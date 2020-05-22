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Граждане Испании и Китая оформили документы, чтобы забрать своих детей от суррогатных матерей в Украине, - Денисова

Граждане Испании и Китая оформили документы, чтобы забрать своих детей от суррогатных матерей в Украине, - Денисова

Граждане Испании и Китая оформили документы, чтобы забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Гражданам Испании и Китая оформили все необходимые документы. Теперь семьи ждут разрешения на выезд из Украины", - сообщила она.

Также читайте: Денисова проинспектировала отель, где находятся младенцы от суррогатных матерей: Условия хорошие, детки ухоженные. В ближайшие 1,5-2 мес. ожидается рождение еще 52 детей. ВИДЕО

Как сообщалось, в столичном отеле "Венеция", который является отделением клиники Biotexcom, находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могут забрать детей из-за карантинных ограничений.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию с требованием о немедленном реагировании на ситуацию.

Впоследствии Денисова осмотрела помещения, оборудованные под "отель для младенцев", и признала, что условия там созданы хорошие, а все дети ухоженные. Также она заявила, что на рабочем совещании с представителями МИД и ГТС был наработан действенный механизм решения этой проблемы передачи детей, рожденных суррогатным способом, их биологическим родителям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 46 младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства, находятся в одном из отелей Киева. ВИДЕО

Автор: 

Денисова Людмила (996) суррогатное материнство (35)


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Топ комментарии
+8
И о...В Запорожской области фермера обнаружили повешенным.... в годы коллективизации кулаков отстреливали и вывозили с семьями в Сибирь,а сейчас уже второй фермер добровольно полез в петлю,что это за страна?
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22.05.2020 00:31
+7
Хіба, що Шмигаль торгує заробітчанами😲
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22.05.2020 00:23
+7
"Торгівля дітьми" - це, коли біологічні батьки продають дітей.
Таких фактів немає.
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22.05.2020 02:10
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Ну, а что не так?Арендовали єту самую.....cunt, о!
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22.05.2020 00:05 Ответить
womb
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22.05.2020 00:19 Ответить
Наконец то закончится страшилка об украинском универмаге детей.
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22.05.2020 00:05 Ответить
Як вона може закінчитись ?
Вам відомо,скільки дітей вироблялось в Україні на продаж до подібної заборони в Індії (де до 2015 отоварювались китайці) ? Відомо,скільки після ?
Зараз скільки в процесі виробництва ? За рік скільки продається ? Скільки "браку" повертають ?
До наступного скандалу.
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22.05.2020 00:56 Ответить
"Торгівля дітьми" - це, коли біологічні батьки продають дітей.
Таких фактів немає.
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22.05.2020 02:10 Ответить
А це як назвати ? "Матка напрокат" ? "Виробництво дітей за гроші" ? Як би гарно не називали,торгівля дітьми і є.І те,що індуси це в себе заборонили ,бо стало загрожувати нацбезпеці-дуже красномовно.
А щодо термінів-теж питання.Як жінка,що виносила в собі дитину,може не бути біологічною матір'ю (разом з батьками-донорами) ?
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22.05.2020 07:06 Ответить
вы мать выносившая ребёнка ?
какое вам дело ?
в Украине вас лишат жизни за десятку зелени легко,
возможно не один раз,
люди под присягой и при погонах из боевого оружия расстреливают
украинцев на улицах, какое вам дело до этих матерей ?
они что, должны рабов охметову рожать ?
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22.05.2020 09:18 Ответить
Ага.Залізні аргументи.То ж не мої діти,нехай продають,куди хочуть.Бажаю твоїм донькам-онукам такого заробітку.
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22.05.2020 09:24 Ответить
Нипонял. В Украине узаконена работорговля?
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22.05.2020 00:09 Ответить
Яким боком?
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22.05.2020 00:11 Ответить
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22.05.2020 00:11 Ответить
Cunt-change, фигли.
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22.05.2020 00:13 Ответить
Хіба, що Шмигаль торгує заробітчанами😲
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22.05.2020 00:23 Ответить
узаконена, но это не тот случай, это дети
, у них есть родители
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22.05.2020 09:19 Ответить
Запрет на выезд лопоухий глист ляшко изобрёл тоже исключительно для запугивания? Ведь противоэпидемического смысла ограничивать вывоз потенциальной заразы нет.
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22.05.2020 00:29 Ответить
И о...В Запорожской области фермера обнаружили повешенным.... в годы коллективизации кулаков отстреливали и вывозили с семьями в Сибирь,а сейчас уже второй фермер добровольно полез в петлю,что это за страна?
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22.05.2020 00:31 Ответить
Країна неляканих зебілів🤗
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22.05.2020 00:43 Ответить
простите, не в тему, но получается порошенко отжал Приват у Коломойского
по указанию свыше ? как так ?
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22.05.2020 09:21 Ответить
40 миллиардов правителей Януковича, заморожены в США! Но нам эти деньги не нужно возвращать! Так как задача стоит не возрадить Украину , а очистить от Украинцев! За 1 миллиард разрешить продать землю, взять под контроль всю банковскую систему, путём вывода из под юрисдикции Украины. Уничтожить образование, медицину, промышленность. Заробитчан обложить налогом и взять под свой контроль их доходы за границей. Продать землю,за деньги которые в офшорах и арестованные по всем счетам януковича, продать рабов - заробитчан, продать женщин, пусть рожают непрерывно на конвеере -Китайцев. Обязать за коммунальные платежи , отбирать не только собак но и кошек, а кто не сможет платить отбирать почки и другие потребные на рынке органы. Организовать возможность залаживать органы в игральном бизнесе и изьятие их на местах, и ломбардах.С местным обезбаливанием разрешенной марихуаны. Это программа правительства на 4 года?
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22.05.2020 01:54 Ответить
Да, именно эта программа и есть.
А вы думаете зачем грузинского кокаиниста впихнули на Банковую, на$рав на решение В.Рады ?
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22.05.2020 02:32 Ответить
А также не трогать коррупционные схемы, так как они помогают быстрее развалить Украину!
И им не нужен нож, а покажи медный грошь и делай с ними, что хош!
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22.05.2020 02:04 Ответить
При Леониде Ильиче Украина работала локомотивом ракетостроения.
При власти олигархов украинки вынашивают детей для китайцев.

Шо-то куда-то пропали всякие кравчуки, кучмы и прочие ющенки.
Может, испугались чего ?
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22.05.2020 02:30 Ответить
годуй кенгуру
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22.05.2020 07:27 Ответить
Хто отримав відкат і хто *****?
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22.05.2020 07:26 Ответить
Ипать , какой бизнес , народ бомж и мозги бомжиные
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22.05.2020 08:01 Ответить
Вже і яйцеклітина на виніс, як і земля до речі.
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22.05.2020 08:56 Ответить
Встид, сором... до чого країна опустилася..... Китайозам за бабки, дешевше знайти сурогатну маму в Україні, ніж на місці, серед 1,4 млрД. китайчанок..... Доцарювалися???
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22.05.2020 09:03 Ответить
зеленский с порошенком ещё и землю ворованную узаконили,
так что порядок
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22.05.2020 09:23 Ответить
Там би німкиня, шведка чи полька була би ходячим інкубатором для двох китайоз???
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22.05.2020 09:06 Ответить
Украине надо здорово постараться, чтобы обеспечить Китай детёнками.
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22.05.2020 09:17 Ответить
Політична шмара Денисова вже і дітьми приторговує! За посередництво в продажі дітей на нари суку!
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22.05.2020 09:47 Ответить
Даже не знаю, критиковать женщин идущих на программу совершенно не правильно и даже как-то низко! Наше правительство не имеет ни какого права на это, потому, что альтернативных вариантов заработка предоставить не может! Нам бесплатно социальные блага не даются, вот и приходиться выходить из положения, если я к примеру имею хорошее здоровье, то почему не могу бездетной паре за определенную сумму помочь? Все это совершенно добровольно происходит!
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14.02.2022 20:34 Ответить
Моя позиция такова, что ничего ужасного. я в суррогатном материнстве не вижу! Меня ещё возмущают такие комментарии, что женщина продает собственного ребёнка, но это абсолютно не так! Женщина вынашивает совершенно чужого ребёнка, никакого родства между ними нет! Я и сама была на программе, вынашивала малыша для зарубежной бесплодной пары, другого способа улучшить финансовое положение не было!
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14.02.2022 20:39 Ответить
 
 