а он тю - тю.
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21.05.2020 17:54 Ответить
https://detector.media/infospace/article/177337/2020-05-21-11-pokazav-mapu-ukraini-bez-krimu-iogo-perevirit-natsrada/ «1+1» показав мапу України без Криму
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21.05.2020 17:55 Ответить
Европа нас поддерживала, пока Украина во главе с Порошенко сопротивлялась! Была создана коалиция против путина! А сейчас что имеем? Ничего! янелох оманский все делает, что бы снять санкции с московии, что бы Украина потеряла главного партнера США, втягивает умышленно нас всех в выборы США!
А больше всего поражает, что зебилоиды пишут про * мозги* Европы! Зебобы, вы это все сделали разом, совместно с вашим янелохом оманским!
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21.05.2020 18:03 Ответить
без помощи немецко-французских прорашистских проституток .которые одобрили создание ордло на территории Украины в Минске.-эта встреча бы никогда не состоялась
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21.05.2020 18:18 Ответить
История ничему не учит! Мюнхен забыли? По иронии судьбы чехи со словаками тоже хотят Гитлера Путина по Судетам Крыму послушать!
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21.05.2020 18:18 Ответить
Это хорошо. Европа должна увидеть издевательства, и уничтожения всего, что сделала Украина.
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21.05.2020 21:07 Ответить
Євросоюз планує взяти участь в організованій РФ конференції про окупований Крим, чим може порушити власний протокол, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7320
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22.05.2020 00:10 Ответить
 
 