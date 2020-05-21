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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона "Луганск-1" полковнику полиции Губанову, погибшему в зоне ООС

Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 21 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою! " - сказал Президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов погиб в районе Трехизбенки, еще трое бойцов получили тяжелые ранения, - Нацполиция. ФОТО

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области.

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Герой Украины (455) Зеленский Владимир (20239) потери (4371) операция Объединенных сил (6766) Губанов (8)


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Топ комментарии
+18
Вечная Память и Слава!!
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21.05.2020 23:29
+18
Вечная память герою - защитнику Украины....Царствие Небесное...
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21.05.2020 23:30
+8
Земля тебе пухом, Воин...
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21.05.2020 23:39
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Вечная Память и Слава!!
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21.05.2020 23:29 Ответить
Вечная память герою - защитнику Украины....Царствие Небесное...
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21.05.2020 23:30 Ответить
... а в балці вже гострять ножі, якими вас заріжуть

Маріїнський парк, 20.05.2020.
Пресконференція Володимира Зеленського.

Зеленський присвоїв звання Героя України командиру батальйону "Луганськ-1" полковнику поліції Губанову, який загинув у зоні ООС - Цензор.НЕТ 9979
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21.05.2020 23:39 Ответить
совок убиває
убий в собі совок!
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21.05.2020 23:43 Ответить
Земля тебе пухом, Воин...
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21.05.2020 23:39 Ответить
Пусть этота козлина в сраку себе засунет эту звездочку. Придурок.
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21.05.2020 23:46 Ответить
Так йому. Ось Петя на такі "дрібниці" ніколи не зважав і ордени не давав. Гетьман же ж!
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22.05.2020 00:00 Ответить
Чому вовік зе досі не зупинив війну? Невже проста пєрєстать стрелять не працює???
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22.05.2020 08:10 Ответить
ПНХ, мразь
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22.05.2020 07:53 Ответить
Дуже дивно,що цей комент досі тут..
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22.05.2020 08:45 Ответить
Ты бы к погибшему хоть какое-то уважение имей. Тут тебе не квн.
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21.05.2020 23:59 Ответить
до речі, про кавеен, передвісник хварталів і слуг урода

"Посміхніться - на вас впливають!"
Оці нинішні гуманітарні технології управління масою через медіа - родом якраз із гебешного совка.

І оцим совковим трешаком 95 ступеня людей у нас 15 років пригодовували через телевізор щосуботи з кавеенів, аж нарешті лайно пішло за цукерку - згідно з ефектом вікон Овертона.
Такий мило за...бавний зєзік-прєзік на тлі поганих новин про карррупцію - і вуаля, народ уже тупо ведеться на "гірше, аби інше", переконуючи одне одного "хуженєбудєт!" під час реальної війни з ре фе.
Усі гуманітарні технології працюють удовгу, отже рік тому зоряний час мозголомів настав і у нас.
Бо далеко не всякий, хто вибрал зє, а зараз доїдає заначку, здатен признатися сам собі, що йому на минулих виборах вельми технологічно хакнули мозок.
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22.05.2020 00:03 Ответить
Зовсім ти тут не до речі. Иди собі...
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22.05.2020 00:08 Ответить
Великий подвиг - підірватися на міні! Майже як в совковому анекдоті коли чувирло зловило золоту рибку і забажало стати героєм радянського союзу. Грім, блискавка, очухався посеред поля, в руці граната а на нього пруть німецькі танки... На мінах багато людей підірвалось і що? Всім мертвим Героя України а живим та ненародженим оманський договорняк з Патрушевим, країну в хлам і ***** в хату? "Что не делает дурак всё он делает не так"!.
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21.05.2020 23:57 Ответить
Як міна підвела підсумок його життю, так звання Героя підвело підсумок його справам. Чи ти думаєш, що це був перший і останній його день на війні? Чувирло, ти, чувирло..
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22.05.2020 00:09 Ответить
К сожалению есть информация, что подорвались на своих минах. Совковый бардак тяжело истребить.
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22.05.2020 01:17 Ответить
В пам'ять про командира "Луганськ-1" Сергія Губанова

https://www.youtube.com/watch?v=z52LQ5n5xFY
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22.05.2020 00:15 Ответить
И тебе того же!!!
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22.05.2020 00:17 Ответить
Сказали, что ехали куда-то, подорвались на мине

Все как в 2014 - свои же сдали, местные, позвонили куда надо

генштаб и т д
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22.05.2020 00:30 Ответить
Перепрошую. Але якби я була Зеленським, або кимось з його оточення, то я знаю що спало би мені на думку:" как вовремя погиб, тут как раз героя кому-то вручить надо".Шана загиблому, а от з боку влади дешевий піар.
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22.05.2020 00:35 Ответить
а зачем ему пиар?? у него своей массы меньше не стало, исходя из рейтингов....
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22.05.2020 01:34 Ответить
А Пепа с какой целью в свое время ленточки перерезал?
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22.05.2020 07:55 Ответить
Ото вас "пєпа"дістав, сто років не дасть спокійно жити. Ну Вова ж не Пєпа, правда ж ?))))
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22.05.2020 15:28 Ответить
Правильно.
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22.05.2020 01:33 Ответить
Дуже міцний воїн був.
Легенда.
Герою Слава!
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22.05.2020 02:12 Ответить
А Баканову за іспанську фірму якою він керує і одночасно керує СБУ? Де герой? У голови Служби безпеки України Івана Баканова виявили ще одну керівну посаду. Йдеться про іспанську фірму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, яка займається комерцією. Ось так вже особисту створий мережу як підпільник Кіндрат. Яка кшталево чесна людина" - як про неї це казав для преси Зеленський
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22.05.2020 06:58 Ответить
Дезертир награждает только посмертно. Живым воинам смотреть в глаза с расстояния в тридцать сантиметров стыдно.
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22.05.2020 09:51 Ответить
 
 