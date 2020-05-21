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Новости Коронавирус и карантин
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АМКУ просит авиакомпании прекратить продажу билетов и не утаивать информацию о возврате денег

АМКУ просит авиакомпании прекратить продажу билетов и не утаивать информацию о возврате денег

Антимонопольный комитет рекомендует авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такая информация авиакомпаний может ввести в заблуждение потребителей, "поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности".

По имеющейся в комитете информации, авиаперевозчики осуществляют распространение информации о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантин может быть продлен на неопределенный срок.

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Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи - "Изменить бронирование" и "Обменять билет на промокод". Возмещение стоимости перевозки форма обратной связи не предусматривает.

"Итак, пассажирам предоставляется полная информация (замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме", - говорится в сообщении.

билеты (317) карантин (16729) авиасообщение (793) Антимонопольный комитет (482) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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та да, пешком возвращайтесь домой.
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21.05.2020 18:05 Ответить
https://www.flightradar24.com/48.57,32.38/5 Италия с Германией не в курсе ни про какое АМКУ
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21.05.2020 18:54 Ответить
 
 