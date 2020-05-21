Выход США из Договора об открытом небе состоится через полгода, - Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил информацию о запланированном выходе США из Договора об открытом небе и сказал, что этот выход запланирован через шесть месяцев.
Отсчет этих 6 месяцев, по словам Помпео, начнется в пятницу, 22 мая. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Завтра США уведомят о решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев США больше не будут участником этого соглашения", - сказал госсекретарь.
Помпео подчеркнул, что "мы можем пересмотреть этот шаг, если Россия вернется к полному соблюдению договора". О таком варианте ранее заявил президент США Дональд Трамп.
Американские СМИ, первыми сообщившие о решении Вашингтона выйти из соглашения, поясняли, что оно вступит в силу через полгода. Такой срок оговорен в самом Договоре по открытому небу.
Читайте на Цензор.НЕТ: США выходят из Договора об открытом небе, - СМИ
Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.
Также на Цензор.НЕТ: США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп
В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU
Stugna UA
@StugnaU
·https://twitter.com/StugnaU/status/1263568368709353475 2 мин
Кремль ответил. Российские самолёты нанесли ракетный удар по кораблю ВМС Турции...
Очередь из желающих дать ***** на клык.
А вот Козляндия получит по носу, когда Ту-95 будут махать лопастями где не положено.
Технологический разрыв цивилизации и мордора.