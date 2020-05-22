Граждане Испании и Китая оформили документы, чтобы забрать своих детей от суррогатных матерей в Украине, - Денисова
Граждане Испании и Китая оформили документы, чтобы забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Гражданам Испании и Китая оформили все необходимые документы. Теперь семьи ждут разрешения на выезд из Украины", - сообщила она.
Как сообщалось, в столичном отеле "Венеция", который является отделением клиники Biotexcom, находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могут забрать детей из-за карантинных ограничений.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию с требованием о немедленном реагировании на ситуацию.
Впоследствии Денисова осмотрела помещения, оборудованные под "отель для младенцев", и признала, что условия там созданы хорошие, а все дети ухоженные. Также она заявила, что на рабочем совещании с представителями МИД и ГТС был наработан действенный механизм решения этой проблемы передачи детей, рожденных суррогатным способом, их биологическим родителям.
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Вам відомо,скільки дітей вироблялось в Україні на продаж до подібної заборони в Індії (де до 2015 отоварювались китайці) ? Відомо,скільки після ?
Зараз скільки в процесі виробництва ? За рік скільки продається ? Скільки "браку" повертають ?
До наступного скандалу.
Таких фактів немає.
А щодо термінів-теж питання.Як жінка,що виносила в собі дитину,може не бути біологічною матір'ю (разом з батьками-донорами) ?
какое вам дело ?
в Украине вас лишат жизни за десятку зелени легко,
возможно не один раз,
люди под присягой и при погонах из боевого оружия расстреливают
украинцев на улицах, какое вам дело до этих матерей ?
они что, должны рабов охметову рожать ?
, у них есть родители
по указанию свыше ? как так ?
А вы думаете зачем грузинского кокаиниста впихнули на Банковую, на$рав на решение В.Рады ?
И им не нужен нож, а покажи медный грошь и делай с ними, что хош!
При власти олигархов украинки вынашивают детей для китайцев.
Шо-то куда-то пропали всякие кравчуки, кучмы и прочие ющенки.
Может, испугались чего ?
так что порядок