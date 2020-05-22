РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11001 посетитель онлайн
Новости
16 346 292

Ситуация с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена - это старые новости, - Хербст

Ситуация с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена - это старые новости, - Хербст

Ситуация с обнародованием аудиоматериалов, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко - это старые новости, кроме того, записи не дают точного понимания того, что произошло.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст  в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"То, что сейчас происходит в Украине... Вы говорите о большом скандале. Я в общем не понимаю, почему скандал. Все знали до этих пленок, все поняли, что Байден сказал Порошенко по поводу прокурора и по поводу американской и международной помощи. И это не было только позицией США, это была позиция МВФ, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. И тоже сейчас многие эксперты говорят, что кто-то работал над пленками, поэтому они не дают точное понимание того, что произошло. Поэтому скандала я просто не вижу, это старые новости. Это в общем не новости, это старая история", - сказал он

На вопрос ведущей о том, заинтересована ли в этом Россия, Хербст ответил: "Безусловно".

"И опять, кто-то работал над этими пленками. И мы знаем, в чью угоду. И одной громадной державы, и одного громадного бизнесмена", - добавил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2785) Деркач Андрей (134) Порошенко Петр (19590) прослушка (348) Хербст Джон (124) Деркач Александр (47)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+50
Для зебилов записи Трубы - не скандал, видео(!)записи брата Ермака - не скандал. А тут отредактированные записи какого-то КГБшника, по которым ничего и заподозрить-то толком невозможно, должны вдруг стать всемирным скандалом? Ну общался Байден с Порошенко, разве это секрет? А состав преступления где?
показать весь комментарий
22.05.2020 00:42
+34
И тоже сейчас многие эксперты говорят, что кто-то работал над пленками, поэтому они не дают точное понимание того, что произошло. Поэтому скандала я просто не вижу, это старые новости. Источник: https://censor.net.ua/n3197217
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Іншими словами це означає, що записи не можуть бути прийняті судом у якості доказів і відповідно сама зевлада пішла проти США, МВФ...та нашкодила сама собі.
показать весь комментарий
22.05.2020 00:48
+28
Не жертвував Порошенко інтересами України хоча б тому, що ототожнював успіх України і свій як президента. Хоча головне - він просто любить Україну. Порошенку я довіраю, а зеленському - ні, бо йому Україна чужа.
показать весь комментарий
22.05.2020 01:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Фонди Марини та Петра Порошенків отримали 1,7 млрд гривень з держбюджету в 2019 році...на ці кошти зараз і імітують допомогу
Ситуация с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена - это старые новости, - Хербст - Цензор.НЕТ 5589
показать весь комментарий
22.05.2020 07:20 Ответить
з бюджету
показать весь комментарий
22.05.2020 08:03 Ответить
Фонды какие?Куда с бюджета?
показать весь комментарий
22.05.2020 08:10 Ответить
Какие конкретно фонды? Название у них есть?
показать весь комментарий
22.05.2020 08:03 Ответить
Ситуация с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена - это старые новости, - Хербст - Цензор.НЕТ 8504
показать весь комментарий
22.05.2020 07:24 Ответить
Беспардонный лжец.
показать весь комментарий
22.05.2020 07:28 Ответить
Ситуация с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена - это старые новости, - Хербст - Цензор.НЕТ 2882
показать весь комментарий
22.05.2020 07:38 Ответить
Адвокати Петра-громадяни Росії назвали це проросійською провокацією в інтересах Росії
показать весь комментарий
22.05.2020 08:05 Ответить
для народа Украины - новые, и ожидаемо мерзкие, как и все деяния питра
показать весь комментарий
22.05.2020 07:39 Ответить
Старая новость?
Ну и замечательно.
Чего так переживать?
Главное, что у этой старой новости нет срока давности.
показать весь комментарий
22.05.2020 07:41 Ответить
А КАКАЯ РАЗНИЦА

- Змінили одного генпрокурора на іншого. За це Україна отримала гроші. Хто програв?

- Приняли закон про продаж землі. Отримали кредит МВФ (який посилав в жопу) Хто програв?
показать весь комментарий
22.05.2020 07:54 Ответить
Ихнее гамно такое родное и пахучее , а рошеновский шоколад горький и не паРашинский. Попытка понять какое наслаждение получает свинья сидя в грязи - тебе вряд ли удастся. Их умом не понять.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:01 Ответить
Деркач перднув. Всі знали, що Деркач - фсбшнк, але один поперед іншим нюхали його пердіж. Сморід виявивсь сильним, але російська квашена капуста, якою харчується Деркач, була ще й гнилою, несвіжою. Може Деркачу туди чопік вставити? На Лук'янівці? Щоб меньше бздів у наші відносини з стратегічними партнерами?
показать весь комментарий
22.05.2020 07:56 Ответить
Ви наробили це разом.
Вам разом і відповідати.
Поки що ви, потім ЗЕбіл.
показать весь комментарий
22.05.2020 07:59 Ответить
Клоун,это торчек оманский.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:04 Ответить
Ні, я за російського шпигуна Порошенка не голосував і не працюю в його ботофермі платним, мерзотним тролем. Все, що я хочу, це щоб лідерами України більше НІКОЛИ не ставали російьскі шпигуни, типу Янека, Пєці і Зєлі. Навіть згоден, щоб їхні платні тролі не сиділи по буцегарням, а працювали на примусових на свіжому повітрі у автодорі.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:19 Ответить
Про бабу Юлю промовчав.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:22 Ответить
Ваня, ты в числе 73% проголосовал за "вислюка в омани", которого сам называешь "росийськым шпыгуном". Каким образом ты собрался приводить к власти проукраинские силы, если главный политический враг зеленой шмаркли, одновременно и твой? Раздвоение личности не мучает, когнитивный диссонанс там всякий?...
показать весь комментарий
22.05.2020 10:17 Ответить
-Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его Кахетинским No 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.(с)
показать весь комментарий
22.05.2020 10:30 Ответить
Ну я ж не заробляю у шпигуна Пєці мародерські гроші, як ти
показать весь комментарий
22.05.2020 11:43 Ответить
Голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством - «Схеми».
Очільник Служби безпеки України Іван Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При цьому, державний службовець України не може входити до керівних органів приватних структур - це є порушенням антикорупційного законодавства. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в перекладі - «Нова Зелена земля») зареєстрована у провінції Жирона. Іван Баканов з 2015 року і донині займає у ній посаду «administrador único», тобто одноосібний адміністратор, особа уповноважена на всі дії від імені фірми. Про це свідчить актуальний витяг з реєстру юридичних осіб Іспанії.

Офіційний витяг із Державного реєстру юридичних осіб Іспанії
Офіційний витяг із Державного реєстру юридичних осіб Іспанії
Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор «Студії Квартал-95», де працював Володимир Зеленський до президентства.

Статутний капітал фірми - 3000 євро. Вона спеціалізується на зведенні будівель та на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Утім, чи веде вона якусь діяльність та яку саме, з відкритих реєстрів дізнатись неможливо - фірма не подає річні звіти.

Через неподання звітів фірма Nueva Tierra Verde, адміністратором якої є чинний голова СБУ, потрапила у список порушників податкової інспекції Іспанії. Восени 2019 року у неї тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер - це тип санкції, направлений на те, щоб заблокувати діяльність компанії до усунення порушення. Також за це передбачений штраф, розмір якого коливається від 1200 до 60 тисяч євро - в залежності від розміру статутного капіталу.

Компанія порушила розділ сьомий Королівського законодавчого указу Іспанії (№1/2010), в якому йдеться, що адміністратори компаній зобов'язані протягом трьох місяців з кінця фінансового року підготувати річний звіт, який включає в себе інформацію про баланс, прибутки та збитки, зміни власного капіталу за рік та рух коштів.

У Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона (де обліковується ця компанія) журналістам підтвердили, що ця фірма діюча, і не вважається ліквідованою - адміністратор спершу має усунути всі порушення та подати звіти.

Посада «administrador único», яку обіймає Іван Баканов, за іспанським законодавством, це посада одноосібного керуючого компанією, він ухвалює всі рішення, на нього покладені всі права та обов'язки стосовно діяльності компанії.

Утім, за українським законодавством, голова СБУ не має права бути керівником приватної юридичної особи, йдеться в матеріалі. Це прописано у 25 статті ЗУ «Про запобігання корупції», яка забороняє державним службовцям «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку».

«Антикорупційне законодавство забороняє як голові СБУ, так і будь-якому посадовцю займати керівні посади на підприємстві, яке займається підприємницькою діяльністю і мета якої - отримання прибутку. Це заборонено. Порушення має документально підтвердити НАЗК, скласти адмінпротокол та направити його до суду», - зазначив у коментарі журналістам юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.

Іван Баканов відмовився від окремого інтерв'ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар:

«Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія «NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA» офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб», - зазначили в пресслужбі СБУ.

На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як така, що не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, у пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням «будуть розбиратися». Також на прохання журналістів їм не надали підтверджень, що Іван Баканов вчиняв якісь дії для виходу з керівного органу цієї компанії з моменту призначення на високу державну посаду.

Процес подання декларацій чиновниками до публічного реєстру НАЗК завершується 1 червня. За оновленим восени 2019 року законодавством, керівництво СБУ тепер має публікувати свої декларації.

У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський подав зі статусом «невідкладний» законопроєкт 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів «Схем» щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того «найчеснішим головою СБУ».
показать весь комментарий
22.05.2020 08:01 Ответить
Щось я раніше не чув щоб американці відкрито зізнавались що Байден має такий вплив на владу в Україні і на Порошенка особисто, що впливає на кадрові призначення не лише в Генпрокуратурі, а й в Кабміні в обмін на грошову допомогу від США. Тим паче, не було й слова про те що окремі партії мають пряме фінансування зі США.
Зараз це все вийшло на поверхню, причому з доволі вагомими доказами. А це значить що ні минулій владі, ні причетним до цього американцям вже не відмитись. Це буде розслідувати якщо не чинна влада, то наступна.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:03 Ответить
Так це зрада?
показать весь комментарий
22.05.2020 08:46 Ответить
гавнюк, почему прячешься?
показать весь комментарий
22.05.2020 08:48 Ответить
Это казламордый троль срущий тут в пользу паРаши.
показать весь комментарий
22.05.2020 09:00 Ответить
Тобто, Гербст визнав, що записи справжні. І тільки брехун Порошенко досі верещить, що записи сфальсифіковані. А від того, що вони давні, це виправдовує злочини Порошенка? Я маю на увазі, наприклад, його брехню, що це МВФ вимагав підвищити ціни на енергоносії до таких висот.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:10 Ответить
НЕ ПЕРЕКРУЧУЙТЕ
И тоже сейчас многие эксперты говорят, что кто-то работал над пленками, поэтому они не дают точное понимание того, что произошло. Источник: https://censor.net.ua/n3197217
показать весь комментарий
22.05.2020 08:16 Ответить
Я перекручиваю?! Окстись, Аксинья! "Всі знали до цих плівок, всі зрозуміли, що Байден сказав Порошенку з приводу прокурора і з приводу американської і міжнародної допомоги". Кстати, обнародовал эти пленки друг Луценко, Арьева и всего порошенковского круга.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:29 Ответить
ну-ну. натягивай дальше сову на глобус.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:32 Ответить
Все идет к тому, что натянут Порошенко... на чей-то глобус.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:36 Ответить
Или тебя , что намного более вероятно
показать весь комментарий
22.05.2020 09:01 Ответить
ьлв ченсноков когда это рыг кгбист и твой патрон стал другом Луценко
показать весь комментарий
22.05.2020 08:47 Ответить
Деркач не друг ,он кум Луценко.Учите матчасть.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:52 Ответить
факты в студию
показать весь комментарий
22.05.2020 09:00 Ответить
Вы - как южик в тумане. https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-svyato-lutsenka/30332460.html "Серед запрошених на свято Юрія Луценка був і експрезидент Петро Порошенко «Серед гостей свята «Схеми» зафіксували низку політичних діячів, зокрема: Колишній президент України Петро Порошенко. Міський голова Києва Віталій Кличко. Бізнесмен Ігор Суркіс та його брат, нині депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс. Обидва фігуранти розслідування НАБУ про розкрадання в сфері державної енергетики. Колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» та політтехнолог Порошенка Ігор Гринів. Колишній начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей. Саме УДО забезпечувало охорону весілля старшого сина Луценка 2017 році, коли його співробітники скоїли напад на знімальну групу «Схем». Ексдепутат та політтехнолог Віктор Уколов. Колишній депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук. Чинний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв. Чинний позафракційний парламентар Андрій Деркач. Випускник Вищої школи КДБ в Росії. Нещодавно Деркач мав зустріч з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані - під час його візиту в Україну», - повідомляють журналісти «Схем»."
показать весь комментарий
22.05.2020 09:00 Ответить
То есть: "Ежик в тумане"... или "Юрик в тумане"...
показать весь комментарий
22.05.2020 09:02 Ответить
фактов нету но юра чесноков из попочления итвалид пропаганден команден свято в это верит - юра колорадку то поправь и закрепи
показать весь комментарий
22.05.2020 09:05 Ответить
То, что сторонники Порошенко - люди с больной психикой, это все знают, не надо лишний раз доказывать. Луценко приглашает Деркача на свой юбилей, но для пороховаты это не доказательство их дружеских отношений. Хорошо, вот тебе события 15летней давности. https://www.pravda.com.ua/news/2005/12/17/3035078/ "Луценко дав особисту гарантію на Деркача".
показать весь комментарий
22.05.2020 09:15 Ответить
Можливо над плівками працювали, можливо ні. Звичайно, що і Москва до цього руку доклала, але сам факт таких розмов Гербст не заперечує.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:35 Ответить
Як би я хотів, щоб на нас США впливало, а вони....скандал.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:11 Ответить
Конечно Порошенко! Самому честному человеку на Земле!
показать весь комментарий
22.05.2020 08:14 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2020 08:14 Ответить
Естественно, Петру Лексеичу.
Если он говорит, что это брехня, значит, чистая правда.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:14 Ответить
Новость старая, а Порошенко говорит такого не было! Кому верить?
показать весь комментарий
22.05.2020 08:14 Ответить
У пороховаты такая же реакция, как и у рашеваты: "Вы фсю врети! Я вам ни верю!" и блокирование комента. Вообще, этот форум - полная копия Одноклассников.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:17 Ответить
Одноклассники другие, а школа одна.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:18 Ответить
Скорее, менталитет один, отсюда и сходство в поведении.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:21 Ответить
Это совковая школа - рты инакомыслящим затыкать.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:25 Ответить
Твой безобидный коммент удаляют.
Значит, плохи у него дела.
Честному бояться нечего.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:17 Ответить
Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст - Цензор.НЕТ 8822
показать весь комментарий
22.05.2020 08:42 Ответить
Cерожа ,а твой бубочка снова обисрався.
показать весь комментарий
22.05.2020 09:17 Ответить
Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст - Цензор.НЕТ 3204
показать весь комментарий
22.05.2020 10:43 Ответить
Прикол в том, что действительно ничего страшного для ЗАПАДА! Но нашим людям нужно объяснять почему лидеры ЕС и США уговаривали нашего сивочелого гетьмана, что бы он убрал явного коррупционера из Генпрокуротуры, которого недавно туда поставил.. Более того, угрожали ему прекратить помощь!
показать весь комментарий
22.05.2020 08:19 Ответить
И не только.
Хочется знать, какими способами подпитывалась голосами "коалиция".
И про перевыполнение плана по тарифам.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:23 Ответить
совершенно верно. Уголовное дело по не существующей коалиции нужно было начинать сразу с признанием КС легитимности досрочных выборов ВР.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:29 Ответить
Лживих зелёных идиотов вымокали мордами в их же дерьме!
показать весь комментарий
22.05.2020 08:20 Ответить
Наверное только твоим пороховатным коллегам будет понянет твой коммент. Вообще-то, ты, конечно, не заметил, но Гербст подтвердил подлинность записей.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:24 Ответить
Возможно, он дальтоник.
показать весь комментарий
22.05.2020 08:26 Ответить
А кто же теперь "дырка от бублика"?Неужели,...Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст - Цензор.НЕТ 5889
показать весь комментарий
22.05.2020 08:44 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2020 09:19 Ответить
І далі що? А нічого, звичний пук в калюжу від зєбілів! Ви вже другий рік вищите як свині недорізані, "ща параха пасодют". І що? А нічого, верещіть далі, поки що.
показать весь комментарий
22.05.2020 11:32 Ответить
Яркая иллюстрация того, как проводил Порошекно реформы и стоил европейский курс Украины. Еще кровь на Майдане не высохла, а он сразу обставился своими дружбанами-казнокрадами так, что потом лидеры ЕС и США долго его уговаривали их от туда убрать. О чем он думал?
показать весь комментарий
22.05.2020 08:27 Ответить
А что он ел на завтрак ? Тебе адрес психушки подсказать ? Покажешь там свои писульки-вылечат бесплатно.
показать весь комментарий
22.05.2020 09:11 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-svyato-lutsenka/30332460.html «Серед гостей свята «Схеми» зафіксували низку політичних діячів, зокрема: Колишній президент України Петро Порошенко. Міський голова Києва Віталій Кличко. Бізнесмен Ігор Суркіс та його брат, нині депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс. Обидва фігуранти розслідування НАБУ про розкрадання в сфері державної енергетики. Колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» та політтехнолог Порошенка Ігор Гринів. Колишній начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей. Саме УДО забезпечувало охорону весілля старшого сина Луценка 2017 році, коли його співробітники скоїли напад на знімальну групу «Схем». Ексдепутат та політтехнолог Віктор Уколов. Колишній депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук. Чинний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв. Чинний позафракційний парламентар Андрій Деркач. Випускник Вищої школи КДБ в Росії. Нещодавно Деркач мав зустріч з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані - під час його візиту в Україну», - повідомляють журналісти «Схем».
показать весь комментарий
22.05.2020 08:41 Ответить
Понос слов- запор мысли.
показать весь комментарий
22.05.2020 09:09 Ответить
Ну, если это "понос слов" и "запор мысли", то не у меня, а у сотрудников "Радио свбода". Но для пороховаты есть более короткий, адаптированный текст, чтобы даже им понятно было. https://www.pravda.com.ua/news/2005/12/17/3035078/ "Луценко дав особисту гарантію на Деркача"
показать весь комментарий
22.05.2020 09:19 Ответить
згадай ще маньяків, з якими ти ще в дитсадок ходив, з якими разом вишні обривали. Вийде, що ти також маньяк.
показать весь комментарий
22.05.2020 11:32 Ответить
В штабе Байдена заявили "дырка от бублика"!
У американцев нет такой поговорки,собственно типично русское выражение.Похоже в штабе Байдена полно выпускников школы КГБ
показать весь комментарий
22.05.2020 08:48 Ответить
они правильно заверяют. На Байдена нет компромата, в вот Пете на несколько сроков хватит.
показать весь комментарий
22.05.2020 09:03 Ответить
Игорь бубочка себе уже срок этим подписал - вмешательство в выборы в СЩА будет на пару с панамским лидером в одной камере куковать и орать гнусавым голоском а так как он физилогически отличается от Пети то будет туремный свадьба и вава будет жена
показать весь комментарий
22.05.2020 09:07 Ответить
не знаю кто такой твой бубочка, американцы ужу сказали по этому поводу, что для них это дырка от бублика. А я добавлю, а для Петри - ВЕРЕВКА.
показать весь комментарий
22.05.2020 09:10 Ответить
Да ты че ? В натуре ? А если нет ? Жопу на кон ставишь ?
показать весь комментарий
22.05.2020 09:12 Ответить
Вітьок! Дупа зараз не в ціні. Зараз цінуються вуха цапа. З них такий класний навар виходить
показать весь комментарий
22.05.2020 13:41 Ответить
За то что лапоть снял , а зелох на 100% своего поставил ?
показать весь комментарий
22.05.2020 09:08 Ответить
У свинособак с зерыгами жизнь -боль)
показать весь комментарий
22.05.2020 09:00 Ответить
Порошенко ходит по ночам и срет в штаны зескоту. Страну за пол года просрали , стоим на пороге дефолта , а их волнует что Порох какого то придурка снял которого они сами и требовали снять Идиоты.
показать весь комментарий
22.05.2020 09:06 Ответить
Ничего нового на записях нет, все и так всё знали и понимали, но скромно молчали.
показать весь комментарий
22.05.2020 09:13 Ответить
один Порошенко не знал.
показать весь комментарий
22.05.2020 09:15 Ответить
Что знали и о чем молчали ? Что зетвари лошары ?
показать весь комментарий
22.05.2020 09:15 Ответить
Истерика зебанатов -это всегда песня) даже лень лишний раз прикалываться -а мы вам говорили, что вы снова в обосретесь... Но тут самое смешное, что теперь зеля повис над пропастью -не любят в США гебню)))
показать весь комментарий
22.05.2020 09:16 Ответить
Да, так всем и говори.
показать весь комментарий
22.05.2020 09:20 Ответить
Зачем? Все и так знают, что американцы вашу, гебню, ненавидят)
показать весь комментарий
22.05.2020 11:00 Ответить
У Порошенко новое погоняло - ДЫРКА ОТ БУБЛИКА!
показать весь комментарий
22.05.2020 09:20 Ответить
Як і у Зєлі. І "дірка" саме російська
показать весь комментарий
22.05.2020 13:38 Ответить
Старые песТни о "Главном"...?
показать весь комментарий
22.05.2020 09:23 Ответить
у зесброда рвануло, приятно читать)))
показать весь комментарий
22.05.2020 11:19 Ответить
Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст - Цензор.НЕТ 8906
показать весь комментарий
22.05.2020 12:24 Ответить
Это с какой такой стати? По жирному вонючему мародеру срок давности за предательство истек?
показать весь комментарий
22.05.2020 21:16 Ответить
Страница 3 из 3
 
 