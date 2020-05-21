Енин будет вместо Зеркаль представлять Украину в "морских" исках против России
Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя главы МИД Евгения Енина и посла в Нидерландах Всеволода Ченцова представлять Украину во время рассмотрения дел против РФ в Международном Суде ООН и арбитражных трибуналах по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских моряков и судов.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина как агента Украины по делам Украины против Российской Федерации, которые рассматриваются Международным судом ООН о нарушении РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными судами, созданными согласно Приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей", - говорится в распоряжении.
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Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов будет заместителем Енина в этих процессах.
Ранее Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России представляла Елена Зеркаль. В декабре 2019 года она ушла из МИД, а недавно была назначена советником председателя правления "Нафтогаза".
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Сын чекиста краснозадого,сотрудничает с фсб.Сам гэбист,очередная прокацапская зелёная макака.
была КОМАНДА ПАТРИОТОВ !!!!
а сейчас одни ЗЕБЕнины и Енины.....
https://twitter.com/tZEinform/status/1260906240722567168?s=20 Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К. Юрий Юрьевич, плюньте. Отдохните. Вам еще работать, а им сидеть.
Об этом сообщил в https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10158091637858389 Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
«Сегодня в дипломатию по моей инициативе возвращается Евгений Енин. Только что правительство назначило его на должность заместителя министра иностранных дел», - написал глава https://www.ukrinform.ru/tag-mid МИД .
Он проинформировал, что Енин будет курировать дела о сбитых рейсах MH17 и PS752 в Иране, а также о юридическом преследовании государства-агрессора в международных судах.
«Более чем солидный опыт в этой сфере у него уже есть - три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суді доказательств нарушения Россией международного права», - отметил Кулеба.
Кроме юридического блока, новоназначенный заместитель главы МИД также будет курировать американское и азиатское направления украинской внешней политики и консульскую службу.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3006229-ekszamestitela-genprokurora-enina-naznacili-zamglavy-mid.html
Зеркаль знает там каждую букву!!! И Патриот с большой буквы!
А зеленое дерьмо ставит туда не пойми кого!!!
Чтоб это чмо завалило весь процесс!!!
Об этом сообщил на своей Facebook-странице руководитель юридической фирмы "Смысл Консалтинг", адвокаты которой защищают Антоненко, Леонид Маслов.
"Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинение", - рассказал он.
Адвокат искренне недоумевает, почему не добавили препятствование профессиональной деятельности журналиста.
"Ведь господин Шеремет ехал на работу, простите за черный юмор. Похоже, что завтра состоится завершения расследования и раскрытия всех доказательств", - добавил Маслов.
ИМХО.