Частный исполнитель попался на даче 10 тыс. долл. взятки руководителю госпредприятия, - Офис генпрокурора. ФОТО

Правоохранители задержали частного исполнителя во время дачи взятки заместителю директора одного из государственных предприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства резерва Украины (ст. 369 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, частный исполнитель, пользуясь тем, что в отношении предприятия начато исполнительное производство в связи с неуплатой некоторых платежей, спланировал реализовать государственный имущественный комплекс на электронных торгах. При этом, отчуждение таких объектов запрещено законом.

За содействие в отчуждении имущества указанного предприятия исполнитель предложил заместителю руководителя госпредприятия 10 тыс долларов взятки.

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Правоохранители задержали частного исполнителя в Киеве во время передачи части взятки в размере 5 тыс долларов.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Следственные действия продолжаются

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