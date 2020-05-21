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Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь: 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП
21 мая Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь для противодействия распространению COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.
"Договоренности о предоставлении указанной гуманитарной помощи были достигнуты по результатам телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшемся 26 марта 2020 г.", - подчеркнули в ОП.
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Монголия направит в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа об этом заявил спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе встречи с послом РФ в Монголии Искандером Азизовым.
эй, "офисные крысы"!!!! где миллиарды выделенные на борьбу с короной? где купленные вами маски, костюмы, тесты?!?!?!?! где деньги чмыри?
Занавес....
"Гуманитарный груз" и "гуманитарная помощь" - СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ вещи!