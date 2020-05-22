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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, двое ранены, еще пятеро получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Один украинский воин погиб, двое ранены, еще пятеро получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ неподалеку от Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Крымского враг открывал огонь из 120 мм минометов, а по защитникам Трехизбенки - из минометов 82-мм калибра.

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"К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро - боевые травмы", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор: "Какие-либо преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств".

По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.

Вместе с тем, как сообщили в штабе, с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Богдановки, а неподалеку от Верхнеторецкого применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, двое ранены, еще пятеро получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб 01
Один украинский воин погиб, двое ранены, еще пятеро получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб 02

обстрел (26942) ранение (3377) Донбасс (26955) потери (4371) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
Світла пам'ять загиблому, найскорішого та легкого одужання пораненим... та одвічна ганьба малоросам, манкуртам та "людям миру".
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22.05.2020 07:41
+10
Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9308

...
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22.05.2020 08:25
+9
Світла та вічна пам'ять полеглому.........
Родині та близьким співчуття.

Пораненим хлопцям одужання та сил......
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22.05.2020 07:54
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Світла пам'ять загиблому, найскорішого та легкого одужання пораненим... та одвічна ганьба малоросам, манкуртам та "людям миру".
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22.05.2020 07:41 Ответить
Світла та вічна пам'ять полеглому.........
Родині та близьким співчуття.

Пораненим хлопцям одужання та сил......
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22.05.2020 07:54 Ответить
Молодцы ВСУ, достойно отвечают.
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22.05.2020 07:57 Ответить
Смерть казламордым упырям пукмна!
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22.05.2020 08:15 Ответить
Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9308

...
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22.05.2020 08:25 Ответить
Співчуття родині полеглого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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22.05.2020 08:27 Ответить
Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9205
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22.05.2020 09:32 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 2055

Убей русского! Убей оккупанта!
Один український воїн загинув, двох поранено, ще п'ятеро зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 4737
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22.05.2020 11:50 Ответить
путін - *****!!!
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22.05.2020 11:58 Ответить
наше зейло не лучше
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22.05.2020 12:06 Ответить
Надо просто перестать стрелять и стать под расстрел российской банды!
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22.05.2020 12:12 Ответить
 
 