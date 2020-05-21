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Частный исполнитель попался на даче 10 тыс. долл. взятки руководителю госпредприятия, - Офис генпрокурора. ФОТО

Правоохранители задержали частного исполнителя во время дачи взятки заместителю директора одного из государственных предприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства резерва Украины (ст. 369 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Частный исполнитель попался на даче 10 тыс. долл. взятки руководителю госпредприятия, - Офис генпрокурора 01

По данным следствия, частный исполнитель, пользуясь тем, что в отношении предприятия начато исполнительное производство в связи с неуплатой некоторых платежей, спланировал реализовать государственный имущественный комплекс на электронных торгах. При этом, отчуждение таких объектов запрещено законом.

За содействие в отчуждении имущества указанного предприятия исполнитель предложил заместителю руководителя госпредприятия 10 тыс долларов взятки.

Частный исполнитель попался на даче 10 тыс. долл. взятки руководителю госпредприятия, - Офис генпрокурора 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главу сельсовета на Кировоградщине задержали за вымогательство взятки в 14 тыс. долларов, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали частного исполнителя в Киеве во время передачи части взятки в размере 5 тыс долларов.

Частный исполнитель попался на даче 10 тыс. долл. взятки руководителю госпредприятия, - Офис генпрокурора 03

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Следственные действия продолжаются

Смотрите: Депутат Полтавского райсовета задержан при получении $160 тыс. взятки, - офис ГПУ. ФОТО

Автор: 

взятка (6151) Киев (25481) Офис Генпрокурора (2458)


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За последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1». По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.
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21.05.2020 19:56 Ответить
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США»
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21.05.2020 19:57 Ответить
пчелой прикинется. скажет, шо приносить взятки это его инстинкт ! )
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21.05.2020 19:57 Ответить
Уже ничего не сделать, в нашей стране, с такими. Гиблое место. Выросло, не одно поколение, взяткодателей и взяткодателей. При царе- было, при советах- было, сейчас есть и дальше будет.
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21.05.2020 20:07 Ответить
Арестовали за то, что человек был на даче. Ужасы зелёного произвола.
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21.05.2020 20:48 Ответить
 
 