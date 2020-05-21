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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос направил обращения чиновникам и правоохранителям по поводу информации о влиянии Дениса Комарницкого, которого называет "смотрящим", на руководство Киевской городской государственной администрации. Также Лерос требует объяснить связи Комарницкого с Офисом президента.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Как я рассказывал ранее, киевская ОПГ уходит корнями в Офис президента и Ермак свои указания передает смотрящему за Киевом – Комарницкому. Старший по Киеву Тищенко, который со своей сестрой Юлией и ее мужем Германом отвечают за инфраструктурные стройки в столице. Указания Комарницкий получает и через Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента, которого я называю ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, черный пиар и другую нечисть, которая выходит из 383 кабинета ОП", – сообщил Лерос.

В подтверждение своих слов он выложил "два дня из жизни этих животных" – поминутную раскладку перемещений упомянутых лиц.

По его словам, 11 апреля в 13.35 из коттеджного городка "Клим" в Козине, где живет Комарницкий, выехал автомобиль Toyota Camry с номером АА2030КА, на пассажирском сиденье которого находился Комарницкий.

"Кстати, именно из этого авто Тищенко носил коробки прямо в офис президента", – написал нардеп.

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"В 13.44 они заехали на парковку ресторана Fabius на Столичке, где из автомобиля вышел Комарницкий и встретился с Подоляком. Они вошли во внутренний двор, где, похоже, "поболтали о высоком". В 14.43 Комарницкий и Подоляк вышли из ресторана и разъехались по домам", – рассказал Лерос.

Он подчеркнул, что подобные встречи проходят регулярно, и 8 мая одновременно в киевском бизнес-центре IQ оказались Подоляк, Тищенко и Комарницкий.

"Автомобиль с Комарницким в 14.15 заехал в подземный паркинг бизнес-центра IQ, где предположительно находится офис Комарницкого. В 16.20 возле выезда из подземного паркинга IQ был замечен автомобиль Range Rover АА0614ОО, которым пользуется Подоляк. В 16.59 в паркинг въехал Mercedes Benz S 400 черного цвета АА9911КМ (зарегистрирован 23.08.2019 на имя Тищенко Н.Н.). Он покинул бизнес-центр в 20.10. В 20.34 из подземного паркинга выехал автомобиль с Комарницким", – описал события парламентарий.

Народный депутат также отметил, что направил запросы в правоохранительные органы по поводу записи телефонного разговора замглавы КГГА Вячеслава Непопа с Комарницким, где попросил дать оценку роли "смотрящего" в Киеве, а также запрос по поводу передачи коробок из авто Комарницкого в Офис президента.

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"Удивляет отсутствие реакции Кличко, будто такие разговоры с его подчиненным и признаки коррупционных договорняков, которые видно на фото, являются нормальным порядком вещей в столице. Также обратился к Ермаку, чтоб он потрудился объяснить, что в "черных ящиках", которые, как в игре "Поле чудес", внесли предположительно ему в кабинет в Офисе президента Украины. К нему же отправил запрос по поводу встреч его советника Подоляка с теневым куратором столицы Комарницким", – заключил Гео Лерос.

Слуга народа Лерос требует ответить, что было в коробках от смотрящего Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП 01

Автор: 

Ермак Андрей (1256) Офис Президента (1795) Комарницкий Денис (42) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+40
Это же элементарно !!!

ТАМ БЫЛИ ПИСЬМА ОТ АРМЕЙСКИХ СОСЛУЖИВЦЕВ ЗЕЛЕНСКОГО

с просьбами устроить их на тёплые, прогретые дорогим феном, места
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21.05.2020 19:04
+26
...та штиблеты с ремонта забрал...преЗЕдент лично попросил )))))

"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 8512

...
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21.05.2020 19:03
+24
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)



"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 4192
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21.05.2020 19:05
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Подсказка... "Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 5030 "Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 5233
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21.05.2020 18:59 Ответить
"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 8929
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21.05.2020 19:32 Ответить
Коля-Котлета просто занес Дерьмаку несколько котлет....
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21.05.2020 19:00 Ответить
Это же элементарно !!!

ТАМ БЫЛИ ПИСЬМА ОТ АРМЕЙСКИХ СОСЛУЖИВЦЕВ ЗЕЛЕНСКОГО

с просьбами устроить их на тёплые, прогретые дорогим феном, места
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21.05.2020 19:04 Ответить
Зєля протікає?
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21.05.2020 19:08 Ответить
я нє в курсі,

но шо-то там в місці його сідєнія постоянно сушать фєном
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21.05.2020 19:14 Ответить
Это шоб не успели на анализ собрать.
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21.05.2020 19:16 Ответить
є така версія
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21.05.2020 19:19 Ответить
Ну он же сказал, что отличается от Порошенко по физиологии.....
Поскольку о напрямую о физиологии Зеленским ничего неизвестно (кроме того, что он гуманоид, но тоже не факт), то попробуем пойти от обратного - т.е. от Порошенко: о Порошенко известно, что он как минимум служил в армии, следовательно проходил медкомиссию и очевидно что прошел...следовательно имеет мужскую физиологию, все органы на месте, не имеет психических отклонений....Тогда становится очевидно, что физиология Зеленского, как то отличается именно от мужской физиологии и так же проливает свет на то, почему он косил от армии.....
Я кстати, давно подозревал, что у него нет яиц
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22.05.2020 09:49 Ответить
то посылки от онищенка.... ой, я не вовремя, да??))
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22.05.2020 01:56 Ответить
Печиво, звичайно ж!. На яку іншу відповідь він очікує?
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21.05.2020 19:00 Ответить
Каклеты для преЗЕдента...
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21.05.2020 19:02 Ответить
...та штиблеты с ремонта забрал...преЗЕдент лично попросил )))))

"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 8512

...
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21.05.2020 19:03 Ответить
Вот зря вчера на пресс конференции, не дали задать вопрос журналисту от Цензора. Теперь Бутусов будет мочить СН и самого Зеленского с удвоенной слой...что есть правильно)
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21.05.2020 19:05 Ответить
Їх тут завжди мочуть.
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21.05.2020 19:07 Ответить
мочать в коментах,

а Бутусов якось обтєкаємо дає йому очєрєдні 100 днєй
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21.05.2020 19:15 Ответить
мне понравилось как Бутусов у Савика технично указал даме что она брехливая ..... и так сказал по теме отлично.,хотя я редко его читаю или слушаю.
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21.05.2020 23:21 Ответить
Когда Бутусов расскажет о совещании в кабинете Корбана в Днепропетровске перед штурмом Иловайска.....
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21.05.2020 23:28 Ответить
"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 1019
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21.05.2020 19:05 Ответить
коля-трусы из грязи в князи
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21.05.2020 19:05 Ответить
чувак за гігієну наріду волнувався на зорі становлєнія нації
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21.05.2020 19:16 Ответить
а это когда он успел??
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22.05.2020 01:57 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)



"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 4192
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21.05.2020 19:05 Ответить
масочки
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21.05.2020 19:07 Ответить
Партія "Новиє ліца".
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21.05.2020 19:09 Ответить
до того как он занёс, там были ксероксы. это классика жанра.
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21.05.2020 19:08 Ответить
В коробке от ксерокса может быть только одно - письма трудящихся!
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21.05.2020 19:08 Ответить
Веталя передал бабло, которое сэкономлено на эксплуатациигородского транспорта, уборке снега и поливе улиц.
С солью как то нехорошо получилось.
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21.05.2020 19:14 Ответить
Спалилась контора!
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21.05.2020 19:17 Ответить
перед кем ? ))))

Чувак реально на полном серьёзе повторил на пресс-конференции анекдот про армейских друзей и кумовей

и нарід СХАВАЛ !!!
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21.05.2020 19:21 Ответить
Говорят Непоп после скандала "приболел", собирается в Израиль "лечиться"
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21.05.2020 19:31 Ответить
пнутая под зад нарцсиссическая обиженка, оно требует.
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21.05.2020 19:32 Ответить
Заблукав, кацапе?
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21.05.2020 20:08 Ответить
Гуталин там был. Чего не ясно?
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21.05.2020 19:33 Ответить
Золото, брилианты... Такой версии ещё не было?
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21.05.2020 19:59 Ответить
а твоя версия ?

без искромётных шуток в стиле 95 квартала
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21.05.2020 20:14 Ответить
Хабаря принесли кловану зеленому, к гадалке не ходи. Хотя... Может там шаурма была?
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21.05.2020 20:18 Ответить
ну я же изначально попросил без искромётных шуток в стиле 95 квартала
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21.05.2020 20:21 Ответить
Тебе необходимо именно моё мнение? Моё мнение, что давно прошли времена, когда взятки возили в таких коробках. Хотя слепо верующим верить никто не запрещает.
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21.05.2020 20:38 Ответить
Мне необходимо именно твоё мнение.

Я тебе это уже несколько раз написал.

Твоё мнение можно выразить несколькими словами,

но ты, зачем-то, вместо нескольких слов пишешь несколько комментов с туповатым юмором.
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21.05.2020 20:40 Ответить
В этом случае невозможно что-то прокоментировать серьёзно. У меня возникли аналогии с 1937 годом. Тогда советские граждане так же усиленно искали "японских и английских шпионов" и пытались натягивать сову на глобус. Тогда правда это почти всегда заканчивалось трагически... Сейчас это выглядит комически.
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21.05.2020 20:52 Ответить
Зачем ты лепишь отводную от темы ветку про 1937 год ?

У тебя, вменяемого человека, есть вменяемая версия того, что может быть в этих коробках ?

Ну не бумага же, купленная для писарских целей через Прозорро
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21.05.2020 21:24 Ответить
Если честно, то я просто от нечего делать сейчас пишу или попИсываю тебе. Звыняй, ежели мои шутки какие-то не такие и шото там у тебя вызывают. Если желаешь, то продолжай изучать под микроскопом 50 оттенков зрады клована зелёного. Кто ж тебе запретит...
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21.05.2020 23:08 Ответить
От причепився ! Братва скинулась і подарувала :
"Слуга народу" Лерос вимагає відповісти, що було в коробках від "смотрящого" Комарницького, які Тищенко заніс в ОП - Цензор.НЕТ 4918
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21.05.2020 20:40 Ответить
не с нашим счастьем ...
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21.05.2020 20:41 Ответить
Бессметрный дурачок
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21.05.2020 20:47 Ответить
У всепропальщиков депрессивный психоз.
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21.05.2020 21:24 Ответить
 
 