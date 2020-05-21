Россия - не агрессор? Как Зеленский боится говорить правду о войне. ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует колонку Владимира Зеленского в The New York Times, посвященную годовщине своего президентства, в которой он не только ни словом не обмолвился о Крыме, не решился назвать российскую агрессию - агрессией, но и придумал новую непонятную сторону, которая вроде как и оккупировала часть Донбасса.
Почему Владимир Зеленский до сих пор никак не может назвать войну - войной, а Россию - оккупантом?
Боится обидеть Владимира Путина?
Как президент может не видеть тысяч доказательств российской агрессии и оккупации? И чем это опасно для Украины?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пользуйся ситуацией Зеленский , голова президенту дана на то что бы думать и понимать когда молчать а когда сказать все как есть в лицо врагу.
https://www.youtube.com/watch?v=KeCpL6ekp_M
Это самый действенный маркер. Кто замнется с ответом - знайте это вата на 100%.
Посмотри хотя бы на маневры в статьях небезызвестного главреда ЦН. Ни разу не назвал то, что творит ЗЕ, своими именами - некомпетенстность, предательство, кощунство.
А чому саме тобi ми повиннi вiрити?
Хочешь спростувати - наведи першоджерело де Зеленьский називає кацапiв та ***** агресорами.
А так бiльше схоже на те шо Вiктар N - звичайний пiз**бол
https://petrimazepa.com/vladimir_zelenskiy_publichno_nazval_rossiyu_agressorom И еще.
Так шо перша силка - то смiття, а не пiдтвердження, що Зеленський назвав Россию - агресором.
Друга - пряма мова: "...это война в результате российской агрессии". Знов те саме - вiйна невiдомо з ким (з апалченцами, тре розумiти - внутрiшнiй конфлiкт), викликана якоюсь з росийських агресiй
Так шо йди пiд три чорти з твома "аправданiямi" сцикуна Зеленського - не назива воно кацапiв агресорами бо сцить що прикриють його бiзнес на росiє.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Дата начала начала операции 20.02.14 «За возвращение Крыма и дата расстрела Небесной сотни на Майдане совпадают!
20.02.14 - официально ЯНУКОВИЧ еще был действующим президентом
Инаугурация Порошенко на пост Президента состоялась 07.06.2014 года, почти через 4 (четыре) месяца
после начала расейской военной операции по вторжению в Украину
Дата начала начала операции 20.02.14 «За возвращение Крыма и дата расстрела Небесной сотни на Майдане совпадают!
20.02.14 - официально ЯНУКОВИЧ еще был действующим президентом
Инаугурация Порошенко на пост Президента состоялась 07.06.2014 года, почти через 4 (четыре) месяца
после начала расейской военной операции по вторжению в Украину
Вот вам ответ от самого Медведчука (цитата):
"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,
тому що БАГАТО РОКІВ (багато! років!)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"
заявив МЕДВЕДЧУК. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgordonua.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2thy7Y8Wz6Z1nW83ZRa2jQrPS8Uav1zE-NyYPdbNb_MOnH-sAo24sxVSw&h=AT38ENleYO8-z_yiici31eJkTMLfv2jh_XG4lPldz0VKJs0XLv7lEdYSZEXqdgPm2XaS-oVDD8eKLu5anmrqA_LT-nc05OCpuxorDv3le3SMoy5YddCMAdGLsAv1VW0nSJMJbQ https://gordonua.com