"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос направил обращения чиновникам и правоохранителям по поводу информации о влиянии Дениса Комарницкого, которого называет "смотрящим", на руководство Киевской городской государственной администрации. Также Лерос требует объяснить связи Комарницкого с Офисом президента.
Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Как я рассказывал ранее, киевская ОПГ уходит корнями в Офис президента и Ермак свои указания передает смотрящему за Киевом – Комарницкому. Старший по Киеву Тищенко, который со своей сестрой Юлией и ее мужем Германом отвечают за инфраструктурные стройки в столице. Указания Комарницкий получает и через Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента, которого я называю ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, черный пиар и другую нечисть, которая выходит из 383 кабинета ОП", – сообщил Лерос.
В подтверждение своих слов он выложил "два дня из жизни этих животных" – поминутную раскладку перемещений упомянутых лиц.
По его словам, 11 апреля в 13.35 из коттеджного городка "Клим" в Козине, где живет Комарницкий, выехал автомобиль Toyota Camry с номером АА2030КА, на пассажирском сиденье которого находился Комарницкий.
"Кстати, именно из этого авто Тищенко носил коробки прямо в офис президента", – написал нардеп.
"В 13.44 они заехали на парковку ресторана Fabius на Столичке, где из автомобиля вышел Комарницкий и встретился с Подоляком. Они вошли во внутренний двор, где, похоже, "поболтали о высоком". В 14.43 Комарницкий и Подоляк вышли из ресторана и разъехались по домам", – рассказал Лерос.
Он подчеркнул, что подобные встречи проходят регулярно, и 8 мая одновременно в киевском бизнес-центре IQ оказались Подоляк, Тищенко и Комарницкий.
"Автомобиль с Комарницким в 14.15 заехал в подземный паркинг бизнес-центра IQ, где предположительно находится офис Комарницкого. В 16.20 возле выезда из подземного паркинга IQ был замечен автомобиль Range Rover АА0614ОО, которым пользуется Подоляк. В 16.59 в паркинг въехал Mercedes Benz S 400 черного цвета АА9911КМ (зарегистрирован 23.08.2019 на имя Тищенко Н.Н.). Он покинул бизнес-центр в 20.10. В 20.34 из подземного паркинга выехал автомобиль с Комарницким", – описал события парламентарий.
Народный депутат также отметил, что направил запросы в правоохранительные органы по поводу записи телефонного разговора замглавы КГГА Вячеслава Непопа с Комарницким, где попросил дать оценку роли "смотрящего" в Киеве, а также запрос по поводу передачи коробок из авто Комарницкого в Офис президента.
"Удивляет отсутствие реакции Кличко, будто такие разговоры с его подчиненным и признаки коррупционных договорняков, которые видно на фото, являются нормальным порядком вещей в столице. Также обратился к Ермаку, чтоб он потрудился объяснить, что в "черных ящиках", которые, как в игре "Поле чудес", внесли предположительно ему в кабинет в Офисе президента Украины. К нему же отправил запрос по поводу встреч его советника Подоляка с теневым куратором столицы Комарницким", – заключил Гео Лерос.
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ТАМ БЫЛИ ПИСЬМА ОТ АРМЕЙСКИХ СОСЛУЖИВЦЕВ ЗЕЛЕНСКОГО
с просьбами устроить их на тёплые, прогретые дорогим феном, места
но шо-то там в місці його сідєнія постоянно сушать фєном
Поскольку о напрямую о физиологии Зеленским ничего неизвестно (кроме того, что он гуманоид, но тоже не факт), то попробуем пойти от обратного - т.е. от Порошенко: о Порошенко известно, что он как минимум служил в армии, следовательно проходил медкомиссию и очевидно что прошел...следовательно имеет мужскую физиологию, все органы на месте, не имеет психических отклонений....Тогда становится очевидно, что физиология Зеленского, как то отличается именно от мужской физиологии и так же проливает свет на то, почему он косил от армии.....
Я кстати, давно подозревал, что у него нет яиц
...
а Бутусов якось обтєкаємо дає йому очєрєдні 100 днєй
У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)
С солью как то нехорошо получилось.
Чувак реально на полном серьёзе повторил на пресс-конференции анекдот про армейских друзей и кумовей
и нарід СХАВАЛ !!!
без искромётных шуток в стиле 95 квартала
Я тебе это уже несколько раз написал.
Твоё мнение можно выразить несколькими словами,
но ты, зачем-то, вместо нескольких слов пишешь несколько комментов с туповатым юмором.
У тебя, вменяемого человека, есть вменяемая версия того, что может быть в этих коробках ?
Ну не бумага же, купленная для писарских целей через Прозорро