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Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура. КАРТА

Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура. КАРТА

Часть львовского мусора, который должны были вывезти на полигон в Тетиеве Киевской области, вместо этого закопали на сельскохозяйственных землях в 5 километрах от Жидачева.

Об этом сообщила в Фейсбуке прокурор Львовской области Ирина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Часть отходов, которые согласно документам, должны были вывозить в город Тетиев Киевской области, закапывалась на государственных землях сельскохозяйственного назначения в Жидачовском районе Львовской области (5 км от города Жидачов). Сейчас на этом участке продолжается осмотр, в частности, специалистами-экологами, с целью установления уже вызванных последствий, связанных с загрязнением земель и окружающей среды", – написала Диденко.

Другая часть отходов, по словам прокурора Львовской области, вывозилась "ночью, с соблюдением условий конспирации, грузовиками с выключенными фарами, под контролем лиц из числа местного криминалитета" в город Коростень Житомирской области".

Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура 01

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По данным Диденко, минувшей ночью сотрудники полиции и прокуратуры задержали 17 таких грузовиков.

Как указано в сообщении, собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении руководителю коммунального предприятия Жидачовского района по ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

Кроме этого, продолжаются 23 обыска у перевозчиков, фирм, предоставляющих услуги по вывозу и утилизации отходов.

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В свою очередь заместитель городского головы Львова по вопросам безопасности Сергей Бабак заявил, что власти города поддерживают все действия правоохранителей.

"Со своей стороны предоставляем все документы, необходимые для расследования. Надеемся на быстрое и объективное расследование, и если факты злоупотреблений подтвердятся, требуем привлечь виновных к ответственности и максимально наказать", – цитирует Бабака пресс-служба Львовского горсовета.

Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура 02
Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура 03
Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура 04

Автор: 

Львов (4580) мусор (490) прокуратура (5005) экология (1607) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+4
Поеду во Львов с прицепом полным мусора . Справедливо ?
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21.05.2020 17:52
+4
я догадывался, что Садовый ****!
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21.05.2020 18:30
+2
Надо торопиться, пока Моника не начал, после мостов, строить дороги...
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21.05.2020 18:02
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Поеду во Львов с прицепом полным мусора . Справедливо ?
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21.05.2020 17:52 Ответить
скажут, что ты посягаешь на духовное величие украинско элиты.
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21.05.2020 18:01 Ответить
Кто же тебе лекарь, если Богдан у тебя - элита.
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21.05.2020 18:03 Ответить
при чем здесь Богдан? Он тебе снится? Там кроме Богдана куча других, не менее элитарных.
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21.05.2020 18:08 Ответить
Тогда скажи внятно - о ком ты говоришь или что имеешь ввиду - кацапскую пропаганду или у тебя есть отличное, от кацапской пропаганды мнение о Львове, когда ты произнёс "духовное величие украинско элиты", продемонстрировав рожу, которую твой Моника изобразил, когда у него спросили про кумовство?
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21.05.2020 18:13 Ответить
Надо торопиться, пока Моника не начал, после мостов, строить дороги...
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21.05.2020 18:02 Ответить
Таке враження, що Львів єдине в Україні місто, яке продукує сміття і тому така прискіплива увага, що постійно розглядається, як під мікроскопом ! Цим сміттям Порошенко суттєво понизив рейтинг Садового на майбутніх виборах, боячись конкуренції, чим і збільшив відсотки прихильників Зеленському !
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21.05.2020 18:04 Ответить
вообще-то да. единственный город, который не имеет нормального мусорного полигона. А мусороперерабатывающем заводе я вообще молчу. Думаю, Садовый так собирался в Киев, что думал вот-вот уедет, а после него хоть потоп. И другие львовяне наверное тоже так думали.
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21.05.2020 18:06 Ответить
кто там во Львове за мусор отвечает? Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7287
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21.05.2020 18:04 Ответить
я догадывался, что Садовый ****!
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21.05.2020 18:30 Ответить
перевізникам додатково платять за дорогу до полігона до 30 тис грн., тому перевізникам дешевше за 15 тис завезти сміття на територію якоїсь сільради і закопати. І дохід подвоюється
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22.05.2020 08:36 Ответить
На кого зараз садовий з сироїд звалять провину?
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21.05.2020 18:49 Ответить
"...закапывали под Жидачевом" - який анти7ітизм!
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21.05.2020 19:03 Ответить
Нам только в Европу😂😂😂
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21.05.2020 19:18 Ответить
Когда-же этот Порошенко уже успокоится??!!!
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21.05.2020 20:13 Ответить
До нас теж Садовий сміття привозив.
Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9226
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21.05.2020 20:57 Ответить
 
 