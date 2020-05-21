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Новости Коронавирус и карантин
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Сезонным рабочим из Украины не нужно будет сидеть на карантине в Польше

Сезонным рабочим из Украины не нужно будет сидеть на карантине в Польше

Польша пошла на послабления карантинных требований для сезонных рабочих из Украины. Они смогут приступить к работе сразу после прибытия в страну, а не через 2 недели карантина.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, сезонные работники из-за восточного рубежа, которые решат приехать в Польшу, смогут начать работать сразу, без необходимости пребывания в 14-дневном карантине.

"Мы до конца не знаем, какими будут масштабы явления и сколько этих рабочих из-за восточной границы приедет в Польшу", - отметил министр.

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Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что нехватка сезонных работников в связи с пандемией коронавируса поражает страны на западе Европы, а его ведомство пытается помочь польским фермам в решении этой проблемы.

Министр пояснил, что были введены существенные послабления для работников из-за восточной границы. Он отметил, что иностранцы, которые приезжают на сельхозпредприятия, могут во время карантина выполнять работу с первого дня пребывания, чего нет в других отраслях.

В то же время Ардановский отметил, что из государственных средств нельзя проводить тестирование иностранных работников на коронавирус, потому что это было бы незаконной государственной помощью.

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Министр также призвал безработных поляков рассмотреть возможность поучаствовать в сборе урожая.

"Это элемент солидарности с фермерами, это также элемент сбора тех урожаев, которые Провидение дало нам, а также предотвращения дефицита продовольствия, особенно ценного, и повышение цен в магазинах, - отметил он.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8403) украинцы (3861) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
как погодка в мухосранске?
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21.05.2020 21:45
+5
поигрались в стРРашный вирус, но тут поспела клубника и игры пришлось прекратить.
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21.05.2020 21:45
+4
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 21:53
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Правила форума Совет форумчан
как погодка в мухосранске?
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21.05.2020 21:45 Ответить
https://uaexpert.blogspot.com/2020/05/covid-19_67.html?fbclid=IwAR0qCdljZqjC2NvMJ5R9SkAlWR04sgI29MSChhvjkvLmdgnF1YzBm5dR83A До побачення, корона! У боротьбі з COVID-19 допущена серйозна діагностична помилка

Сезонным рабочим из Украины не нужно будет сидеть на карантине в Польше - Цензор.НЕТ 5724
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21.05.2020 21:43 Ответить
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21.05.2020 21:49 Ответить
Хорош фейки дебильные разгонять! Тромбоз вен виноват.
Еще смену магнитных полюсов приплетите.
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21.05.2020 22:12 Ответить
Это не совсем фейк, там и пневмонмия и тромбоз... шо из этого страшнее?.. На ВВС было, правда, рашкинском.
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21.05.2020 22:31 Ответить
Вы по признаку что страшнее диагнозы определяете?
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21.05.2020 22:35 Ответить
Есть болезнь, а есть ее симптомы. Шо ты там спросить хотел? ><
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21.05.2020 22:38 Ответить
а от запоребриковым, при вьезде в карантинную чечню надо 2 недели сидеть на бутылке )
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21.05.2020 21:43 Ответить
Рузке витяз не боится на шампанское садитса
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21.05.2020 21:44 Ответить
поигрались в стРРашный вирус, но тут поспела клубника и игры пришлось прекратить.
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21.05.2020 21:45 Ответить
гибридный карантин. а кто-то 2.5 месяца домой попасть не может(( но, конечно, польская и финская клубника - это святое.
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21.05.2020 21:50 Ответить
Если мы с Вами об одном и том же, то возможно с 30-го мая.
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21.05.2020 23:21 Ответить
неверное о том же)) но я буду прорываться чуть раньше через Минск.
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22.05.2020 00:11 Ответить
Стоит ли того, потом будут проблемы из за выезда.
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22.05.2020 01:24 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 21:53 Ответить
Виявляється, що полякам без українців неможливо займатися сільським господарством 😄
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21.05.2020 21:53 Ответить
Кровь сдавать можно, клубнику собирать можно без обсервации, без масок - нельзя.
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21.05.2020 21:56 Ответить
Почему нет поляков на сезонных работах в Украине?
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21.05.2020 21:56 Ответить
В нас раби-кацапи.
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21.05.2020 21:57 Ответить
Мне кстати обещали 2 рабов кацапов , дилянку и квартиру в донецке за то что распяли мальчика и монтажной пеной залили женщине одну дырку.отаке
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21.05.2020 22:00 Ответить
Узнавала. Не так всё просто. Кто на боевых в АТО не был получат двух рабов старше 40 лет.
Электронная очередь на "Дія" записывается. И место надо приготовить, по 2 квадрата на раба. Денисова проверять будет.
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22.05.2020 00:05 Ответить
Потому что зарплата в 200$ это не бедность
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21.05.2020 21:58 Ответить
Всё верно.
Мы должны будем не сидеть, а работать.
Но! Поляки, при этом, будут держаться от нас на безопасной дистанции.
И никого из них не будет волновать наше самочувствие.
Ибо, уйдут одни, но придут другие.
И это - очень печально.
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21.05.2020 21:58 Ответить
Министр также призвал безработных поляков рассмотреть возможность поучаствовать в сборе урожая.Источник: https://censor.net/n3197197

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21.05.2020 22:02 Ответить
В штатах отказывают в пособии, если чел отказывается возвращаться на работу после карантина. Опять негров нагибают.
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21.05.2020 22:05 Ответить
https://censor.net/user/126283 В Іспанії 600 тисяч безробітних і майже стільки ж потрібно людей на сільхозгосподарські роботи.Але іспанці не йдуть за 1200-1500 євро важко працювати,бо це вже для них принизливо.
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21.05.2020 22:17 Ответить
Вы посчитали доходы. Теперь посчитайте расходы, которые составят почти туже сумму. Вопрос - дураки есть?
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21.05.2020 22:37 Ответить
https://censor.net/user/145031 в нас за цю саму роботу платять в 7-8 раз.Невже в них ціни на одяг і продукти в 7-8 раз вищі? Чи на інші базові витрати?
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21.05.2020 22:42 Ответить
Вообщем все уже понимают ,что вирус на Пандемию не явился. Бессмысленные карантины убивают экономику и людей и больше ничего.
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21.05.2020 22:04 Ответить
Поздно. Украинцы имеют гордость и уже обиделись.
Ваши якобы большие деньги можно и здесь заработать, не бросая семью!
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21.05.2020 22:14 Ответить
https://censor.net/user/145031 Гроші не великі.Але як тільки відкриють кордони туди масово поїдуть.Тим більше в нас через вірус і карантин набагато вище безробіття ніж раніше,бо багато бізнесу і інших установ закрилося і закриється назавжди.
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21.05.2020 22:45 Ответить
Поляки что-то знают больше про COVID-19, чем украинцы.
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21.05.2020 22:21 Ответить
Они просто знают, что украинцев можно будет покупать на килограммы и те как всегда с радостью согласятся себя продать.
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21.05.2020 22:52 Ответить
Так думают только кацапы, не потому ли ты скрыл свою страну проживания?
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21.05.2020 23:11 Ответить
Тебе флажочек или ехать?
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21.05.2020 23:19 Ответить
А кацапы уже не смогут купить.
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22.05.2020 07:48 Ответить
все соскучились по заробитчанам, пшеки за дешевой рабсилой, наши иканамисты на валютной выручкой заробичан.....
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21.05.2020 22:26 Ответить
Zdes mozet i nado rabocix,no strojki ostanovilis ciut ne na polovinu,restorani gostinici toze uvolniajet liudej i novyje tocno nenuzni
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21.05.2020 22:46 Ответить
ЦЕНЗОР закрой доступ на ресурс кацапам, ты же их всех знаешь поименно.
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21.05.2020 23:13 Ответить
И всем кто не поддерживает первого комментатора. Цензор.Нет - не место для дисскусий
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21.05.2020 23:27 Ответить
Українська епідемія вже другий тиждень ніяк не може наздогнати польської, яка після послаблення карантину трохи очухалася і почала пручатися. Мабуть треба до неї когось за передовим досвідом відправляти...

Сезонним робітникам з України не потрібно буде сидіти на карантині в Польщі - Цензор.НЕТ 8433
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21.05.2020 23:45 Ответить
все правильно, этих не жалко
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22.05.2020 08:45 Ответить
 
 