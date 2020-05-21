Россия - не агрессор? Как Зеленский боится говорить правду о войне. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует колонку Владимира Зеленского в The New York Times, посвященную годовщине своего президентства, в которой он не только ни словом не обмолвился о Крыме, не решился назвать российскую агрессию - агрессией, но и придумал новую непонятную сторону, которая вроде как и оккупировала часть Донбасса.

Почему Владимир Зеленский до сих пор никак не может назвать войну - войной, а Россию - оккупантом?

Боится обидеть Владимира Путина?

Как президент может не видеть тысяч доказательств российской агрессии и оккупации? И чем это опасно для Украины?

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