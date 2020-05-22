Граждане Испании и Китая оформили документы, чтобы забрать своих детей от суррогатных матерей в Украине, - Денисова

Граждане Испании и Китая оформили документы, чтобы забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Гражданам Испании и Китая оформили все необходимые документы. Теперь семьи ждут разрешения на выезд из Украины", - сообщила она.

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Как сообщалось, в столичном отеле "Венеция", который является отделением клиники Biotexcom, находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могут забрать детей из-за карантинных ограничений.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию с требованием о немедленном реагировании на ситуацию.

Впоследствии Денисова осмотрела помещения, оборудованные под "отель для младенцев", и признала, что условия там созданы хорошие, а все дети ухоженные. Также она заявила, что на рабочем совещании с представителями МИД и ГТС был наработан действенный механизм решения этой проблемы передачи детей, рожденных суррогатным способом, их биологическим родителям.

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