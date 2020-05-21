Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура. КАРТА

Часть львовского мусора, который должны были вывезти на полигон в Тетиеве Киевской области, вместо этого закопали на сельскохозяйственных землях в 5 километрах от Жидачева.

Об этом сообщила в Фейсбуке прокурор Львовской области Ирина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Часть отходов, которые согласно документам, должны были вывозить в город Тетиев Киевской области, закапывалась на государственных землях сельскохозяйственного назначения в Жидачовском районе Львовской области (5 км от города Жидачов). Сейчас на этом участке продолжается осмотр, в частности, специалистами-экологами, с целью установления уже вызванных последствий, связанных с загрязнением земель и окружающей среды", – написала Диденко.

Другая часть отходов, по словам прокурора Львовской области, вывозилась "ночью, с соблюдением условий конспирации, грузовиками с выключенными фарами, под контролем лиц из числа местного криминалитета" в город Коростень Житомирской области".

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По данным Диденко, минувшей ночью сотрудники полиции и прокуратуры задержали 17 таких грузовиков.

Как указано в сообщении, собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении руководителю коммунального предприятия Жидачовского района по ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

Кроме этого, продолжаются 23 обыска у перевозчиков, фирм, предоставляющих услуги по вывозу и утилизации отходов.

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В свою очередь заместитель городского головы Львова по вопросам безопасности Сергей Бабак заявил, что власти города поддерживают все действия правоохранителей.

"Со своей стороны предоставляем все документы, необходимые для расследования. Надеемся на быстрое и объективное расследование, и если факты злоупотреблений подтвердятся, требуем привлечь виновных к ответственности и максимально наказать", – цитирует Бабака пресс-служба Львовского горсовета.





