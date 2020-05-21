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Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы в США, - Цукерберг

Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы в США, - Цукерберг

Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг уверен, что Российская Федерация продолжит распространять фейки в социальной сети для вмешательства в выборы. Цукерберг подчеркнул, что Facebook будет защищать предстоящие американские выборы от иностранного вмешательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Daily Mail.

По словам Цукерберга, сейчас компания Facebook ведет "гонку вооружений" против правительств России, Ирана и Китая. Он добавил, что ведутся "гигантские бои" в социальной сети для прекращения вмешательства в выборы и распространения дезинформации о коронавирусе.

Исполнительный директор Facebook отметил, что компания планирует "защищать целостность" предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, но признал, что Россия и другие страны продолжают осуществлять попытки вмешательства.

Напомним, ранее Цукерберг обвинял Россию, Китай и Иран в попытках вмешательства в предстоящие выборы в США. Цукерберг утверждал, что соцсеть готова противостоять попыткам иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цукерберг не может гарантировать, что Facebook не используют для вмешательства во время выборов в Европарламент

Автор: 

Facebook (391) Цукерберг Марк (48)


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Топ комментарии
+3
Саудиты купили Фейсбук,Боинг,Сити=Групп,Дисней и еще нескорлько более мелких омериканских компаний не нефтяного сектора США.Вопрос простой.Нефти пришел звиздец?
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21.05.2020 21:51
+3
То закрить цей фейсбук потрібно, якщо він несе загрозу США і якщо ви не можете закрити рашку.
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21.05.2020 21:53
+2
Дык ольгино работает днём и ночью.за пайку сейчас они готовы и родного отца в гея и укрофашиста превратить
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21.05.2020 21:54
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"Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы в США, - Цукерберг" - Цукерман обещает гарантирует (содействие).
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21.05.2020 21:49 Ответить
А влияния на выборы в Украине этот Цеперович вааще не видит )))
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21.05.2020 22:12 Ответить
Саудиты купили Фейсбук,Боинг,Сити=Групп,Дисней и еще нескорлько более мелких омериканских компаний не нефтяного сектора США.Вопрос простой.Нефти пришел звиздец?
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21.05.2020 21:51 Ответить
Сон рассказываешь?
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21.05.2020 22:12 Ответить
Ага, страшный сон винторогих скрепоносцев, который начал сбываться. Винторогие же думали Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в 2016 году просто пошутил заявив, что его цель экономика Саудовской Аравии независимая от нефти к 2030 году. А еще винторогие, прощелкали созданный им фонд развития экономики примерно в 1,6 триллиона евро..... Оказалось, что принц не шутил..... "Saudi sovereign fund discloses stakes in Citi, Boeing, Facebook"
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22.05.2020 00:09 Ответить
Тогда нужно говорить правду. Например, Сауды купили 0,5% акций Боинга. Согласитесь звучит по другому?
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22.05.2020 00:22 Ответить
Лиха беда началом. Саудиты скупают все до чего дотягиваются и все что им продают. Похоже на нефть они таки хотят положить. Согласитесь с таким раскладом винторогим должно быть пофиг, сколько процентов купили саудиты. Главное тенденция, саудиты вкладывают бабло не в нефть...... А почему, что они задумали? Если винторогие еще не совсем нюх потеряли, у них сейчас должно ой как свирбеть пониже спины.
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22.05.2020 00:37 Ответить
Саудиты уже десятилетиями вкладывают бабло не в нефть, также как Норвеги, Эмираты и т.п. Странно, что для Вас это новость. Единственные, кто сейчас серьёзно вкладываются в нефть это... Штаты.
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22.05.2020 00:40 Ответить
Потому что пришло время. Штаты всегда нефть покупали, хотя своей полно есть, а теперь еще и технологии позволяют им добывать больше и с меньшими затратами. Завтра надо будет производство с Китая в Штаты возвращать, вот тут-то и пригодится своя нефть. Да и мало ли какая вдруг "войнушка" предстоит...
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22.05.2020 00:46 Ответить
Всё верно. Поэтому любые вложения Саудов в Боинг - фуфло. Их легко кинут в случае шухера. Не фуфлом была бы покупка "Антонова" и перенос производства к себе (хотя бы с Ан-132 начать), как русня купила и перенесла к себе Ташкентский авиазавод (Ил-76) и чешский (Л-410). Но в Аравии некому работать, там все слишком круты для этого.
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22.05.2020 00:53 Ответить
То закрить цей фейсбук потрібно, якщо він несе загрозу США і якщо ви не можете закрити рашку.
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21.05.2020 21:53 Ответить
Маск же собирался.
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21.05.2020 21:59 Ответить
Дык ольгино работает днём и ночью.за пайку сейчас они готовы и родного отца в гея и укрофашиста превратить
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21.05.2020 21:54 Ответить
Принц саудитов Салман давно закрыл РАБссию вместе с Эрдоганом,вам еще это просто не ДОШЛО.....
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21.05.2020 21:55 Ответить
А Эродогана то за что Салман с рашкой закрыл?
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21.05.2020 22:14 Ответить
Когда стадо баранов имеет право политического "голоса", то "выборы" не являются выборами по сути, а фарсом и спектаклем манипуляции-соревнования одних прохиндеев, жуликов и авантюристов с другими (по части лжи, обмана и коварного разводо доверчевого ЛОХТОРАТА). Одни брехуны возмущены наглым вмешательством других (чужих) лжецов и обманщиков!
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21.05.2020 21:56 Ответить
Корона с Вирусом много чего интересного раскрыла в сфере Мирового бизнеса....,Саудиты маладца...если коротко
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21.05.2020 22:01 Ответить
Вот попали американцы со своей свободой слова и глобализацией Бумеранг вернулся.
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21.05.2020 22:04 Ответить
На ватный бугурт блохасты не влияет ничего, ни цена нефти, ни рушащийся срубль. Даже умирая от коронавируса ********* будет негнущимся пальцем печатать про майдан, биндэр, сракеты и дать пасасать пендосам
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21.05.2020 22:07 Ответить
Три РАБссиянские говноканалов вчера заблокировал Ютьюб за распросранение ФЕЙКодерьма КГБшных мудаков Путлера
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21.05.2020 22:09 Ответить
А я предупреждал Ютьюберов еще год назад ,эти говнометы чисто пропагандонское дерьмо,наколнец то услышали.прочитали...
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21.05.2020 22:13 Ответить
Шарапов Шалавьев,я не веду диалоги на сайте.Вали нах отсюда...
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21.05.2020 22:15 Ответить
Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова (с)
Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы в США, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 9449
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21.05.2020 22:33 Ответить
https://lenta.ua/skandalnyy-sudya-vovk-obyazal-prokuraturu-otkryt-delo-protiv-byvshego-vitse-prezidenta-ssha-51316/ Скандальный судья Вовк обязал прокуратуру открыть дело против бывшего вице-президента США ... Трампу не повезло из за коронавируса рейтинг его сильно упал и вряд ли подымется ,а украинской стороне нужно быть осторожней,а то во всех случаях выигрывает Московия..
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21.05.2020 22:20 Ответить
РАБссия всегда выигрывает,особенно в 1917,в 1941 и в 1991 году... паБЕДАбессие называется....
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21.05.2020 22:23 Ответить
Странное заявление. А, шо ума не хватает парашку забанить? Или это к правительству США - дайте ещё денег на борьбу с парашкой, а то те кончились. Там ещё со сталинских времён демократы, да и республиканцы на советской угрозе выворы выигрывали и сейчас мне почему-то кажется вброс про порошенко-байден, был получен не из бункера *****, а из США. ***** сидит в бунке, смотрит телевизор и думает - это, что я опять комбинацию провёл и всех переиграл? И щёки надувает. То бишь нами - Украиной монипулируют. А нам надо стать игроком и вбросить в США чего ни будь такого, чтобы им сразу стало не до этого.
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21.05.2020 22:25 Ответить
Фейсбук выбросил 2 миллиона фейкового дерьма из РАБссии.этого мало,ЛАХТА-2 работает круглосуточно и увеличила штат баранов в 2 раза...
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21.05.2020 22:32 Ответить
Слышал, что термин сенатор произошёл от слова сено?
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21.05.2020 22:40 Ответить
Цукерберг продажный трус, ради денег готов сотрудничать хоть с Гестапо. В Америке сейчас неподконтролен спецслужбам только Телеграм.
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21.05.2020 22:33 Ответить
Фейсбук принадлежит Саудитам с 16 мая.Не парьтесь особо..
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21.05.2020 22:37 Ответить
С 17 мая его выкупили рептилоиды. Вам санитары не сообщили просто.
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21.05.2020 22:39 Ответить
Принц Салман купил Фейсбук за 544 миллиона долларов.хороша покупка
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21.05.2020 22:41 Ответить
Скажи наркотикам нет. Принц Салман конечно крутой перец, но купить кампанию стоимостью 570 миллиардов долларов за 544 миллиона долларов ему точно не удастся. И дело даже не в том, что Цукерберг своего не упустит, а в том что Комиссию по ценным бумагам и биржам США этого не допустит.
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22.05.2020 00:59 Ответить
Также Уолл стрит джорнел сообщил,принц Салман купил компании ДИСНЕЙ,БОИНГ и Бэнк оф Америка.Читайте прессу США
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21.05.2020 22:43 Ответить
Пепси-Кола хоть устояла, или тоже сдалась арабам? Что там пишет пресса?
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21.05.2020 22:47 Ответить
ка-дырку госпитализировали в москву
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21.05.2020 22:46 Ответить
Корона с Вирусом завалила чувака....
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21.05.2020 22:47 Ответить
Баран ты Шарапов вместе с Жегловым...
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21.05.2020 22:46 Ответить
Росія й надалі використовуватиме Facebook для впливу на вибори в США, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 5469
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21.05.2020 22:55 Ответить
Банда Черная кошка сидит в кремле с 1917 года. Тебе это еще не дощло.Извилин не хватает...
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21.05.2020 22:57 Ответить
Марк, епта выключи его для ************ и все
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21.05.2020 23:37 Ответить
Коли у фейсбука були проблеми з фінансуванням, там влився російський капітал, тому і така лояльність до РФ....
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22.05.2020 07:52 Ответить
 
 