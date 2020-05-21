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Выход США из Договора об открытом небе состоится через полгода, - Помпео

Выход США из Договора об открытом небе состоится через полгода, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил информацию о запланированном выходе США из Договора об открытом небе и сказал, что этот выход запланирован через шесть месяцев.

Отсчет этих 6 месяцев, по словам Помпео, начнется в пятницу, 22 мая. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Завтра США уведомят о решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев США больше не будут участником этого соглашения", - сказал госсекретарь.

Помпео подчеркнул, что "мы можем пересмотреть этот шаг, если Россия вернется к полному соблюдению договора". О таком варианте ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Американские СМИ, первыми сообщившие о решении Вашингтона выйти из соглашения, поясняли, что оно вступит в силу через полгода. Такой срок оговорен в самом Договоре по открытому небу.

Читайте на Цензор.НЕТ: США выходят из Договора об открытом небе, - СМИ

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

Также на Цензор.НЕТ: США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

Автор: 

договор (317) россия (95381) США (26439) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+6
Мертвым витязям это не поможет. Задача турков (да и остальных вменяемых сил) медленно спиливать ***** рога по кусочкам.
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22.05.2020 00:17
+4
Не может, она никак из пикселей экрана вылететь не может.
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21.05.2020 23:33
+4
В Белом море ***** может отсосать у белого медведя.
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22.05.2020 00:01
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21.05.2020 23:16 Ответить
Нет так быстро: решил выйти - всё равно ещё полгода исполняй...
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21.05.2020 23:43 Ответить
Выстрелили себе в ногу. Точнее клоун ***** - Трампампам - выстрелил в ногу своей стране. Штатам (а особенно Европе и нам в частности) облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за гольфклубом Трампа и "Абрамсами" на границе с Канадой
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21.05.2020 23:16 Ответить
А типа с космоса не видно?
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21.05.2020 23:28 Ответить
Видно. Но зачем-то Штаты содержат кучу самолётов разведчиков, вот ведь лохи?
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21.05.2020 23:29 Ответить
Смешно, можно подумать шо все их разведчики летали только когда было подписано это соглашение, а теперь типа не нужны сразу станут.
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21.05.2020 23:35 Ответить
Останутся нужными, не беспокойтесь. Просто возможности Штатов чуток уменьшатся, а возможности ***** не изменятся.
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21.05.2020 23:37 Ответить
Не изменятся? То есть теперь пендосы уже не будут хохотать, рассматривая в бинокль фанерную "Армату"? Ракеты ***** достигнут в мультиках неслыханной скорости в 100 Махов? На границе с Китаем кацапы перестанут выставлять чучела на сторожевых вышках? Или будут ставить сразу два?
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21.05.2020 23:46 Ответить
Не изменятся, значит ничего не поменяется. Как объяснить попроще для Вас не знаю, простите.
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21.05.2020 23:48 Ответить
Я думаю у Пентагона все будет ок.
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21.05.2020 23:52 Ответить
100%
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21.05.2020 23:53 Ответить
России не повезло,их чумная кругосветная ракета летает низко и может создавать неудобства американцамhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1167038570314897&set=p.1167038570314897&type=3&av=100010262946037&eav=*************************-ckhCZVGiCmvDcKIL4HT6qm9Z--FpyQoSArp01GjR0&__cft__[0]=AZU3S76J6XJBmUgdseuW_oQeB2IBwGt5LP6aVy6IgAfDXsDYM3EeH29CtvHuFpdrUfXUrPOefr2CAqwEHmA_kgUrZwKzb6sR-7U1zfyCWpzDf5fmr__JZfbfVMIJTSQf5L9H9ACGP0TB_0npoIvlpnbKUKOOZEHCA3Nd2TDqVdxj3MLdGISCTc19_C-*********************************************-t3d9g&__tn__=R]-R Вихід США з Договору про відкрите небо відбудеться через пів року, - Помпео - Цензор.НЕТ 2925
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21.05.2020 23:20 Ответить
Не может, она никак из пикселей экрана вылететь не может.
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21.05.2020 23:33 Ответить
А тем временем

https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1263568368709353475 2 мин

Кремль ответил. Российские самолёты нанесли ракетный удар по кораблю ВМС Турции...
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21.05.2020 23:43 Ответить
Слабо верится. Думаю, что фейк. В Черном море Эрдоган из ***** котлету сделает. И ***** это знает.
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21.05.2020 23:48 Ответить
А в Белом? В Белом море сладит Эрдоган с ******?
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21.05.2020 23:49 Ответить
А в Белом Эрдогану ничего и не надо.
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21.05.2020 23:59 Ответить
А в Средиземном?
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22.05.2020 00:00 Ответить
В Средиземном море у ***** большой выбор - у кого отсосать, поэтому он туда и рвется.
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22.05.2020 00:03 Ответить
То есть пост Власов Сергей b3083465 фейк по-Вашему?
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22.05.2020 00:05 Ответить
Мне тоже слабо в это вериться. Нападение на корабли Турции, да еще военные, приведет с тому, что уже турки сделали недавно в Сирии - наваляют росиянцам по самые гланды.
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22.05.2020 00:10 Ответить
После наваляния они вроде отступили на десяток км, сдав несколько городов. Или нет?
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22.05.2020 00:12 Ответить
Мертвым витязям это не поможет. Задача турков (да и остальных вменяемых сил) медленно спиливать ***** рога по кусочкам.
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22.05.2020 00:17 Ответить
Это классическое Ленинское танго - шаг назад, потом два шага вперёд. Бусурмане знают, как жарить лягушку, чтоб она сильно не дёргалась...
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22.05.2020 00:21 Ответить
А в Средиземном ***** бусурмане надерут задницу. А потом отчекрыжат ему передницу и сделают из дедушки Пыни очаровательную бабушку. Это и будет обнуление.
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22.05.2020 00:06 Ответить
Думаю, шо фейк. Поживем увидим.
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22.05.2020 00:09 Ответить
В Белом море ***** может отсосать у белого медведя.
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22.05.2020 00:01 Ответить
Белый медведь не одинок.
Очередь из желающих дать ***** на клык.
Вихід США з Договору про відкрите небо відбудеться через пів року, - Помпео - Цензор.НЕТ 2556
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22.05.2020 07:00 Ответить
с такими темпами самалетафф на долго не хватит.
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21.05.2020 23:51 Ответить
Вихід США з Договору про відкрите небо відбудеться через пів року, - Помпео - Цензор.НЕТ 3561
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22.05.2020 00:01 Ответить
Задумали, шоб кацапы над Америгой не летали, как у себя дома.
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22.05.2020 00:02 Ответить
https://avia.pro/news/neizvestnye-istrebiteli-nanesli-udar-po-tureckim-boevym-korablyam
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22.05.2020 01:09 Ответить
Дай Бог чубчик-неадекват к тому времени уже свалит из Белого дома, ибо вменяемый такого бы не сделал.
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22.05.2020 08:32 Ответить
Америке с её возможностями на орбите примитивные облёты уже нахх не сдались.
А вот Козляндия получит по носу, когда Ту-95 будут махать лопастями где не положено.
Технологический разрыв цивилизации и мордора.
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22.05.2020 09:04 Ответить
 
 