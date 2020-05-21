Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь: 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП

21 мая Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь для противодействия распространению COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

"Договоренности о предоставлении указанной гуманитарной помощи были достигнуты по результатам телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшемся 26 марта 2020 г.", - подчеркнули в ОП.

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