Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина, - Аваков. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев, пока у нас не будет вакцины и протоколов лечения, гарантирующих в 99,9% больных выздоровление, украинцы должны выходить из карантина осторожно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД Украины.

"Украина выходит из ситуации с коронавиросной инфекцией достаточно достойно потому, что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину и медиков. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел подчеркнул, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме", - отметил Аваков.

Напомним, сегодня Арсен Аваков во время визита в Черновицкую область ознакомился с работой врачей ведомственного госпиталя, а также передал на круглосуточное дежурство в Черновицкую область санитарный вертолет МВД. За рейс он может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км.

Санитарный вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

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