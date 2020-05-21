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Новости Коронавирус и карантин
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Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина, - Аваков. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев, пока у нас не будет вакцины и протоколов лечения, гарантирующих в 99,9% больных выздоровление, украинцы должны выходить из карантина осторожно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД Украины.

"Украина выходит из ситуации с коронавиросной инфекцией достаточно достойно потому, что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину и медиков. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел подчеркнул, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме", - отметил Аваков.

Напомним, сегодня Арсен Аваков во время визита в Черновицкую область ознакомился с работой врачей ведомственного госпиталя, а также передал на круглосуточное дежурство в Черновицкую область санитарный вертолет МВД. За рейс он может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км.

Санитарный вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медики в Черновицкой области полностью обеспечены средствами защиты и всем необходимым для лечения COVID-19, - Аваков. ФОТОрепортаж

Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме мягких шагов выхода из карантина, - Аваков 01
Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме мягких шагов выхода из карантина, - Аваков 02
Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме мягких шагов выхода из карантина, - Аваков 03
Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме мягких шагов выхода из карантина, - Аваков 04
Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме мягких шагов выхода из карантина, - Аваков 05

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Арсєніо Муссоріні - спеціаліст у всіх галузях
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21.05.2020 18:31
+9
Сабаков только не сказал шо всё это вирусобесие будет длиться года 4 до следующих выборов.и зеля словно генерал на белом коне его победил ! Напоминает первую предвыборную компанию кабаева.только там дома взрывали если хто забыл.
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21.05.2020 18:32
+8
пішов ти нахер .собаков .разом зі своїм вертольотом і фейковим "коронавірусом".
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21.05.2020 18:46
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Арсєніо Муссоріні - спеціаліст у всіх галузях
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21.05.2020 18:31 Ответить
Кто это в намордниках на фото?
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21.05.2020 18:31 Ответить
собаков-с!
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21.05.2020 20:13 Ответить
До самого третього Майдану?
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21.05.2020 18:32 Ответить
Шо ж ти досі його не замутив?
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21.05.2020 18:45 Ответить
Сабаков только не сказал шо всё это вирусобесие будет длиться года 4 до следующих выборов.и зеля словно генерал на белом коне его победил ! Напоминает первую предвыборную компанию кабаева.только там дома взрывали если хто забыл.
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21.05.2020 18:32 Ответить
А что там В Минске. Сколько тысяч и мильонов трупов на улицах?
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21.05.2020 18:34 Ответить
Лукашенко забил на коронавирус, а коронавирус решил не связываться с безумным диктатором.
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21.05.2020 18:43 Ответить
Лукашенко оказался... не диктатором.
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21.05.2020 18:46 Ответить
во-во! он обеспечил наивысший уровень личной свободы в том, что касается этой "пандемии"
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21.05.2020 19:47 Ответить
Правда, он домой из заграницы не пустил... Или чем это все закончилось?
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21.05.2020 19:53 Ответить
он не "не пустил" - границы открыты. он не "привёз на шару"
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21.05.2020 19:58 Ответить
Прямо как при приеме слабительного.
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21.05.2020 18:36 Ответить
Мягкими шагами, тикал бы ты авакян в Италию !
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21.05.2020 18:38 Ответить
Мягкие шаги - это когда из их штанин уже вываливается шото теплое и мягкое.
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21.05.2020 18:47 Ответить
мягкими шагами идёт строительство тоталитаризма...
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22.05.2020 06:50 Ответить
У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина, - Аваков - Цензор.НЕТ 5323
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21.05.2020 18:39 Ответить
Васька ну я же не завидую тебе шо ты в армии 2 года на танке ездил..... из анекдота . Как пришел к нему мэрин - так и уйдёт. Оставайтесь людьми и всё у вас будет хорошо.
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21.05.2020 18:53 Ответить
через год будет вакцина,....наверное. продолжайте карантинить, гибридно, придурки.
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21.05.2020 18:39 Ответить
Завтра 22.05.2020 а где смягчение карантина где запуск транспорта АУ Шмыголи и Зелепузики
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21.05.2020 18:39 Ответить
пішов ти нахер .собаков .разом зі своїм вертольотом і фейковим "коронавірусом".
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21.05.2020 18:46 Ответить
ЗАДОЛБАЛИ своим дурантином. В магазин не попадешь.
Ну и сидите без денег, идиоты 🤬
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21.05.2020 18:50 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 18:54 Ответить
Тупая кремлевская пропаганда. В Украине она не пройдет
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21.05.2020 19:15 Ответить
Найстрашніша проблема,що передувала "епідемії" -аненцефалія у переважної більшості "населення"!
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22.05.2020 07:40 Ответить
В Мордовии запретили разговаривать на китайском языке,потому что языком предаётся коронавирус - газета "Мордовский Моряк"
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21.05.2020 18:59 Ответить
Неужели по всему миру ходят в масках?
Аргентина, Уругвай, Африка, Филиппины, Марокко, Вьетнам и др.? Или их коронавирус не берет?
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21.05.2020 19:25 Ответить
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев, пока у нас не будет вакцины и протоколов лечения, гарантирующих в 99,9% больных выздоровление, украинцы должны выходить из карантина осторожно.Источник: https://censor.net/n3197161

Вакцини ще не буде.І ще потрібно знати,що то буде за вакцина.А ще,чому про це говорить головний поліціянт,він вірусолог?
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21.05.2020 19:43 Ответить
он в этой банде самый умный. "авторитет", другими словами.
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21.05.2020 19:49 Ответить
https://www.unian.ua/tourism/news/koli-vzhe-mozhna-bude-podorozhuvati-poslablennya-karantinu-v-ukrajini-novini-11006519.html Україна зможе повністю відкрити кордони із сусідами в середині липня - Аваков ...за такие слова в годы Второй мировой войны Сталин не пожалел бы Арсена Берию
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21.05.2020 19:47 Ответить
Да, "несколько месяцев", а там и "вторая волна" подоспеет. Думаю, что у нас этот вирус будет года 4, а то и 9, пока будет Зеленый, если народ вытерпит такое, конечно.
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21.05.2020 20:13 Ответить
Пока врачам до конца карантина платят четыре оклада, выходить из карантина дураков нет.
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21.05.2020 20:18 Ответить
ну шо вы, пропагандоны разных мастей, из штанов наперебой выскакиваете. Положительной динамики ни хрена нет, через пару недель все послабления отменят. И будете ходить в намордниках как миленькие.
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21.05.2020 21:07 Ответить
Воно думає,що його хтось слухає.
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21.05.2020 22:36 Ответить
маска прикольна, видно в семье есть любители оригинального пошива
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21.05.2020 23:34 Ответить
Сподобався режим зеленого фашизму? Без вулиці без протестів продали землю, набрали боргів, прибрали конкуренцію своїм маркетьам, вичайно це подобаєьбся і буде продовжуватись. Статитику смертності засекретили от і гадай на кавововій гущі що тут коїться.
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22.05.2020 07:07 Ответить
Переворот!
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22.05.2020 07:42 Ответить
Правильно Сабакевич, не стесняйся - нехай знає зелене бидло, хто дійсно в країні владу має.
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22.05.2020 09:05 Ответить
щоб твої с#ука діти жили на таку як в мене зарплату
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22.05.2020 10:41 Ответить
 
 