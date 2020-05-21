"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос направил обращения чиновникам и правоохранителям по поводу информации о влиянии Дениса Комарницкого, которого называет "смотрящим", на руководство Киевской городской государственной администрации. Также Лерос требует объяснить связи Комарницкого с Офисом президента.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Как я рассказывал ранее, киевская ОПГ уходит корнями в Офис президента и Ермак свои указания передает смотрящему за Киевом – Комарницкому. Старший по Киеву Тищенко, который со своей сестрой Юлией и ее мужем Германом отвечают за инфраструктурные стройки в столице. Указания Комарницкий получает и через Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента, которого я называю ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, черный пиар и другую нечисть, которая выходит из 383 кабинета ОП", – сообщил Лерос.



В подтверждение своих слов он выложил "два дня из жизни этих животных" – поминутную раскладку перемещений упомянутых лиц.



По его словам, 11 апреля в 13.35 из коттеджного городка "Клим" в Козине, где живет Комарницкий, выехал автомобиль Toyota Camry с номером АА2030КА, на пассажирском сиденье которого находился Комарницкий.



"Кстати, именно из этого авто Тищенко носил коробки прямо в офис президента", – написал нардеп.

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"В 13.44 они заехали на парковку ресторана Fabius на Столичке, где из автомобиля вышел Комарницкий и встретился с Подоляком. Они вошли во внутренний двор, где, похоже, "поболтали о высоком". В 14.43 Комарницкий и Подоляк вышли из ресторана и разъехались по домам", – рассказал Лерос.



Он подчеркнул, что подобные встречи проходят регулярно, и 8 мая одновременно в киевском бизнес-центре IQ оказались Подоляк, Тищенко и Комарницкий.



"Автомобиль с Комарницким в 14.15 заехал в подземный паркинг бизнес-центра IQ, где предположительно находится офис Комарницкого. В 16.20 возле выезда из подземного паркинга IQ был замечен автомобиль Range Rover АА0614ОО, которым пользуется Подоляк. В 16.59 в паркинг въехал Mercedes Benz S 400 черного цвета АА9911КМ (зарегистрирован 23.08.2019 на имя Тищенко Н.Н.). Он покинул бизнес-центр в 20.10. В 20.34 из подземного паркинга выехал автомобиль с Комарницким", – описал события парламентарий.



Народный депутат также отметил, что направил запросы в правоохранительные органы по поводу записи телефонного разговора замглавы КГГА Вячеслава Непопа с Комарницким, где попросил дать оценку роли "смотрящего" в Киеве, а также запрос по поводу передачи коробок из авто Комарницкого в Офис президента.

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"Удивляет отсутствие реакции Кличко, будто такие разговоры с его подчиненным и признаки коррупционных договорняков, которые видно на фото, являются нормальным порядком вещей в столице. Также обратился к Ермаку, чтоб он потрудился объяснить, что в "черных ящиках", которые, как в игре "Поле чудес", внесли предположительно ему в кабинет в Офисе президента Украины. К нему же отправил запрос по поводу встреч его советника Подоляка с теневым куратором столицы Комарницким", – заключил Гео Лерос.