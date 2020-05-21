Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона "Луганск-1" полковнику полиции Губанову, погибшему в зоне ООС

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 21 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою! " - сказал Президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов погиб в районе Трехизбенки, еще трое бойцов получили тяжелые ранения, - Нацполиция. ФОТО

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области.