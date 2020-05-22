Ситуация с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена - это старые новости, - Хербст

Ситуация с обнародованием аудиоматериалов, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко - это старые новости, кроме того, записи не дают точного понимания того, что произошло.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"То, что сейчас происходит в Украине... Вы говорите о большом скандале. Я в общем не понимаю, почему скандал. Все знали до этих пленок, все поняли, что Байден сказал Порошенко по поводу прокурора и по поводу американской и международной помощи. И это не было только позицией США, это была позиция МВФ, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. И тоже сейчас многие эксперты говорят, что кто-то работал над пленками, поэтому они не дают точное понимание того, что произошло. Поэтому скандала я просто не вижу, это старые новости. Это в общем не новости, это старая история", - сказал он

На вопрос ведущей о том, заинтересована ли в этом Россия, Хербст ответил: "Безусловно".

"И опять, кто-то работал над этими пленками. И мы знаем, в чью угоду. И одной громадной державы, и одного громадного бизнесмена", - добавил дипломат.

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Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".