АМКУ просит авиакомпании прекратить продажу билетов и не утаивать информацию о возврате денег

Антимонопольный комитет рекомендует авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такая информация авиакомпаний может ввести в заблуждение потребителей, "поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности".

По имеющейся в комитете информации, авиаперевозчики осуществляют распространение информации о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантин может быть продлен на неопределенный срок.

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Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи - "Изменить бронирование" и "Обменять билет на промокод". Возмещение стоимости перевозки форма обратной связи не предусматривает.

"Итак, пассажирам предоставляется полная информация (замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме", - говорится в сообщении.