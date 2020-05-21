С начала суток 1 украинский воин погиб, 2 ранены, 5 получили боевые травмы, - пресс-центр ОС

В течение 21 мая вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Среди украинских воинов есть погибший и раненые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки противник вел огонь по нашим военнослужащим из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского враг обстрелял из запрещенных минского договоренностями минометов 120 мм.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский воин. Также по уточненной информации двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов погиб в районе Трехизбенки, еще трое бойцов получили тяжелые ранения, - Нацполиция. ФОТО

Итоги за прошедшие сутки

20 мая вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Богдановка, Красногоровка, Пески, Павлополь, Каменка, Старогнатовка, Марьинка, Шумы, Орехово, Пивденне, Крымское и Новоалександровка.

По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения: грабеж, 8 краж, мошенничество, 1 факт незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами и 13 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 36 административных правонарушений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине. ФОТОрепортаж

Линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.