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Новости Помощь Украине
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Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь: 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП

Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь: 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП

21 мая Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь для противодействия распространению COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

"Договоренности о предоставлении указанной гуманитарной помощи были достигнуты по результатам телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшемся 26 марта 2020 г.", - подчеркнули в ОП.

Также читайте: Литва направила защитные средства для борьбы с COVID-19 в качестве гуманитарной помощи Украине

Автор: 

Азербайджан (790) гуманитарная помощь (1259) Офис Президента (1795) маски (115)


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Топ комментарии
+7
Украина получила от Азербайджана 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП - Цензор.НЕТ 4548
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21.05.2020 23:09
+4
Где ваши миллионы? Карантину скоро конец, а костюмов для врачей от государства до сих порт нет? Нахрена они нужны в конце мая?
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21.05.2020 23:09
+4
дожились бл....

эй, "офисные крысы"!!!! где миллиарды выделенные на борьбу с короной? где купленные вами маски, костюмы, тесты?!?!?!?! где деньги чмыри?
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21.05.2020 23:18
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Где ваши миллионы? Карантину скоро конец, а костюмов для врачей от государства до сих порт нет? Нахрена они нужны в конце мая?
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21.05.2020 23:09 Ответить
Де-де.Там,де треба.Недорого .
Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу: 100 тис. медичних масок і 5 тис. захисних комбінезонів, - ОП - Цензор.НЕТ 3118
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21.05.2020 23:46 Ответить
Украина получила от Азербайджана 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП - Цензор.НЕТ 4548
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21.05.2020 23:09 Ответить
Украина получила от Азербайджана 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП - Цензор.НЕТ 5459
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21.05.2020 23:10 Ответить
Украина получила от Азербайджана 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП - Цензор.НЕТ 8406
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21.05.2020 23:11 Ответить
Китай, Азербайджан... Хто наступний?

Монголия направит в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа об этом заявил спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе встречи с послом РФ в Монголии Искандером Азизовым.
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21.05.2020 23:12 Ответить
Кацапы введут вирусологов... пардон зеленых человечков... мол ваш Вовка не может своих граждан от короны уберечь
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21.05.2020 23:24 Ответить
Тільки після того, як вигребуть повну противірусну допомогу від китайців.
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21.05.2020 23:26 Ответить
А что зебил расскажет про это? Это еще деградация или уже "коммерция" на крови?

Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь: 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП - Цензор.НЕТ 8774
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21.05.2020 23:21 Ответить
деградоване "зезене" око цілий ,світ бачить "зелено- деградованим"
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21.05.2020 23:40 Ответить
Это мне напоминает рестораны 70-х. Какие то сплошные алаверды. Перед мордобоем.
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21.05.2020 23:16 Ответить
Ну да, подсластили пилюлю повышения тарифов Водафона ( в период короновируса) и имеют милиарды с украинцев.
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22.05.2020 06:23 Ответить
спонсор азебаржана - "эпицентр & K°" )
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21.05.2020 23:16 Ответить
Гуманитарная помощь "Эпицентру"?
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21.05.2020 23:17 Ответить
дожились бл....

эй, "офисные крысы"!!!! где миллиарды выделенные на борьбу с короной? где купленные вами маски, костюмы, тесты?!?!?!?! где деньги чмыри?
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21.05.2020 23:18 Ответить
Всі 8-9 тисяч щоденних тестів на коронавірус проводяться виключно за рахунок "рошену", а устаткування для 2 тисяч лікарень було придбане на особисті кошти Порошенка.
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21.05.2020 23:29 Ответить
А шо там с инвестициями из Омана?
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21.05.2020 23:35 Ответить
Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу: 100 тис. медичних масок і 5 тис. захисних комбінезонів, - ОП - Цензор.НЕТ 6832
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21.05.2020 23:57 Ответить
Дожились.раньше горбатый по заграницам мотался в поиске кредитов а теперь клоун.продав все маски остался голым на лестнице словно пикадор ! Вова не смеши весь мир .Украине надоел ты со своим деревенским кварталом
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21.05.2020 23:22 Ответить
Гуманитарная помощь от Азербайджана...б..дожились.Нет ещё законопроекта,чтоб нищим попрошайкам в подземных переходах кассовые аппараты поставить,это бы заметно подняло экономику.
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21.05.2020 23:24 Ответить
Еще не вечер..... после налога на чисте повітря . Це наступна пропозиція от "слуг олигархов "
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21.05.2020 23:29 Ответить
За год превратить страну в посмешище...бляха надо уметь!
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21.05.2020 23:39 Ответить
"Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь"
Занавес....
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22.05.2020 00:21 Ответить
Зеленский должен отблагодарить как нить Азербайджан...Знаю, будет не легко и рисковано, но можно, на пример, предоставить им долгожданный безвиз.
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22.05.2020 01:04 Ответить
Позор нашей власти.
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22.05.2020 07:08 Ответить
На очереди нам помочь Угандаа,Кения и Малави.
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22.05.2020 08:42 Ответить
Хоть так смогли помочь братскому народу Украины.Жаль что не привезли с сбой Святой огонь (Огни Базантии) из ЯнЭрДага(Огня муж гора) у Бахы(Баку)=Смотри.
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22.05.2020 10:51 Ответить
Ау, народ,а вы у курсе значения слова "гуманитарный"?
"Гуманитарный груз" и "гуманитарная помощь" - СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ вещи!
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22.05.2020 13:01 Ответить
 
 