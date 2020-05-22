Загрязнение побережья возле Одессы после утечки дизтоплива с аварийного танкера "Delfi" ликвидировали, - АМПУ. ФОТО

Загрязнение морского побережья вблизи Одессы после утечки дизельного топлива из танкера Delfi ликвидировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба ГП "Администрация морских портов Украины".

"Загрязнение было полностью ликвидировано. Состояние поверхностных вод в районе расположения судна Delfi удовлетворительное, утечки нефтепродуктов отсутствуют", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера "Дельфи" в 53 раза превышает норму, - Фирсов

Ранее, в четверг, 21 мая, во время регулярного визуального мониторинга акватории сотрудниками отдела экологической безопасности Одесского филиала ГП "АМПУ" было обнаружено рядом с подтопленными судном Delfi видимые следы нефтепродуктов.

Про обнаруженное загрязнение было сообщено территориальным подразделениям Государственной экологической инспекции. В соответствии с требованиями "Порядка проверки, взятия проб воды и проведения их анализа", представители экологической инспекции отобрали пробы в районе судна Delfi, а сотрудники Администрации Одесского морского порта осуществили отбор проб фоновых показателей качества воды в районе пляжа "Дельфин", у которого находится судно.

"После окончания процедур, необходимых для фиксации загрязнения, ГП "АМПУ" были приняты меры по недопущению распространения загрязнения нефтепродуктами морской воды. Бригада по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов участка портового флота технической службы ОФ ГП "АМПУ" обработала водную поверхность в месте загрязнения сорбентом "Эконадин", - отметили в АМПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи затонувшего в Одессе танкера Delfi обнаружили загрязнения воды и воздуха

В ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта Южный. Рядом с побережьем Одессы танкер лег на мель. В послеобеденное время 22 ноября членов экипажа эвакуировали и госпитализировали. Из корпуса танкера, который был разрушен при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Потерпевший крушение под Одессой танкер огородят бонами, чтобы остановить распространение нефти. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затонувший танкер Delfi должны убрать с пляжа до 31 марта, - капитан Одесского порта Цюпко





Читайте на "Цензор.НЕТ": Владелец затонувшего в Одессе танкера Delfi поднимет судно за свой счет, - Офис Генпрокурора



