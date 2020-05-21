Нацсовет проверит "Эспрессо" из-за программ "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина", канал заявляет о политических репрессиях

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал "Эспрессо" из-за трансляции программ иностранного производства. Телеканал считает проверку признаком начала политических репрессиях.

О начале проверки сообщает пресс-служба Нацсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"11 мая 2020 в эфире телеканала "ЭСПРЕССО" мониторингом зафиксировано трансляцию программ/передач иностранного производства общим объемом 1 ч. 11 мин./сут (4,93% от общего объема вещания)... лицензиатом уменьшена минимальная доля национального аудиовизуального продукта, которого по лицензии должно быть не менее 24 ч./сутки (100%)", — сказано в сообщении.

В Нацсовете отмечают, что речь идет о трансляции программ "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина". По результатам проверки Нацсовет обещает принять соответствующее решение о телеканале.

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"Эспрессо" в сообщении пресс-службы заявляет о политическом преследовании. Так, на канале утверждают, что сотрудничают с "Радио свобода" со времен Майдана, и это ни разу не вызывало вопросов при плановых проверках Нацсовета.

"Изменение подхода государственного регулятора к сетке независимого информационного вещателя мы связываем только со сменой политического режима в стране, что является признаком начала политических репрессий!" — сказано в сообщении.

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Телеканал утверждает, что 16 марта обратился в Нацсовет с тем, чтобы внести изменения в лицензию и получить возможность показывать программы "ВВС NEWS Украина". Согласно сообщению пресс-службы, это заявление не было рассмотрено до сих пор, хотя срок его рассмотрения истек 27 марта.