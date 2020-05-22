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НАТО созывает экстренное совещание в связи с выходом США из Договора об открытом небе

НАТО созывает экстренное совещание в связи с выходом США из Договора об открытом небе

Послы Североатлантического Альянса (НАТО) проведут экстренное совещание в связи с выходом США из Договора об открытом небе. Совещание запланировали на пятницу, 22 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил один из дипломатов агентству AFP.

Послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора об открытом небе с Россией.

Также собеседник агентства добавил, что на встрече, которая состоится в пятницу днем по бельгийскому времени, должны проанализировать последствия объявления Трампа.

21 мая президент Дональд Трамп заявил, что США покидают Договор по открытому небу - международное соглашение 1992 года, позволяющее 34 его участникам проводить наблюдательные полеты над территориями других стран.

Ранее в этом месяце 16 бывших высокопоставленных европейских военных и оборонных чиновников подписали заявление в поддержку договора, в котором говорится, что выход США из договора станет ударом по глобальной безопасности и еще более подорвет международные соглашения о контроле над вооружениями.

Чиновники попросили США пересмотреть свой выход. Но если США уйдут, они призвали европейские государства оставаться в договоре, выполнять обязательства по договору и воздерживаться от ограничения продолжительности наблюдательных полетов или запрета полетов над определенными территориями.

Высокопоставленные представители администрации заявили, что осенью прошлого года Трамп приказал провести всесторонний анализ затрат и выгод участия США в Договоре по открытому небу. В конце восьмимесячного обзора, который включал обширный вклад со стороны союзников, стало ясно, что Америка больше не заинтересована оставаться участником договора, заявили официальные лица. США уведомили других участников договора в четверг, а Соединенные Штаты официально выйдут через шесть месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО будет оставаться "ядерным альянсом", пока у РФ и Китая есть атомное оружие, - Столтенберг

Высокопоставленные представители администрации заявили, что нарушения Россией договора стали основной причиной выхода из договора. Они сказали, что Россия ограничила полеты над Москвой и Чечней, а также под Абхазией и Южной Осетией. Российские ограничения также затрудняют проведение наблюдения в Калининграде, российском анклаве, зажатом между Литвой и Польшей, который является домом для российского Балтийского флота, сообщили они.

Россия использует незаконные ограничения на пролеты вдоль границы с Грузией в поддержку своего пропагандистского повествования о том, что оккупированные Россией анклавы Грузии являются независимыми странами. Высокопоставленные представители администрации заявили, что в соответствии с договором это является незаконным ограничением в сочетании с повествованием, оправдывающим региональную агрессию России.

В конгресс внесли законопроект, предлагающий запретить президенту США выходить из международных соглашений без одобрения законодателей.

Напомним, ранее стало известно, что в администрации президента США ведутся консультации на тему пересмотра договора между Соединенными Штатами и Россией о сокращении наступательных вооружений СНВ-3. Против продления СНВ-3 выступал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который больше не занимает эту должность. Он также поддерживал выход США из еще одного соглашения с Россией – Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив предыдущий, срок действия которого истек в 2009 году. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году.

договор (317) НАТО (9963) россия (95381) совещание (81) Трамп Дональд (5106)


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Топ комментарии
+21
Любой договор, где стоит подпись русских не обязателен к исполнению.
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22.05.2020 07:38
+12
Договор с Россией не стоит ничего, особенно когда Рашка преспокойно на него плюет и запрещает полеты над Чечней, Калининградом и т.д.
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22.05.2020 07:51
+11
Ну отношения росиси с международным правом давно известны: она на них клала, а других требует соблюдать
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22.05.2020 07:37
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Ставленики Кремля всі якісь неадекВатні.
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22.05.2020 07:26 Ответить
Яке відкрите небо, коли у фараона дах зірвало?
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22.05.2020 07:28 Ответить
Ну отношения росиси с международным правом давно известны: она на них клала, а других требует соблюдать
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22.05.2020 07:37 Ответить
Любой договор, где стоит подпись русских не обязателен к исполнению.
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22.05.2020 07:38 Ответить
США потягнуть утримувати ракетне озброєння, а Росія ні... В російських окупантів не має зараз надлишкових коштів... Тому США і виходить з цих договорів.
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22.05.2020 07:40 Ответить
Американские генералы-стратеги хорошо знают своё дело.Вот секретный челнок запустили.в космос ,для испытания системы передачи энергии из космоса на землю.Но в военых целях?.А лапотники решают проблему своих примитивных ИВЛ.Пелоси загрызла Трампа за эти ИВЛ и за 5 миллионов,подаренных плешфюреру в виде гуманитарки.
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22.05.2020 07:42 Ответить
Откуда инфа про функцию челнока?
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22.05.2020 07:45 Ответить
Ты думаешь я помню? Источники никогда не фиксирую.Из американских источников в Твиттере.Вот намедни прочитал .что Джонсон перестаёт выпускать на американо -канадский рынок детскую присыпку на основе талька.Пыль от него вызывает рак яичников у мамочек.Поэтому нужно пользоваться присыпкой на основе крахмала.
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22.05.2020 07:54 Ответить
Про шатл тот нет никакой инфы. И Пентагон помалкивает. Потому и заинтересовало.
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22.05.2020 07:59 Ответить
У них сейчас очень много вундервафель новых и все экстентед рендж , часть под Китай заточена , ну а на рашку я не уверен шо они вообще серьезно смотрят во многом.
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22.05.2020 08:17 Ответить
ну и что ... кацапы в Ливию девять панцерей запустили... правда теперь над Эрдоганом нависла угроза по поставкам помидор
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22.05.2020 07:51 Ответить
Эрдоган уже завинтил Турецкий поток.Он не зря его впустил.
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22.05.2020 07:55 Ответить
Апарати ШВЛ не російські, китайські. Російського там тільки вилка зі шнуром, які і загорілись в лікарнях.
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22.05.2020 08:06 Ответить
Передача энергии из космоса на землю. Завязывай с грибами.
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22.05.2020 08:22 Ответить
Грибы -любимое лакомство.Особенно бледные поганки.
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22.05.2020 08:28 Ответить
лазер? не не слышал.
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22.05.2020 08:28 Ответить
А какой он мощности? Там воздушное охлаждение или водяное?
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22.05.2020 09:40 Ответить
Там не лазер. Челнок просто заряжает аккумуляторы и везёт электричество на Землю
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22.05.2020 09:43 Ответить
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22.05.2020 10:24 Ответить
Трамп обращается с европейцами как с бесправными ш*****.
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22.05.2020 07:46 Ответить
Москва це теж Європа, а так да, Трампу європейські ліберасти нах.. здались.
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22.05.2020 08:00 Ответить
это он кацапам дает пососать конфету тузик сладкую при том
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22.05.2020 08:01 Ответить
Договор с Россией не стоит ничего, особенно когда Рашка преспокойно на него плюет и запрещает полеты над Чечней, Калининградом и т.д.
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22.05.2020 07:51 Ответить
По договору, в основном, друг друга контролировали США и рашка. Трамп видит как Мордор стремительно несётся в пропасть и там не на что, кроме разрухи смотреть. После развала Московии самолёты США и без договора будут летать над рашкой, наблюдая за тем, как китайцы осваивают Дальний Восток.
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22.05.2020 08:29 Ответить
Выстрелили себе в ногу. Точнее клоун ***** - Трампампам - выстрелил в ногу своей стране.
Штатам облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в Европе был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за гольфклубом Трампа и сосредоточением "Абрамсов" на границе с Канадой
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22.05.2020 08:37 Ответить
Вчера под новостью про анонс выхода США из договора уже был точно такой же пост (слово в слово).
Ты бот?
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22.05.2020 09:11 Ответить
Это я и писал. Почему бот?
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22.05.2020 09:32 Ответить
Потому что очень редко люди копипастят посты в 2 предложения через сутки.
Быстрее новый написать.
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22.05.2020 09:34 Ответить
Как видите бывают такие, которым нажать Ctrl+c и Ctrl+v проще.
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22.05.2020 09:39 Ответить
Тада. Только для этого под рукой должны быть все твои посты за несколько суток.
А именно это и наводит на размышления...
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22.05.2020 12:37 Ответить
Если пост кто-то лайкнул, то он появляется в Вашей ленте событий. Конечно если в сутки Вы строчите сотни постов, то найти будет сложно. Но у меня их не так много
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22.05.2020 14:45 Ответить
Не думаю, от пацаков можно ожидать любой гадости в стиле новичка, сибирской язвы или др. "прелести". Здравое и правильное решение а контролировать и со спутника они могут, средства позволяют.
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22.05.2020 10:29 Ответить
В самолёте сидят представители обеих сторон, вся аппаратура регламентирована и жёстко проверяется. Распылить язву проще с обычного рейсового борта.
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22.05.2020 10:36 Ответить
Российским ветрякам Ту-95 будут отбивать лопасти при попытке летать где ни попадя.
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22.05.2020 08:57 Ответить
Америка заменила принцип "открытое небо" на "открытое НЁБО" -
Московия будет сосать по самые гланды.
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22.05.2020 09:31 Ответить
...а это значит что все страны НАТО должны закрыть небо для ското-параши помойки.
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22.05.2020 13:40 Ответить
Небо - на задвижку, из космоса и так всё видно как в мелкоскоп.
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22.05.2020 13:47 Ответить
 
 