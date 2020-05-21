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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина не будет участвовать в фарсе, который РФ устраивает в ООН под видом конференции по Крыму, - спикер МИД Зеленко

Украина не будет участвовать в фарсе, который РФ устраивает в ООН под видом конференции по Крыму, - спикер МИД Зеленко

Представители Украины не будут участвовать в конференции ООН по Крыму, которую организует Россия.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе. Россия пытается рассказать якобы правду об объективном положении дел на территории полуострова Крым, но несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Для того чтобы показать правду, наверное, нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове", - сказала спикер украинского МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В попытках опровергнуть шквал критики из-за нарушений в оккупированном Крыму РФ созывает видеовстречу в ООН "с участием жителей", - Кислица

Напоминаем, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал 21 мая неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма. В мероприятии примут участие заместитель председателя подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, председатель пророссийской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина, бывший руководитель российского государственного канала "Миллет", депутат подконтрольного Кремлю Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и Александр Макаров, ведущий российского телеканала "Крым 24".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Николенко о намерении РФ провести "видеоконференцию с крымчанами": "Предыдущие провалы в ООН заставляют Россию идти на новые авантюры"

Автор: 

Крым (26369) ООН (4161) россия (95381) Зеленко Екатерина (76)


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Топ комментарии
+7
А кто им тогда привселюдно фу ев напхает полон рот? Лешу Гончаренко хоть отправьте поучаствовать. Что бы кацапье сралось белким бесом.
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22.05.2020 00:08
+6
Зелепут будет учавствовать. Обязательно. Он ведь слуга кремля и заклятый враг Украины.
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22.05.2020 00:05
+3
За кулисами уже участвует. Ещё до избрания.
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22.05.2020 00:07
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Зелепут будет учавствовать. Обязательно. Он ведь слуга кремля и заклятый враг Украины.
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22.05.2020 00:05 Ответить
За кулисами уже участвует. Ещё до избрания.
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22.05.2020 00:07 Ответить
*участвовать
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22.05.2020 00:08 Ответить
Это слово с третьего класса заставляет задумываться о правильности написания.
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22.05.2020 00:10 Ответить
Учителя с зарплатами в 4000 долл поправляют?
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22.05.2020 00:58 Ответить
Участие, участь (не учавсть). О чём тут задумываться? Я просто про*бал.
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22.05.2020 07:40 Ответить
Катья!Учавствовать-не обзательно!Но насрать касабам-таки надо!Понимаешь?
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22.05.2020 00:06 Ответить
А кто им тогда привселюдно фу ев напхает полон рот? Лешу Гончаренко хоть отправьте поучаствовать. Что бы кацапье сралось белким бесом.
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22.05.2020 00:08 Ответить
Ничего....Зедебил завтра проспится и закерует иначе.
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22.05.2020 00:20 Ответить
Зеленко -- Зеленский -- следующие Зеленка и Зеленчук.
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22.05.2020 01:22 Ответить
Україні необхідно там бути і розказати своє бачення. Не можна віддавати ініціативу кремлю
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22.05.2020 01:29 Ответить
а я считаю что надо принять участие, и бой дать с фактами, фото, видео итд! Да вот только некому---это и причина. Есть шанс у какого молодого политика или депутата обосновано выступить от своей страны сейчас---заодно и заявить о себе. Пора уже давно подумать кое кому о следующих выборах, и народу тоже. Вот есть шанс на международном уровне прозвучать. Вот есть ли такие?
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22.05.2020 01:42 Ответить
Як ООН могло допустити це? А давайте ми зробимо конференцію по південній частині Португалії!
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22.05.2020 01:54 Ответить
Зеркаль спитайте.Вона не промовчала б.Після її виступів кацапи зазвичай "обтікають".
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22.05.2020 05:36 Ответить
Україна не братиме участі у фарсі, який РФ влаштовує в ООН під виглядом конференції щодо Криму, - речниця МЗС Зеленко - Цензор.НЕТ 7598
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22.05.2020 07:23 Ответить
Коли не треба їхати - вони їдуть.
Коли треба - раптом ні.
Якщо щось "фізіологіческі відрізняющійся" може зробити не так - він обов'язково зробить не так
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22.05.2020 07:24 Ответить
"Не будет участвовать" - сразу КАПИТУЛЯЦИЯ?!!
Просто отдать "трибуну" Рашке и пусть развешивает любое вранье?
Не будет ни протестов, ни блокирования, ни осуждения, ни каких либо санкций?!
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22.05.2020 07:57 Ответить
А если бы сказали, что будет участвовать, о вся свиноботоферма завыла бы про зрадную зраду!
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22.05.2020 07:59 Ответить
Если бы у Бабушки были яйца - она была бы Дедушкой!
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22.05.2020 08:01 Ответить
Плешивый Хмырь нагорадил Небензю в ООН и Машку Захерову орденами за большой вклад в отжиме Крыма
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22.05.2020 08:32 Ответить
 
 