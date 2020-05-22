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Загрязнение побережья возле Одессы после утечки дизтоплива с аварийного танкера "Delfi" ликвидировали, - АМПУ. ФОТО

Загрязнение побережья возле Одессы после утечки дизтоплива с аварийного танкера

Загрязнение морского побережья вблизи Одессы после утечки дизельного топлива из танкера Delfi ликвидировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба ГП "Администрация морских портов Украины".

"Загрязнение было полностью ликвидировано. Состояние поверхностных вод в районе расположения судна Delfi удовлетворительное, утечки нефтепродуктов отсутствуют", - говорится в сообщении.

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Ранее, в четверг, 21 мая, во время регулярного визуального мониторинга акватории сотрудниками отдела экологической безопасности Одесского филиала ГП "АМПУ" было обнаружено рядом с подтопленными судном Delfi видимые следы нефтепродуктов.

Про обнаруженное загрязнение было сообщено территориальным подразделениям Государственной экологической инспекции. В соответствии с требованиями "Порядка проверки, взятия проб воды и проведения их анализа", представители экологической инспекции отобрали пробы в районе судна Delfi, а сотрудники Администрации Одесского морского порта осуществили отбор проб фоновых показателей качества воды в районе пляжа "Дельфин", у которого находится судно.

"После окончания процедур, необходимых для фиксации загрязнения, ГП "АМПУ" были приняты меры по недопущению распространения загрязнения нефтепродуктами морской воды. Бригада по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов участка портового флота технической службы ОФ ГП "АМПУ" обработала водную поверхность в месте загрязнения сорбентом "Эконадин", - отметили в АМПУ.

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В ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта Южный. Рядом с побережьем Одессы танкер лег на мель. В послеобеденное время 22 ноября членов экипажа эвакуировали и госпитализировали. Из корпуса танкера, который  был разрушен при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты.

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Загрязнение побережья возле Одессы после утечки дизтоплива с аварийного танкера Delfi ликвидировали, - АМПУ 01

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Загрязнение побережья возле Одессы после утечки дизтоплива с аварийного танкера Delfi ликвидировали, - АМПУ 02

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Загрязнение побережья возле Одессы после утечки дизтоплива с аварийного танкера Delfi ликвидировали, - АМПУ 03

Автор: 

загрязнение (256) порт (732) экология (1607) Южный (82) танкер (143) АМПУ (50)


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Топ комментарии
+4
Та єхай, єхай!! Даст Бог вытянеш у фсбшников джекпот - билет диверса.
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22.05.2020 07:50
+3
А в Крыму фекалії в море випускають,може вам це більше до смаку,кожному своє.
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22.05.2020 07:15
+2
Ты российский этнос, кто бы удивлялся шо тебя к своим гавнюкам отдыхать потянет.
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22.05.2020 08:27
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Колись в Одесі було море, а тепер "поверхневі води, які прибрали від дизельного палива".
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22.05.2020 02:03 Ответить
Ну от....
А потім дехто дорікає мені, що я їжджу відпочивати в Крим.
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22.05.2020 06:15 Ответить
А в Крыму фекалії в море випускають,може вам це більше до смаку,кожному своє.
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22.05.2020 07:15 Ответить
В Одессе тоже.
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22.05.2020 07:34 Ответить
Та єхай, єхай!! Даст Бог вытянеш у фсбшников джекпот - билет диверса.
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22.05.2020 07:50 Ответить
Ты российский этнос, кто бы удивлялся шо тебя к своим гавнюкам отдыхать потянет.
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22.05.2020 08:27 Ответить
гена уже полгода смотрит вдаль
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22.05.2020 07:08 Ответить
Возможно топливо просто сп..ли еще ночью, а после в море чуть ливанули чтоб списать на утечку.
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22.05.2020 07:28 Ответить
Окружили бы бонами и вытянули из воды.А так вечная проблема уголовной власти Одессы.
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22.05.2020 07:33 Ответить
Вирізані і спалені мафіією ліси чудово доповнюються забрудненими нафтопродуктами. А ще коштовними будинками еліт , які зливають всі нечистоти прямо в Дніпро при цьому ні прокурори ні МВС цього не бачать . Країна владних ідіотів.
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22.05.2020 08:53 Ответить
 
 