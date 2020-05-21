Енин будет вместо Зеркаль представлять Украину в "морских" исках против России

Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя главы МИД Евгения Енина и посла в Нидерландах Всеволода Ченцова представлять Украину во время рассмотрения дел против РФ в Международном Суде ООН и арбитражных трибуналах по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских моряков и судов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина как агента Украины по делам Украины против Российской Федерации, которые рассматриваются Международным судом ООН о нарушении РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными судами, созданными согласно Приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей", - говорится в распоряжении.

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Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов будет заместителем Енина в этих процессах.

Ранее Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России представляла Елена Зеркаль. В декабре 2019 года она ушла из МИД, а недавно была назначена советником председателя правления "Нафтогаза".