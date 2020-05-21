Прощание с погибшим на Донбассе командиром батальона "Луганск-1" полковником Губановым состоится 22 мая в Северодонецке

22 мая в 10.00 в городе Северодонецк Луганской области, по адресу: бульвар Дружбы Народов, 21, в помещении Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра начнется церемония прощания с погибшим украинским офицером Сергеем Леонидовичем Губановым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Губанов, 1975 года рождения, полковник полиции, командиром БПСПОП "Луганск-1 "ГУНП в Луганской области, который погиб 20 мая, в 21.00 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве во время боевого патрулирования местности вдоль линии разграничения.

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Вместе с ним ранения получили еще трое полицейских, Сергей Губанов скончался по дороге в больницу.

Сергей Леонидович Губанов родился 21.06.1975 года в городе Стаханов Луганской области (ныне - Кадиевка, временно оккупированная территория Украины).

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Жил в Луганске, а впоследствии - в Северодонецке. Проходил срочную службу в 95-й оаэмбр. Выпускник Донецкого института внутренних дел (1999) и Национальной академии внутренних дел (2004). С 1995 прошел путь от оперативника уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского городского управления, на начало 2014 года - начальник Ленинского райотдела милиции города Луганска. Был захвачен в плен наемниками РФ вместе с другими офицерами милиции. После освобождения стал на защиту родной Луганщины, освобождал Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. В должности комбата - с 06.11.2015. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст. в 2016 году.

У него остались родители и жена.

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