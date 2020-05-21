Возврат ресторанов и гостиниц к полноценной работе планируется с 10 июня, - Минздрав
Возобновление работы кафе и ресторанов в помещениях, деятельности учреждений культуры и полноценной работы гостиниц и хостелов планируется с 10 июня,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Министерство здравоохранения.
Согласно опубликованной диаграмме поэтапного ослабления карантина, с 22 мая в регионах Украины в рамках второго этапа начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт.
Кроме того, с 22 мая при соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.
С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады.
С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемические требований смогут работать фитнес-центры (кроме групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки.
С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.
Минздрав напоминает, что с 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, когда ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе. Всего будет 5 этапов смягчения карантина.
Решение о смягчении режима адаптивного карантина будут принимать в каждом регионе на основании данных об инцидентности (среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс.), загруженности коек в учреждениях здравоохранения, а также количестве проведенных ПЦР- и ИФА тестов.
В частности, для перехода к следующему этапу смягчения карантина показатель инцидентности должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 должна быть меньше 50%, количество ПЦР- и ИФА тестов – более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.
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Большинство участников Китайской народной политической консультативной конференции сидели плечом к плечу и одели маски.
Си и премьер-министр Ле Кэцян этого не сделали.
Болел ли ты им?
И вспомни, если тебе не 2-3 года было, как все начиналось и шо тогда нам рассказывали?
У нас вообще трудно сказать что у нас с ковидом. Официальная статистика кривая сильно и не отражает реальности.
А карантин явно рассчитан на недалеких, у которых отсутствует здравый смысл.
у меня две версии.
1. китайцы скупили за безценок активы иностранных компаний.
2. ведущим игрокам рынков надоела гегемония китайцев на всех рынках и онирешили ее похоронить. хз.
Все наивные люди почему-то думают, что власть и олигархи о них думают и заботятся...