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Начальник полиции одного из районов Житомирщины попался на получении 10 тыс. грн ежемесячной "дани", - Нацплиция. ФОТО

Правоохранители задержали начальника полиции одного из районов Житомирской области, которого уличили в вымогательстве и получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Начальник полиции одного из районов Житомирщины попался на получении 10 тыс. грн ежемесячной дани, - Нацплиция 01

Полицейский за невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, требовал у 58-летнего жителя Романовского района Житомирской области ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 тыс. гривен.

Правоохранители задокументировали факт передачи должностному лицу полиции денежных средств и рыбной продукции на сумму 5 тысяч гривен. В следующий раз полицейский, приехав за "данью"  и получив часть взятки, был задержан.

Начальник полиции одного из районов Житомирщины попался на получении 10 тыс. грн ежемесячной дани, - Нацплиция 02

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За вымогательство и получение взятки злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6151) Нацполиция (16431) Житомирская область (1386)


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Топ комментарии
+3
Ловят каждый день - но кого посадили? Где репортажи - , тому дали год, тому 3, тому дали 5, тому 10, а того за коррупцию растреляли... где это?
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21.05.2020 21:19
+2
Зелений блазень казав що міністр МВС потужний))) Дійсно потужний замість нац. поліції дуже потужне збудував ОЗУ. Все лайно зосередили в поліції..
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21.05.2020 21:23
+1
а Кожару, убийцу с доказательствами его вины - выпустили...а Ермак с видео доказательствами взяток- гуляет вообще без открытия дела...А Тищенко с рестораном во время карантина- даже штраф не заплатил
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22.05.2020 08:23
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это наверное какой то лох!!! даже отпетлять нечем будет от нар!!
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21.05.2020 21:13 Ответить
Ловят каждый день - но кого посадили? Где репортажи - , тому дали год, тому 3, тому дали 5, тому 10, а того за коррупцию растреляли... где это?
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21.05.2020 21:19 Ответить
Зелений блазень казав що міністр МВС потужний))) Дійсно потужний замість нац. поліції дуже потужне збудував ОЗУ. Все лайно зосередили в поліції..
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21.05.2020 21:23 Ответить
Держи, про потужного, давно йоныча не слушал, только сегодня уши дошли

https://www.youtube.com/watch?v=yd3KyGUYoso Jonych & Ципа Банда - Коломийки із собакоу
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21.05.2020 21:30 Ответить
Супер!!!
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21.05.2020 21:33 Ответить
Ты его коломыйки зацени, я там вообще угораю, жаль давно его не слушал, но теперь обозательно закину в плэйлист на телефоне, вот хоть такое https://www.youtube.com/watch?v=uHvtq2NZlC8
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21.05.2020 21:36 Ответить
откройте,- полиция
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21.05.2020 22:06 Ответить
Доки громадяи не будуть на виборах вибирати начальніків віділків нічого не буде. Це оксіморон начальник міліції тримає ьордель, ятки на ринку, свою банду рекетирів, а йому і хабарі, і звання і ордени від імені України.
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22.05.2020 07:22 Ответить
Начальник поліції одного з районів Житомирщини упіймався на отриманні 10 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9694
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22.05.2020 08:06 Ответить
Начальник поліції одного з районів Житомирщини упіймався на отриманні 10 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8746
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22.05.2020 08:05 Ответить
а Кожару, убийцу с доказательствами его вины - выпустили...а Ермак с видео доказательствами взяток- гуляет вообще без открытия дела...А Тищенко с рестораном во время карантина- даже штраф не заплатил
показать весь комментарий
22.05.2020 08:23 Ответить
 
 