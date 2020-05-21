Сезонным рабочим из Украины не нужно будет сидеть на карантине в Польше

Польша пошла на послабления карантинных требований для сезонных рабочих из Украины. Они смогут приступить к работе сразу после прибытия в страну, а не через 2 недели карантина.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, сезонные работники из-за восточного рубежа, которые решат приехать в Польшу, смогут начать работать сразу, без необходимости пребывания в 14-дневном карантине.

"Мы до конца не знаем, какими будут масштабы явления и сколько этих рабочих из-за восточной границы приедет в Польшу", - отметил министр.

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Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что нехватка сезонных работников в связи с пандемией коронавируса поражает страны на западе Европы, а его ведомство пытается помочь польским фермам в решении этой проблемы.

Министр пояснил, что были введены существенные послабления для работников из-за восточной границы. Он отметил, что иностранцы, которые приезжают на сельхозпредприятия, могут во время карантина выполнять работу с первого дня пребывания, чего нет в других отраслях.

В то же время Ардановский отметил, что из государственных средств нельзя проводить тестирование иностранных работников на коронавирус, потому что это было бы незаконной государственной помощью.

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Министр также призвал безработных поляков рассмотреть возможность поучаствовать в сборе урожая.

"Это элемент солидарности с фермерами, это также элемент сбора тех урожаев, которые Провидение дало нам, а также предотвращения дефицита продовольствия, особенно ценного, и повышение цен в магазинах, - отметил он.