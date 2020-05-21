Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с ремонтом дорог местного значения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во встрече приняли участие первый замруководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, руководители облгосадминистраций, первый заместитель председателя национального банка Украины Екатерина Рожкова и представители украинских банков.

Участники совещания доложили главе государства, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доведенных ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10%. Представители этих областей объяснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированных в 2020 году.

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Зеленский призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направила деньги. Также Президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах. Программы должны содержать четкий график и информацию о количестве средств, необходимых для реализации проектов.

"Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины", - сказал Зеленский.

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Кроме того, Президент рассказал, что для ремонтов и строительства дорог местного значения ОГА получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии. Механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса Президента Украины, правительства и Укравтодора. Бюджетный комитет Верховной Рады Украины уже зарегистрировал законопроекты, необходимые для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог.