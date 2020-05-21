Украина не будет участвовать в фарсе, который РФ устраивает в ООН под видом конференции по Крыму, - спикер МИД Зеленко

Представители Украины не будут участвовать в конференции ООН по Крыму, которую организует Россия.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе. Россия пытается рассказать якобы правду об объективном положении дел на территории полуострова Крым, но несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Для того чтобы показать правду, наверное, нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове", - сказала спикер украинского МИД.

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Напоминаем, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал 21 мая неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма. В мероприятии примут участие заместитель председателя подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, председатель пророссийской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина, бывший руководитель российского государственного канала "Миллет", депутат подконтрольного Кремлю Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и Александр Макаров, ведущий российского телеканала "Крым 24".

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