Кулеба запустил работу обновленного состава Совета экспортеров и инвесторов при МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел учредительное заседание обновленного Совета экспортеров и инвесторов в режиме видеоконференции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МИДа.

"Мы понимаем, что сейчас все страны и бизнес ищут возможности выхода из экономического кризиса. МИД - это не только о визах и имидже Украины за рубежом, это и о реально действующих инструментах выхода на внешние рынки. Сейчас, в кризис, это особенно важно: дать возможность увеличить торговлю украинскими товарами за рубежом. Это не касается отдельных компаний. Это касается всей экономики", - заявил Кулеба, обращаясь к представителям более 100 компаний, вошедших в состав обновленного Совета.

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По словам министра, главная цель Совета - дать бизнесу возможность продвигать украинские товары на внешние рынки при содействии МИДа.

"Мы видим большой экспортный потенциал Украины. Мы должны продавать больше товаров, компании будут платить больше налогов, будут устраивать на работу больше людей. Это механизм как создать возможности для людей работать - даже в условиях кризиса, в котором мы живем", - добавил Кулеба.

По состоянию на 21 мая 2020 года, в состав обновленного Совета экспортеров и инвесторов при МИДе вошли 135 компаний.

Напомним, Совет экспортеров был создан при МИДе еще в 2011 году.

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