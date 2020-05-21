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Новости Коронавирус и карантин
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Возврат ресторанов и гостиниц к полноценной работе планируется с 10 июня, - Минздрав

Возврат ресторанов и гостиниц к полноценной работе планируется с 10 июня, - Минздрав

Возобновление работы кафе и ресторанов в помещениях, деятельности учреждений культуры и полноценной работы гостиниц и хостелов планируется с 10 июня,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Министерство здравоохранения.

Согласно опубликованной диаграмме поэтапного ослабления карантина, с 22 мая в регионах Украины в рамках второго этапа начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт.

Кроме того, с 22 мая при соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина, - Аваков. ФОТО

С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады.

С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемические требований смогут работать фитнес-центры (кроме групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

Минздрав напоминает, что с 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, когда ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе. Всего будет 5 этапов смягчения карантина.

Решение о смягчении режима адаптивного карантина будут принимать в каждом регионе на основании данных об инцидентности (среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс.), загруженности коек в учреждениях здравоохранения, а также количестве проведенных ПЦР- и ИФА тестов.

В частности, для перехода к следующему этапу смягчения карантина показатель инцидентности должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 должна быть меньше 50%, количество ПЦР- и ИФА тестов – более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

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Автор: 

гостиницы (107) карантин (16729) рестораны (279) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Теперь вопрос - что дал этот якобы карантин? Вирус умер? Так он, Ковид, на эту якобы Пандемию не явился. Смертность дополнительно есть, но это смертность от именно карантина с его невозможностью помочь друг другу из-за транспортного локаута. Все, абсолютно все, кто проталкивал идею карантина , понесут ответственность.
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21.05.2020 20:59
+4
Дивні ці дебільні люди! Був один хворий ввели карантин зупинили економіку порушили злочинно массу прав та свобод громадян, підірвали економіку, яка і так наладом дихає, зараз хворих декілька тисяч як нам розказують, вони знімають карантин і обмеження. То хто має за всі ці злочини в державі відповідати? Чи дали команду загнати усіх під килим, і вони це зробили, провівши цей терористичний соціальний експеримент, а тепер все, до РАБоти барани!
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21.05.2020 21:40
+3
как бы к 10 июня не пришлось закрывать то, что уже открыли
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21.05.2020 20:59
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Правила форума Совет форумчан
а когда поезда из мордора пойдут?
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21.05.2020 20:53 Ответить
Президент https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Китая Си Цзиньпин в четверг начал самое важное политическое событие в своей стране, совершив молчаливую дань памяти жертвам https://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus коронавируса, который он сделал без маски.

...

Большинство участников Китайской народной политической консультативной конференции сидели плечом к плечу и одели маски.
Си и премьер-министр Ле Кэцян этого не сделали.
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21.05.2020 20:59 Ответить
как бы к 10 июня не пришлось закрывать то, что уже открыли
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21.05.2020 20:59 Ответить
Объясни, шмариец: чем свинячий грипп отличался от этого ковида, может, заразностью, тяжестью протекания, смертностью?..
Болел ли ты им?
И вспомни, если тебе не 2-3 года было, как все начиналось и шо тогда нам рассказывали?
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21.05.2020 21:04 Ответить
Не закроют. Даже если люди будут просто на улице падать Тк карантин был не для защиты здоровья людей, а для того чтоб не придумывать ничего от падения экономики. Спрос на нашу продукцию упал, соответствнно самое простое - ничего не придумывать,а объявить карантин.
У нас вообще трудно сказать что у нас с ковидом. Официальная статистика кривая сильно и не отражает реальности.
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21.05.2020 22:28 Ответить
Теперь вопрос - что дал этот якобы карантин? Вирус умер? Так он, Ковид, на эту якобы Пандемию не явился. Смертность дополнительно есть, но это смертность от именно карантина с его невозможностью помочь друг другу из-за транспортного локаута. Все, абсолютно все, кто проталкивал идею карантина , понесут ответственность.
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21.05.2020 20:59 Ответить
Дал немножко деньжат зеленой банде от Европы, Штатов. Сколько потеряли - считать некому.
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21.05.2020 21:06 Ответить
Курортный бизнес приносит доход власти. Как тут такое упустить
А карантин явно рассчитан на недалеких, у которых отсутствует здравый смысл.
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21.05.2020 21:07 Ответить
Холодильник победил вирус. Или просто все, что можно накрали и пора кончать комедию
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21.05.2020 21:08 Ответить
про комедию.
у меня две версии.
1. китайцы скупили за безценок активы иностранных компаний.
2. ведущим игрокам рынков надоела гегемония китайцев на всех рынках и онирешили ее похоронить. хз.
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21.05.2020 21:17 Ответить
У китайцев самих и активы попадали, и миллионы без работы остались. Ставки высокими были, но они все равно просерут, бо хитрые, но неумные.
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21.05.2020 21:19 Ответить
читал где-то, что китайцы уже скупили иностранные компании около 50 млрд. но сейчас верить всем подряд нельзя. время покажет.
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21.05.2020 21:22 Ответить
Вначале говорили - да, сейчас уже не так все выглядит. Но - да, посмотрим.
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21.05.2020 21:24 Ответить
А вы реально верите, что иностранные компании в Китае стоят 50 ярдов? Вы порядок цен прикиньте и подумайте где правда, а где нет
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21.05.2020 22:30 Ответить
они стоят раз в 5 больше. мне было странно, что даже моторолла перенесла производство туда. вольво перенесло производство в индию. ну и странно, что айфон мейд ин чайна, или нет?
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21.05.2020 22:45 Ответить
Повернення ресторанів і готелів до повноцінної роботи планується з 10 червня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2006
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21.05.2020 21:10 Ответить
С 15 июня сколько улетит с билетом в один конец?
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21.05.2020 22:25 Ответить
https://www.facebook.com/1428238177439563/videos/2779759895456127 масочный режим в мире животных...
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21.05.2020 21:20 Ответить
Дивні ці дебільні люди! Був один хворий ввели карантин зупинили економіку порушили злочинно массу прав та свобод громадян, підірвали економіку, яка і так наладом дихає, зараз хворих декілька тисяч як нам розказують, вони знімають карантин і обмеження. То хто має за всі ці злочини в державі відповідати? Чи дали команду загнати усіх під килим, і вони це зробили, провівши цей терористичний соціальний експеримент, а тепер все, до РАБоти барани!
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21.05.2020 21:40 Ответить
Че тут непонятного? У карантина роль была другая - уйти от решения проблемы обвала спроса на нашу продукцию в связи с мировыми событиями.
Все наивные люди почему-то думают, что власть и олигархи о них думают и заботятся...
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21.05.2020 22:33 Ответить
Интересно, народ успеет заработать денег до осеннего карантина или нет?
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21.05.2020 22:23 Ответить
 
 