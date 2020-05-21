Частный исполнитель попался на даче 10 тыс. долл. взятки руководителю госпредприятия, - Офис генпрокурора. ФОТО
Правоохранители задержали частного исполнителя во время дачи взятки заместителю директора одного из государственных предприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства резерва Украины (ст. 369 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, частный исполнитель, пользуясь тем, что в отношении предприятия начато исполнительное производство в связи с неуплатой некоторых платежей, спланировал реализовать государственный имущественный комплекс на электронных торгах. При этом, отчуждение таких объектов запрещено законом.
За содействие в отчуждении имущества указанного предприятия исполнитель предложил заместителю руководителя госпредприятия 10 тыс долларов взятки.
Правоохранители задержали частного исполнителя в Киеве во время передачи части взятки в размере 5 тыс долларов.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Следственные действия продолжаются
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