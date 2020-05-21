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Енин будет вместо Зеркаль представлять Украину в "морских" исках против России

Енин будет вместо Зеркаль представлять Украину в

Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя главы МИД Евгения Енина и посла в Нидерландах Всеволода Ченцова представлять Украину во время рассмотрения дел против РФ в Международном Суде ООН и арбитражных трибуналах по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских моряков и судов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина как агента Украины по делам Украины против Российской Федерации, которые рассматриваются Международным судом ООН о нарушении РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными судами, созданными согласно Приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей", - говорится в распоряжении.

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД 22 мая подаст в трибунал ООН меморандум по делу о захвате моряков в Керченском проливе: РФ должна выплатить компенсацию, - Енин

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов будет заместителем Енина в этих процессах.

Ранее Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России представляла Елена Зеркаль. В декабре 2019 года она ушла из МИД, а недавно была назначена советником председателя правления "Нафтогаза".

Автор: 

Азовское море (1603) арбитраж (187) Керченский пролив (428) Зеркаль Елена (292) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+20
Енин не сможет заменить Зеркаль. Если всё шло хорошо, то так надо было и оставить. Очевидно шмаркля не заинтересован, чтобы Украина выиграла процесс в Гааге.
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21.05.2020 18:10
+16
Оно конченная св.олота!!!
Зеркаль знает там каждую букву!!! И Патриот с большой буквы!
А зеленое дерьмо ставит туда не пойми кого!!!
Чтоб это чмо завалило весь процесс!!!
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21.05.2020 18:29
+10
Заставить ее слить арбитраж он бы не смог - пришлось менять...........
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21.05.2020 18:30
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Правила форума Совет форумчан
а шо это за крендель, кто знает?
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21.05.2020 18:08 Ответить
Забудь . Зеля всех меняет каждые две недели .
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21.05.2020 18:11 Ответить
Был зам у луцика по международному сотрудничеству. Фальсифицировал дела на добровольцев, чтобы объявлять их в Интерпол
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21.05.2020 18:24 Ответить
Це той хто видав осетина РФ?
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22.05.2020 00:27 Ответить
Он выдавал кацапам добровольцев, которые были у нас. На моего Побратима нарисовал 18 тяжёлых статей, чтобы его выдали из Словакии
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22.05.2020 08:32 Ответить
Долго писать,если коротко:
Сын чекиста краснозадого,сотрудничает с фсб.Сам гэбист,очередная прокацапская зелёная макака.
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21.05.2020 18:30 Ответить
Настройщик по роялям .
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21.05.2020 18:31 Ответить
лЕнин агент. х.е.з.
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21.05.2020 18:34 Ответить
При Порохе были Зеркаль, Климкин, Яценюк, Пастор, Полторак....
была КОМАНДА ПАТРИОТОВ !!!!

а сейчас одни ЗЕБЕнины и Енины.....
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21.05.2020 23:07 Ответить
та вот это и огорчает....., что все они испарились.....
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22.05.2020 09:11 Ответить
Це погано..вона мабуть один з небагатьох спеців з команди сивочолого,до яких не було питань..
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21.05.2020 18:09 Ответить
Заставить ее слить арбитраж он бы не смог - пришлось менять...........
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21.05.2020 18:30 Ответить
Енин не сможет заменить Зеркаль. Если всё шло хорошо, то так надо было и оставить. Очевидно шмаркля не заинтересован, чтобы Украина выиграла процесс в Гааге.
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21.05.2020 18:10 Ответить
Не кажіть гоп не побачивши перші кроки . І за це вже подяка Президенту , що зрозуміли. Такою справою повинна займатися особа зі спеціальним рангом уповноважень .
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21.05.2020 18:18 Ответить
тільки ворог України може казати що клоун "Президент"...
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21.05.2020 19:07 Ответить
зе-боти на чеку ))
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22.05.2020 00:28 Ответить
Зеркаль призначили в НАК «Нафтогаз України» там вона очолила захист в міжнародних арбітражах проти «Газпрому», а також у справах проти Росії. Про це http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/B6704FBEEFF7A9A7C2258568004DF1CE?OpenDocument&year=2020&month=05&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fbclid=IwAR0DDmhqcAf9csPOg7mVHiKq6AfXfRMjOvlyrdT-qVaxGeiI89CpznHOlR4 повідомляє пресслужба компанії.
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21.05.2020 18:19 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1261637236229111810?s=20 Интересный вопрос "Как вы относитесь к приходу Зеркаль в "Нафтогаз" ? А как бы вы отнеслись если бы к больному вместо врача пришел сантехник? Кто такая Зеркаль? Красивая девушка с хорошо подвешенным языком. Кто такой Витренко ? Специалист мирового уровня в газовых вопросах, знающих в них специальные детали, простым смертным недоступные. Ну перешла Зеркаль на "зеленую" сторону, работать ширмой увольнения Витренко, который поставил Россию .... в неудобную позу ...
https://twitter.com/tZEinform/status/1260906240722567168?s=20 Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К. Юрий Юрьевич, плюньте. Отдохните. Вам еще работать, а им сидеть.
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21.05.2020 19:20 Ответить
Кабинет министров Украины назначил бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина заместителем министра иностранных дел.
Об этом сообщил в https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10158091637858389 Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
«Сегодня в дипломатию по моей инициативе возвращается Евгений Енин. Только что правительство назначило его на должность заместителя министра иностранных дел», - написал глава https://www.ukrinform.ru/tag-mid МИД .
Он проинформировал, что Енин будет курировать дела о сбитых рейсах MH17 и PS752 в Иране, а также о юридическом преследовании государства-агрессора в международных судах.
«Более чем солидный опыт в этой сфере у него уже есть - три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суді доказательств нарушения Россией международного права», - отметил Кулеба.
Кроме юридического блока, новоназначенный заместитель главы МИД также будет курировать американское и азиатское направления украинской внешней политики и консульскую службу.

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3006229-ekszamestitela-genprokurora-enina-naznacili-zamglavy-mid.html
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21.05.2020 18:18 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%83-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2.html Суд освободил убийцу из правительства Януковича, а Кузьменко и Антоненко продолжают сидеть Май 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%83-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%83-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2.html Енин будет вместо Зеркаль представлять Украину в "морских" исках против России - Цензор.НЕТ 7827 Как отмазаться от убийства в Украине - если у тебя хорошие связи в политике и деньги на взятки.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%83-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2.html#more-103861 Читать далее
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21.05.2020 18:24 Ответить
Оно конченная св.олота!!!
Зеркаль знает там каждую букву!!! И Патриот с большой буквы!
А зеленое дерьмо ставит туда не пойми кого!!!
Чтоб это чмо завалило весь процесс!!!
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21.05.2020 18:29 Ответить
Так гринпоц это и планирует. А то ***** позвонит и заругает.
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21.05.2020 21:39 Ответить
Це дуже важлива справа. Визнання мордора країною- терорситом. Зе зливає процес, щоб фуйло не образилось
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21.05.2020 18:41 Ответить
!!!Главным фигурантам по делу убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко (Riffmaster) и Яне Дугарь изменили подозрение на более жесткое.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице руководитель юридической фирмы "Смысл Консалтинг", адвокаты которой защищают Антоненко, Леонид Маслов.

"Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинение", - рассказал он.

Адвокат искренне недоумевает, почему не добавили препятствование профессиональной деятельности журналиста.

"Ведь господин Шеремет ехал на работу, простите за черный юмор. Похоже, что завтра состоится завершения расследования и раскрытия всех доказательств", - добавил Маслов.
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21.05.2020 18:43 Ответить
Єнін - призначений ЗЕ для розвалу справ проти РФ, він відомий "розвалом" справ у ГПУ і співробітництвом з ФСБ, це він видав РФ інгуша Тумгоєва
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21.05.2020 19:47 Ответить
Не только его
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22.05.2020 08:33 Ответить
Никто и нигде не сможет заменить Зеркаль !!!
ИМХО.
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22.05.2020 01:04 Ответить
 
 