Нацсовет проверит "Эспрессо" из-за программ "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина", канал заявляет о политических репрессиях
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал "Эспрессо" из-за трансляции программ иностранного производства. Телеканал считает проверку признаком начала политических репрессиях.
О начале проверки сообщает пресс-служба Нацсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"11 мая 2020 в эфире телеканала "ЭСПРЕССО" мониторингом зафиксировано трансляцию программ/передач иностранного производства общим объемом 1 ч. 11 мин./сут (4,93% от общего объема вещания)... лицензиатом уменьшена минимальная доля национального аудиовизуального продукта, которого по лицензии должно быть не менее 24 ч./сутки (100%)", — сказано в сообщении.
В Нацсовете отмечают, что речь идет о трансляции программ "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина". По результатам проверки Нацсовет обещает принять соответствующее решение о телеканале.
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"Эспрессо" в сообщении пресс-службы заявляет о политическом преследовании. Так, на канале утверждают, что сотрудничают с "Радио свобода" со времен Майдана, и это ни разу не вызывало вопросов при плановых проверках Нацсовета.
"Изменение подхода государственного регулятора к сетке независимого информационного вещателя мы связываем только со сменой политического режима в стране, что является признаком начала политических репрессий!" — сказано в сообщении.
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Телеканал утверждает, что 16 марта обратился в Нацсовет с тем, чтобы внести изменения в лицензию и получить возможность показывать программы "ВВС NEWS Украина". Согласно сообщению пресс-службы, это заявление не было рассмотрено до сих пор, хотя срок его рассмотрения истек 27 марта.
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А кацап читає через гугл транслейт - а там з цими висловами трапляється дещо цікаве...
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2984111791654333 1 год ·
Багато кому не подобається президент.
Але він у нас не поганий. Він гібридний. Хоче гібридну війну замінити на гібридний мир, рештки нашої економіки перетворити на гібридну економіку, українську культуру остаточно замінити гібридною культурою, замість Української держави, пропонує нам гібридну державу.
Позаяк виборці - це ніщо інше, як гібридний нарід, їм такий гібридний президент подобається.
Раніше Ніцко тривалий час працювала у відділі маркетингу і PR каналу "1+1". Також вона була директором з маркетингу в "Сінема Сіті".
22.04.20 19:41 https://censor.net/ua/news/3190844/gerasymyuk_stala_golovoyu_natsrady_trm_onovleno
https://censor.net/ua/news/3194976/zelenskyyi_pryznachyv_kerivnytsyu_presslujby_kvartalu_95_rudenko_chlenom_natsrady_z_teleradiomovlennya12 трав. 2020 р https://censor.net/ua/news/3194976/zelenskyyi_pryznachyv_kerivnytsyu_presslujby_kvartalu_95_rudenko_chlenom_natsrady_z_teleradiomovlennya
12.05.20 22:26 https://censor.net/ua/news/3195056/bilshist_chleniv_natsrady_trm_eksspivrobitnyky_11_i_kvartalu_95_organ_peretvoryvsya_na_ruchnyyi_instrument
Це все ланки одного ланцюга.
«Була Київська Русь, Київ був, і тут не треба вам особливо розчепірювати в Росії пальці і говорити, що як ніби цього не було", - зазначив він.
За його словами, всі спроби РФ переписати історію - марні.
"Матір міст наших, і від цього не треба йти. Ми звідти якоюсь мірою всі пішли, і хрестили, напевно, нас там. Тому ми це розуміємо, це не перепишеш, це історія. У Росії ви намагаєтеся це, не переписати, це неможливо, - ви намагаєтеся це забути», - сказав він.
«Цими днями слідчі у справі Шеремета працюють допізна. Вони отримали наказ згори - завершувати розслідування », - сказано в повідомленні з посиланням на джерела, які знайомі з ходом розслідування.
При цьому деякі слідчі не вважають докази, які зібрали за останні місяці, переконливими.
Однак, вже в найближчі дні поліція оголосить про завершення розслідування і матеріали передадуть в прокуратуру.
Слідство.інфо повідомляє, що справу залишив прокурор Сергій Зузак, який всі ці місяці був головним у слідстві. Керівник групи не знає, хто буде замість нього.
"Голоса" за тыщи миль.
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят -
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!
Лектора из передачи
(Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ),
Не дразните, обречённых, -
Нацсовет наш всех, учёных,
Превратит в умалишённых,
Ну а нас - наоборот.
"Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила в такий спосіб привітати журналістів і всіх громадян України, мабуть, з Днем вишиванки. Вони оголосили перевірку телеканалу "Еспресо" після того, як виявили, як вони самі пишуть на власному офіційному сайті, там порушення. Ці порушення полягають в тому, що в один день, коли проводився моніторинг, вони годину і декілька хвилин виявили трансляцію програм "Радіо Свобода" і "ВВС Україна". І нацрада це вважає порушенням через те, що вони вважають, що це порушення ліцензії. Бо за ліцензією має бути 24 години мовлення українського виробництва, а це нібито іноземне виробництво, що не відповідає дійсності. Але програма "Радіо Свобода" виробляє українська юридична особа, яка зареєстрована в Україні, ведуть українці, українські журналісти там працюють, і українські політики туди приходять. І ці програми на "Еспресо" з 14 року…", - повідомив політик.
Княжицький вважає, що тиск на телеканал "Еспресо", це не тільки тиск на свободу слова, а й обмеження мовлення американських і європейських партнерів України.
""Еспресо" підписав угоду з "ВВС" і звернувся до Національної ради з проханням 40 хвилин чи пів години надати, внести зміни в ліцензію, щоб можна було програми "ВВС Україна" транслювати. Національна рада не відповідала на це. За законом, зобов'язана була відповісти протягом десяти днів. Але Національна рада сама порушила закон, не провела засідання, не дала жодної відповіді. І, відповідно до закону, ці програми транслюються. Це короткі новини "ВВС", декілька хвилин. І цього виявилося достатньо для того, щоб сказати, що це порушення і оголосити перевірку. За перевіркою, як правило, йде попередження, позбавлення ліцензії. Не інакше як не просто тиск на свободу слова, а це й спроби знову обмежити в нас мовлення наших американських і європейських партнерів, я це назвати не можу. І, звичайно, це тиск на незалежний телеканал", - сказав Княжицький.
https://prm.ua/natsrada-vidkrito-porushila-zakon-stosovno-espreso-knyazhitskiy/
Радиостанцию "Сельдь Иваси"
(С) Владимир Друк.
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Дехто вже робить камінг-аут: "низкий поклон бубочке за возрождение СССР" и "бандерлоги, тикайте в польшу, панам жопы мыть, а мы хотим русскую жизнь! да, мы срём там, где бухаем и хаваем, и чо?"