НАТО созывает экстренное совещание в связи с выходом США из Договора об открытом небе

Послы Североатлантического Альянса (НАТО) проведут экстренное совещание в связи с выходом США из Договора об открытом небе. Совещание запланировали на пятницу, 22 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил один из дипломатов агентству AFP.

Послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора об открытом небе с Россией.

Также собеседник агентства добавил, что на встрече, которая состоится в пятницу днем по бельгийскому времени, должны проанализировать последствия объявления Трампа.

21 мая президент Дональд Трамп заявил, что США покидают Договор по открытому небу - международное соглашение 1992 года, позволяющее 34 его участникам проводить наблюдательные полеты над территориями других стран.

Ранее в этом месяце 16 бывших высокопоставленных европейских военных и оборонных чиновников подписали заявление в поддержку договора, в котором говорится, что выход США из договора станет ударом по глобальной безопасности и еще более подорвет международные соглашения о контроле над вооружениями.

Чиновники попросили США пересмотреть свой выход. Но если США уйдут, они призвали европейские государства оставаться в договоре, выполнять обязательства по договору и воздерживаться от ограничения продолжительности наблюдательных полетов или запрета полетов над определенными территориями.

Высокопоставленные представители администрации заявили, что осенью прошлого года Трамп приказал провести всесторонний анализ затрат и выгод участия США в Договоре по открытому небу. В конце восьмимесячного обзора, который включал обширный вклад со стороны союзников, стало ясно, что Америка больше не заинтересована оставаться участником договора, заявили официальные лица. США уведомили других участников договора в четверг, а Соединенные Штаты официально выйдут через шесть месяцев.

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Высокопоставленные представители администрации заявили, что нарушения Россией договора стали основной причиной выхода из договора. Они сказали, что Россия ограничила полеты над Москвой и Чечней, а также под Абхазией и Южной Осетией. Российские ограничения также затрудняют проведение наблюдения в Калининграде, российском анклаве, зажатом между Литвой и Польшей, который является домом для российского Балтийского флота, сообщили они.

Россия использует незаконные ограничения на пролеты вдоль границы с Грузией в поддержку своего пропагандистского повествования о том, что оккупированные Россией анклавы Грузии являются независимыми странами. Высокопоставленные представители администрации заявили, что в соответствии с договором это является незаконным ограничением в сочетании с повествованием, оправдывающим региональную агрессию России.

В конгресс внесли законопроект, предлагающий запретить президенту США выходить из международных соглашений без одобрения законодателей.

Напомним, ранее стало известно, что в администрации президента США ведутся консультации на тему пересмотра договора между Соединенными Штатами и Россией о сокращении наступательных вооружений СНВ-3. Против продления СНВ-3 выступал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который больше не занимает эту должность. Он также поддерживал выход США из еще одного соглашения с Россией – Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив предыдущий, срок действия которого истек в 2009 году. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году.