Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона "Луганск-1" полковнику полиции Губанову, погибшему в зоне ООС
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 21 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою! " - сказал Президент Украины.
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области.
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Маріїнський парк, 20.05.2020.
Пресконференція Володимира Зеленського.
убий в собі совок!
"Посміхніться - на вас впливають!"
Оці нинішні гуманітарні технології управління масою через медіа - родом якраз із гебешного совка.
І оцим совковим трешаком 95 ступеня людей у нас 15 років пригодовували через телевізор щосуботи з кавеенів, аж нарешті лайно пішло за цукерку - згідно з ефектом вікон Овертона.
Такий мило за...бавний зєзік-прєзік на тлі поганих новин про карррупцію - і вуаля, народ уже тупо ведеться на "гірше, аби інше", переконуючи одне одного "хуженєбудєт!" під час реальної війни з ре фе.
Усі гуманітарні технології працюють удовгу, отже рік тому зоряний час мозголомів настав і у нас.
Бо далеко не всякий, хто вибрал зє, а зараз доїдає заначку, здатен признатися сам собі, що йому на минулих виборах вельми технологічно хакнули мозок.
https://www.youtube.com/watch?v=z52LQ5n5xFY
Все как в 2014 - свои же сдали, местные, позвонили куда надо
генштаб и т д
Легенда.
Герою Слава!