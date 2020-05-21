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Новости Агрессия России против Украины
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Россия - не агрессор? Как Зеленский боится говорить правду о войне. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует колонку Владимира Зеленского в The New York Times, посвященную годовщине своего президентства, в которой он не только ни словом не обмолвился о Крыме, не решился назвать российскую агрессию - агрессией, но и придумал новую непонятную сторону, которая вроде как и оккупировала часть Донбасса.

Почему Владимир Зеленский до сих пор никак не может назвать войну - войной, а Россию - оккупантом?

Боится обидеть Владимира Путина?

Как президент может не видеть тысяч доказательств российской агрессии и оккупации? И чем это опасно для Украины?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

агрессия (1704) Зеленский Владимир (20234) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+78
Россия - не агрессор? Как Зеленский боится говорить правду о войне - Цензор.НЕТ 2888
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21.05.2020 18:02
+59
Россия - не агрессор? Как Зеленский боится говорить правду о войне - Цензор.НЕТ 3648
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21.05.2020 18:08
+49
ПреЗЕдент не хочет обижать своего дружбана, с которым у него "полный контакт"...
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21.05.2020 18:03
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Росія - не агресор? Як Зеленський боїться говорити правду про війну - Цензор.НЕТ 9955
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22.05.2020 07:22 Ответить
З Зеленського такий преЗедент, як з мене керуючий ядерним реактором.
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22.05.2020 07:08 Ответить
А що, в The New York Times вже може люба повія завести свою колонку?
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22.05.2020 08:50 Ответить
Купили за державний кошт...
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25.05.2020 06:26 Ответить
Зеленский- зажми яйца в кулак и скажи все как есть, что россииская федирация и путинский режим которые развязали войну с Украиной боясь огласить ее громогласно, заслали подло и дешево переодетые для начала в цевильных, вагонами и КАМАЗами маскированными под гуманитарку, завозившими оружие, уничтожившими в этой воине не только десятки тысяч украинцев но и умудрившиеся сбить лайнер с гражданами других стран, так же маски рубясь под цевильных местных жителей имея оружие и военские части на территории Крыма , оккупировали и эту часть украинской территории театрализировав референдум под дулами автоматом убив и репресировав для запугивания местных жителей Крыма . Россииская федерация грозит Украине , устами своих марионеток в лугаске и Донецке , усилить атаку на украинские позиции обороны. Это будет последняя капля сдерживающая украинские воиска от полной зачистки россииских оккупантов с территории Луганска и Донецка и уничтожения позиционирования россииской федерации как великой страны.
Пользуйся ситуацией Зеленский , голова президенту дана на то что бы думать и понимать когда молчать а когда сказать все как есть в лицо врагу.
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22.05.2020 09:39 Ответить
А еще будет отлично если ты скомпонуешь свои деиствия по зачистке от рашистских оккупантов с другими странами, Грузией , Молдовой, Финляндией прибалтией Китаем и Японией . Им тоже есть что сказать раше
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22.05.2020 09:43 Ответить
А так же обратись к регионам россииской федерации . Когда настала эпидемия ковида Путин спрятался в бункере и сказал всем субъектам и руководителям самим решать что делать с населением. Так вот примыкать к агрессору в братрубиственной воине или нет, поддерживать Кремль и путинский режим , вот что действительно надо решать главам Татарстана или Якутии.
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22.05.2020 09:51 Ответить
Их не надо звать на помощь, их надо уведомить что украинцы будут ******* кацапов и если у них есть желание могут присоединиться.
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22.05.2020 11:01 Ответить
. . . у когось ще є сумнів - що "Буратіно" це супер . . . вдалий касапский проект ?????????
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22.05.2020 10:30 Ответить
Зеленая цьма
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22.05.2020 10:46 Ответить
Росія - не агресор? Як Зеленський боїться говорити правду про війну - Цензор.НЕТ 5247Росія - не агресор? Як Зеленський боїться говорити правду про війну - Цензор.НЕТ 5871
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22.05.2020 10:49 Ответить
Гордон или гон..дон?
https://www.youtube.com/watch?v=KeCpL6ekp_M
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22.05.2020 11:03 Ответить
лайно
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22.05.2020 11:42 Ответить
как он будет видеть , что моксель агрессор ,если ему , батяня сказал ,иди в президенти ,путин поможет , а мендель сказала ,что он достойно ,шутит овойне ,пусть на передовой пошутит снедельку ,может поймет , путин агресор или нам друг ,
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22.05.2020 12:46 Ответить
Зеленский - главное оружие кремля против Украины
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22.05.2020 13:44 Ответить
В каждой шутке есть... - Папа, а в кино показывают, что Гитлер тоже перед смертью скрывался в бункере...- Ну, ты и сравнил, сынок... Гитлер прятался трусливо, а Путин, - смело и решительно!
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22.05.2020 18:59 Ответить
Росія - не агресор? Як Зеленський боїться говорити правду про війну - Цензор.НЕТ 5377
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23.05.2020 07:41 Ответить
75 % Слуг Народа боятся назвать россию агрессором. Хотя на самом деле россию нужно обозначать более четким в период войны понятием - ВРАГ. Хотите прижать Зеленого клоуна Валодю к стенке - прямо задайте ему вопрос - россия наш враг, да или нет?
Это самый действенный маркер. Кто замнется с ответом - знайте это вата на 100%.
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23.05.2020 15:18 Ответить
Только вот почему-то наши "отважные" журналисты тоже сцутся ставить перед ЗЕ вопрос ребром.

Посмотри хотя бы на маневры в статьях небезызвестного главреда ЦН. Ни разу не назвал то, что творит ЗЕ, своими именами - некомпетенстность, предательство, кощунство.
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24.05.2020 02:15 Ответить
Зеленский всегда говорил и говорит,что Россия -оккупант,а Крым -украинский.Автор статьи ********.
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24.05.2020 09:21 Ответить
И сепаров называл повстанцами.
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24.05.2020 13:30 Ответить
Это порох так говорил
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24.05.2020 15:12 Ответить
Цитату в студию!
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25.05.2020 07:57 Ответить
Имбецил,пост ниже.
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25.05.2020 08:06 Ответить
на сайте президента был опубликован текст его речи в Цюрихском университете 20 января 2015 года, где Порошенко сказал следующее: "Я вступил в свою должность как президент мира. Подписав Минские договоренности, я объявил о прекращении огня и начал реализовывать все пункты, без исключения, подписанные представителями Украины, России и повстанцами".Также там были такие слова: "Несмотря на перемирие, повстанцы, которых тренирует и обеспечивает всем необходимым Россия, продолжают вести войну против украинских Вооруженных Сил, обстреливая жилые районы из артиллерии и убивая мирных граждан".Впоследствии, после публикации поста Высоцкой, на https://www.president.gov.ua/news/promova-prezidenta-u-cyurihskomu-universiteti-34546?fbclid=IwAR3Z0DSTLekz0IUxyrorH7qicnqkx5oWb-6yvjami59nSRGun8YPStafxFQ сайте президента исправили слово "повстанцами" на "боевиками". При этом в https://web.archive.org/web/20170615041310/http://www.president.gov.ua:80/news/promova-prezidenta-u-cyurihskomu-universiteti-34546 кэше можно найти первоначальный вариант.
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24.05.2020 15:15 Ответить
Тобто журналiст бреше, а якийсь Вiктар N - стовп правди.
А чому саме тобi ми повиннi вiрити?
Хочешь спростувати - наведи першоджерело де Зеленьский називає кацапiв та ***** агресорами.
А так бiльше схоже на те шо Вiктар N - звичайний пiз**бол
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24.05.2020 18:52 Ответить
То,не журналитс,а порохлбот-пропагандист и да,лучше верить какому-то Вiктор N.чем таким *********-манипуляторам как то,которое наваяло эту статейку.Ты, напиши запрос в гугл,есть такой поисковик в интернете все просто...А.это первое попавшееся по запросу https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Vjq-Po8-xJA&feature=emb_logo держи,читай,смотри,умней.
https://petrimazepa.com/vladimir_zelenskiy_publichno_nazval_rossiyu_agressorom И еще.
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24.05.2020 20:37 Ответить
Перша сцiлка - пряма мова: "...ми проiгриваєм Казахстану, Бєларусii, Узбєкiстану, Грузii, Молдовє, странам Балтii i Агресору" Шо то за страна така "Агрессор"? Чи я повинен здогататись що то Россiя? Чи то ДНР? Чи ЛНР? А може то клята Америка?
Так шо перша силка - то смiття, а не пiдтвердження, що Зеленський назвав Россию - агресором.

Друга - пряма мова: "...это война в результате российской агрессии". Знов те саме - вiйна невiдомо з ким (з апалченцами, тре розумiти - внутрiшнiй конфлiкт), викликана якоюсь з росийських агресiй

Так шо йди пiд три чорти з твома "аправданiямi" сцикуна Зеленського - не назива воно кацапiв агресорами бо сцить що прикриють його бiзнес на росiє.
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25.05.2020 07:53 Ответить
Это сказанно для людей,а не для имбецилов.Йому сциш в очi,а вiн каже дощ iде.
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25.05.2020 08:12 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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24.05.2020 09:44 Ответить
Росія - не агресор? Як Зеленський боїться говорити правду про війну - Цензор.НЕТ 6064
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24.05.2020 13:26 Ответить
Росія не ааагресссор зелько не президент,короче сама херня.
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24.05.2020 15:28 Ответить
вырок заматерел... пресс-конференцию провел на таком низком уровне, что стыдно было смотреть... в общем за год президенства сделано ничего, но на второй срок хотим итить... или в Ростов?
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25.05.2020 05:40 Ответить
Росія - не агресор? Як Зеленський боїться говорити правду про війну - Цензор.НЕТ 1454
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25.05.2020 07:30 Ответить
Слабак. Даже боится расстрелять Медведчука!
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25.05.2020 07:03 Ответить
толку что порошенко для украинской публики орал что агрессор рашка а сам с ней торговал)))мертвечук по ночам ездил в гости к пороху!)))!порохоботы как и путинососы славятся только бла бла и воровством
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25.05.2020 07:40 Ответить
На расейской медали «За возвращение Крыма» отчеканена дата 20.02.14 - 18.03.14


Дата начала начала операции 20.02.14 «За возвращение Крыма и дата расстрела Небесной сотни на Майдане совпадают!


20.02.14 - официально ЯНУКОВИЧ еще был действующим президентом



Инаугурация Порошенко на пост Президента состоялась 07.06.2014 года, почти через 4 (четыре) месяца
после начала расейской военной операции по вторжению в Украину
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25.05.2020 07:42 Ответить
На расейской медали «За возвращение Крыма» отчеканена дата 20.02.14 - 18.03.14


Дата начала начала операции 20.02.14 «За возвращение Крыма и дата расстрела Небесной сотни на Майдане совпадают!


20.02.14 - официально ЯНУКОВИЧ еще был действующим президентом



Инаугурация Порошенко на пост Президента состоялась 07.06.2014 года, почти через 4 (четыре) месяца
после начала расейской военной операции по вторжению в Украину
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25.05.2020 07:54 Ответить
Для тех, кто как попугай повторяет про "дружбу" Порошенко и Медведчука.
Вот вам ответ от самого Медведчука (цитата):

"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,

тому що БАГАТО РОКІВ (багато! років!)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"

заявив МЕДВЕДЧУК. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgordonua.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2thy7Y8Wz6Z1nW83ZRa2jQrPS8Uav1zE-NyYPdbNb_MOnH-sAo24sxVSw&h=AT38ENleYO8-z_yiici31eJkTMLfv2jh_XG4lPldz0VKJs0XLv7lEdYSZEXqdgPm2XaS-oVDD8eKLu5anmrqA_LT-nc05OCpuxorDv3le3SMoy5YddCMAdGLsAv1VW0nSJMJbQ https://gordonua.com
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25.05.2020 08:01 Ответить
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