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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 1 украинский воин погиб, 2 ранены, 5 получили боевые травмы, - пресс-центр ОС

С начала суток 1 украинский воин погиб, 2 ранены, 5 получили боевые травмы, - пресс-центр ОС

В течение 21 мая вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Среди украинских воинов есть погибший и раненые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки противник вел огонь по нашим военнослужащим из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского враг обстрелял из запрещенных минского договоренностями минометов 120 мм.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский воин. Также по уточненной информации двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы.

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Итоги за прошедшие сутки

20 мая вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Богдановка, Красногоровка, Пески, Павлополь, Каменка, Старогнатовка, Марьинка, Шумы, Орехово, Пивденне, Крымское и Новоалександровка.

По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения: грабеж, 8 краж, мошенничество, 1 факт незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами и 13 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 36 административных правонарушений.

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Линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

Автор: 

обстрел (26928) ранение (3376) Донбасс (26955) потери (4371) операция Объединенных сил (6766)


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Помоему заглядывание в глаза путину нихрена не помагает !!!
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21.05.2020 17:58 Ответить
учитывая кто погиб, надо было дать приказ оказаться в нужном месте и в нужное время. вот и вся причина
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21.05.2020 18:00 Ответить
Спасибо за это вот этому уроду
С начала суток 1 украинский воин погиб, 2 ранены, 5 получили боевые травмы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6829
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21.05.2020 18:06 Ответить
Ні, ''подяка'' українському народові, який дав безмежну владу зебанді і поки не дотямив, що це - вороги України. Боюсь що і не дотямить.
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21.05.2020 19:04 Ответить
Від початку доби 1 український воїн загинув, 2 поранено, 5 зазнали бойових травм, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1917

...
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21.05.2020 19:05 Ответить
Від початку доби 1 український воїн загинув, 2 поранено, 5 зазнали бойових травм, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8996
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21.05.2020 21:37 Ответить
 
 