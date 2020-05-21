Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы в США, - Цукерберг

Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг уверен, что Российская Федерация продолжит распространять фейки в социальной сети для вмешательства в выборы. Цукерберг подчеркнул, что Facebook будет защищать предстоящие американские выборы от иностранного вмешательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Daily Mail.

По словам Цукерберга, сейчас компания Facebook ведет "гонку вооружений" против правительств России, Ирана и Китая. Он добавил, что ведутся "гигантские бои" в социальной сети для прекращения вмешательства в выборы и распространения дезинформации о коронавирусе.

Исполнительный директор Facebook отметил, что компания планирует "защищать целостность" предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, но признал, что Россия и другие страны продолжают осуществлять попытки вмешательства.

Напомним, ранее Цукерберг обвинял Россию, Китай и Иран в попытках вмешательства в предстоящие выборы в США. Цукерберг утверждал, что соцсеть готова противостоять попыткам иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цукерберг не может гарантировать, что Facebook не используют для вмешательства во время выборов в Европарламент