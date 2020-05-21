Начальник полиции одного из районов Житомирщины попался на получении 10 тыс. грн ежемесячной "дани", - Нацплиция. ФОТО

Правоохранители задержали начальника полиции одного из районов Житомирской области, которого уличили в вымогательстве и получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Полицейский за невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, требовал у 58-летнего жителя Романовского района Житомирской области ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 тыс. гривен.

Правоохранители задокументировали факт передачи должностному лицу полиции денежных средств и рыбной продукции на сумму 5 тысяч гривен. В следующий раз полицейский, приехав за "данью" и получив часть взятки, был задержан.

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За вымогательство и получение взятки злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.