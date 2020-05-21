Евросоюз планирует участвовать в организованной РФ конференции об оккупированном Крыме, чем может нарушить собственный протокол, - СМИ
Европейский Союз и несколько его членов планируют принять участие в организованной Российской Федерацией конференции по поводу ситуации в оккупированном Крыму. Этими действиями ЕС может нарушить собственные правила относительно контактов с так называемыми "властями" оккупированного Крыма.
Об этом сообщили два европейских дипломата в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По словам дипломатов, которые не уполномочены говорить публично, участие в запланированной на 21 мая видеоконференции намерены принять около 19 из 27 представителей стран ЕС на различных уровнях, а также официальная делегация ЕС в ООН.
Отмечается, что решение проигнорировать организованную РФ конференцию сейчас объявили лишь три страны Балтии, Болгария, Нидерланды, Польша, Румыния и Финляндия.
Как пишет издание, некоторые чиновники выразили опасения, что присутствие европейских дипломатов на конференции может дискредитировать указания относительно непризнания аннексии Крыма и будет использовано для российской пропаганды, даже если представители ЕС будут высказываться против действий России.
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Ліпше раз побачити самому, аніж постійно слухати побрехеньки.
Или полностью Евросоюз или несколько членов из Евросоюза!
А больше всего поражает, что зебилоиды пишут про * мозги* Европы! Зебобы, вы это все сделали разом, совместно с вашим янелохом оманским!
ГитлераПутина по СудетамКрыму послушать!