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Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения

Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с ремонтом дорог местного значения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во встрече приняли участие первый замруководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, руководители облгосадминистраций, первый заместитель председателя национального банка Украины Екатерина Рожкова и представители украинских банков.

Участники совещания доложили главе государства, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доведенных ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10%. Представители этих областей объяснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированных в 2020 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работы по Программе "Велике Будівництво" ведутся уже на 2600 км дорог Украины, - глава Укравтодора Кубраков

Зеленский призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направила деньги. Также Президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах. Программы должны содержать четкий график и информацию о количестве средств, необходимых для реализации проектов.

"Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины", - сказал Зеленский.

Также читайте: Ремонт дорог прекращать нельзя. Это залог экономического развития, - Шмыгаль

Кроме того, Президент рассказал, что для ремонтов и строительства дорог местного значения ОГА получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии. Механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса Президента Украины, правительства и Укравтодора. Бюджетный комитет Верховной Рады Украины уже зарегистрировал законопроекты, необходимые для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог.

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20239) ремонт (1180)


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Топ комментарии
+8
сидіти в масці перед монітором компа(на фото) - вища стадія зеленого ідіотизму
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21.05.2020 20:30
+6
Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения

Ещё один крепкий хозяйственник? Куда он свой президентский пятак суёт? Свою работу всю переделал?
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21.05.2020 20:31
+6
якщо там хтось пчихне, то, з іншого боку монітора, хтось всреться
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21.05.2020 20:36
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сидіти в масці перед монітором компа(на фото) - вища стадія зеленого ідіотизму
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21.05.2020 20:30 Ответить
ну Вы даете! )))) а вдруг там кто-то чихнет...)))) (я операторов "кинохроники" имел ввиду)))))))
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21.05.2020 20:34 Ответить
якщо там хтось пчихне, то, з іншого боку монітора, хтось всреться
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21.05.2020 20:36 Ответить
Правильно, що в масці!
Був би без маски - де хто воняв би набагато більше
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21.05.2020 20:38 Ответить
"слуга " завжди має копіювати мацковського окупанта України...
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21.05.2020 21:44 Ответить
Это ваша логика. А логика НеЛоха абсолютна другая) иона ему абсолютна подходит.
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21.05.2020 20:41 Ответить
... і про дороги говорить, а шмигаль, що робить?
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21.05.2020 23:15 Ответить
Интересно, ты придуриваешься или такой и есть?))) Эту фотографию модератор цензора уже не раз пихал в новости про Зеленского, я уже раз 6 видел ее так точно))
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22.05.2020 01:54 Ответить
Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения

Ещё один крепкий хозяйственник? Куда он свой президентский пятак суёт? Свою работу всю переделал?
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21.05.2020 20:31 Ответить
Конституцию писали не сценаристы Квартала 95.

Нахрена этому утырку её читать ?
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21.05.2020 20:37 Ответить
Видимо, на персональной дороге, построенной для Моники от Киева до его дома, колдобины появились - ремонт срочно нужен.
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21.05.2020 20:41 Ответить
великий мостостроитель вавий 1й
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21.05.2020 20:31 Ответить
Клоуна кусок. Їх не ремонтуватимуть,бо ви в громад гроші відібрали.
Тепер будуть показушно крихти відсипати.
Запоріжжя:
Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения - Цензор.НЕТ 4357

Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения - Цензор.НЕТ 2792
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21.05.2020 20:32 Ответить
в местном значении дорог просто нет. одни ямки. мабуть имел в виду ремонт старых и закладку новых.
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21.05.2020 20:32 Ответить
Ой!
Зеля, в ситуационной комнате...
Так её же Петя украл, не?
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21.05.2020 20:34 Ответить
при чем не один раз ))))
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21.05.2020 20:35 Ответить
Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения

...
Згадав одразу:

нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
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21.05.2020 20:42 Ответить
Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения - Цензор.НЕТ 1895
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21.05.2020 20:36 Ответить
Див. за лінком https://censor.net/comments/locate/3197190/019214ed-cb9e-7363-b49d-d8db4f8c5d25
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21.05.2020 20:49 Ответить
Мартышка и зеркало ну прям с него написано Придурок а где деньги на их ремонт Оно еще корчит умный вид
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21.05.2020 20:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=e0Mk_dOUZ4o
"Певец Зеленский - Прессконференский...НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Опубліковано 21 трав. 2020 р.
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21.05.2020 20:50 Ответить
Какое отношение презик имеет к ремонту дорог, блд? Хоть бы кто Конституцию подарил благодетелю нашему верховному.
Узурпатор, ****. Пашет как раб на галерах. Почти как старший товарищ из Чухностана...
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21.05.2020 20:51 Ответить
Дебіл у тебе під носом поліція перетворилась в банду.."потужний" міністр сабаков збудував потужне ОЗУ..а дороги це робота прем'єра..блазень..
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21.05.2020 21:45 Ответить
 
 