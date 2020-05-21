Представителей террористов из ОРДЛО на переговоры приглашает ОБСЕ, - Резников
Террористов для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске приглашают представители ОБСЕ. Украина настаивает, чтобы особые регионы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) в контактной группе представляли жители оккупированных территорий с украинским паспортом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Новостям Донбасса" сообщили вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в Контактной группе Алексей Резников.
"Их (террористов) приглашает ОБСЕ. Они считают, что у них есть право представлять территории, а я так не считаю, мы так не считаем", - сказал Резников.
Также он отметил, что украинская сторона в ТКГ не должна согласовывать участие переселенцев с делегацией России.
"Ничего, ни с кем мы согласовывать не должны. С нами же они не согласовывают, когда кого-то приводят. Это суверенное право делегации - определять, кто будет с ее стороны", - заявил вице-премьер.
Отметим, по словам постоянного представителя Украины в ОБСЕ Евгения Цымбалюка, приглашенные Россией лица из ОРДЛО на консультации в рамках ТКГ имеют российские паспорта.
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Наскільки пригадую, Ірина Геращенко такої фігні не допускада, гнала цих терористів геть. Було раз, коли вони прийшли після ліквідації Захарченко, читав, було таке Гризлов привів... так Ірина підняла нашу делегацію і вони з Мінська полетіли в Київ без переговорів.
З терористами говорили лише в підгрупі по звілбненню полонених. І неде більше в жодній підгрупі ТКГ.
но это не повод вступать в разговор
так что примитивная отмазка для 73х идиотов
Пословицы и поговорки про жидов- это народное творчество и ни одной положительной пословицы или поговорки о евреях я не нашел.
Где хата жида, там всей деревне беда.
Дай жиду потачку, всю жизнь будешь таскать для него тачку.
Если бы Бог жида слушал, то давно все христиане перевелись бы.
Если жиду дал, то весь век ему должен будешь.
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=39581.0
Жид - что уголь: не обожжет, так замарает.
Жид в деле, как пиявка на теле.
Жид в хату, ангелы из хаты.
Жид водкой угостит, а потом и споит.
Жид всегда кричит от боли, когда кого-то бъёт до боли.
Жид жида хвалит.
Жид и без зубов кусает.
Жид и в будни пирует, русский и в праздник горюет.
Жид как верба - где посадишь, там и примется.
Жид как воробей, - где бы ни сел, там и наестся.
Жид как дырявый мешок - никогда не насыплешь.
Жид как ржавчина - грызет и железо.
Жид крещёный - недруг примирённый, да волк кормлённый.
Жид крещеный - что вор прощеный.
Жид не волк - в пустой сарай не заберется.
Жид обманом сыт.
Жид правды боится, как заяц бубна.
Жид разорил - на всю жизнь закабалил.
Жид скажет, что бит, а за что - не скажет.
Жид хорош только в могиле.
Жид хоть и не зверь, а ему не верь.
Жид, как бес: никогда не покается.
Жид, как свинья: ничего не болит, а все стонет.
Жид, лях и собака - вера однака.
Жид, что ворона - мужику не оборона.
Жид, что крыса - силен стаей.
Жида дружбой не купишь.
Жида перекрестить и под лед утопить.
Жида, как дырявый мешок никогда не засыплешь.
Жидовские дети хуже, чем крысы в клетке: и добру навредят, и христианских детей развратят.
Жидовского добра в дом не бери и жиду правды не говори.
Жиду в морду двинешь - на весь свет вой подымешь.
Жиду верить, что ситом воду мерить.
Жиды да черти одной шерсти.
Жиды прощаются, но не уходят.
За жидовским языком не поспеть и босиком.
Завел жидов, потеряешь коров.
Затем жиды с рожи на нас не похожи, чтобы мы не ошибались.
Искру туши до пожара, жида души до удара.
Ищи жида в других, когда его в тебе нет.
Когда жид на селе показался, то язык привяжи, а собак с цепи спусти.
Кто жида боится - невелика птица, а вот кто жида порубил, тот страх загубил.
Кто жиду волю дает, тот сам себя продает.
Кто служит жиду - не минует беду.
Кто у жида покупает, тот себе могилу копает.
Легче козла живого сожрать, чем жида переделать.
Лучше с христианином потерять, чем с жидом найти.
Льстив жид в бедности, нахален в равности, изверг при властности.
Любовь жида хуже петли.
Любят в плен жиды сдаваться, чтоб врагу потом продаться.
На жида и вилы ружье.
На языке жида мед, а под языком лед.
Назови жида братом, он в отцы полезет.
Не делай жиду добра - не получишь от него зла.
Не ищи жида - сам придет.
Не подпускай вора к ниве, а жидов - к России.
Не умеешь шить золотом, так бей жида молотом.
Нет розы без шипов, и нет горя без жидов.
Нет рыбы без кости, а жида без злости.
Около жидов богатых все мужики в заплатах.
От жида и Бог много раз плакал.
Плохо жить, когда жид набежит.
Пока при капитале - у жида ты в похвале; как он тебя обобрал, так тебя же из дому погнал.
Пустил жида в хату на денек, да и в год не выгонишь.
Раз солгал - навек жидом стал.
Русские с сошкой, а жиды с ложкой.
Русский вор лучше еврейского судьи.
Русским - воля, а жидам - петля.
С жидом дружись, а за топор держись.
С жидом знаться - с чертом связаться.
С жидом найдешь, да не разделишься.
С жидом разговориться, что яду напиться.
Саранча урожай пожрет, а жид последнюю рубаху сдерет.
Сколько жидов - столько врагов.
Служба жиду - на радость бесам.
У жида два языка - один Богу досаждает, а другой христиан дурачит.
У жида и черт в няньках служит.
У жида лечиться - смерти покориться.
Хвостом жид виляет, а зубы скалит.
Хочешь жить - гони жида.
Хочешь с жидами покою - готовся к бою.
Черти и жиды - дети сатаны.
Чтоб не прогневался Бог, не пускай жида на порог.
Чтобы выгоды добиться, жид всегда готов креститься.
Я жиду по секрету, а он по всему свету.
Три миллиона сумасшедших ватных избирателей, 40% которых - пенсионеры.
Именно то, что так необходимо сегодня Украине для счастья!